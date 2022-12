FortisBC déclenche une hausse de près de 4 % des tarifs pour les clients électriques au cours de la nouvelle année

FortisBC prévoit d’augmenter les tarifs de ses clients électriques de 3,98 %, à compter du 1er janvier.

Un client résidentiel avec une consommation moyenne d’environ 1 100 kilowattheures par mois paiera environ 7,62 $ de plus par mois. Les modifications apportées aux factures individuelles varieront en fonction de l’utilisation.

“Avec une demande croissante d’électricité sur le marché, nous prévoyons une augmentation du coût d’achat d’électricité au cours de l’année à venir pour répondre à la demande croissante de nos clients”, a déclaré Joe Mazza, vice-président, Approvisionnement énergétique et développement des ressources.

L’entreprise a reçu l’approbation provisoire de la BC Utilities Commission (BCUC) pour la hausse.

“Nous sommes très conscients que toute augmentation des tarifs peut être une préoccupation pour nos clients et nous avons pu réaliser des économies dans nos opérations pour compenser une partie de ces coûts et réduire l’augmentation qui aurait autrement été nécessaire pour 2023”, a déclaré Mazza.

Ces nouveaux tarifs reflètent ce que FortisBC doit facturer pour exécuter ses plans pour 2023 et maintenir efficacement le système pour ses clients, a-t-il ajouté.

Une décision finale sur les tarifs permanents est attendue plus tard en 2023.

À compter de 2023, tous les usages résidentiels seront facturés à un tarif unique et, pour la première fois depuis 2011, les clients ne verront qu’un seul poste sur leur facture pour tous les kilowattheures qu’ils auront utilisés pour chaque période de facturation.

“FortisBC comprend que les coûts énergétiques sont une considération importante dans les budgets des ménages et propose un certain nombre de solutions individuelles aux clients qui ont des problèmes avec leur facture, y compris des programmes d’économies d’énergie sans frais pour les clients ayant des revenus éligibles”, a expliqué Mazza. .

Pour plus d’informations sur les taux actuels et sur la façon dont ils sont établis, visitez le site Web de FortisBC.

Central Okanagan Regional DistrictMarché de l’électricitéFortisBC