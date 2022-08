Fortin va de l’avant pour se faire réélire à la mairie de Peachland

Cindy Fortin a annoncé sur sa page Facebook qu’elle brigue un troisième mandat à la mairie de Peachland.

“Cela n’a jamais été une décision difficile pour moi de servir cette communauté”, a-t-elle déclaré dans le message. “C’est un honneur que je ne prends pas à la légère.”

Fortin a également noté qu’elle croit en un développement modéré pour le district.

« J’insiste sur le développement modéré, pas sur le développement. Nous n’avons pas à dire oui à chaque développeur. J’aimerais également réévaluer le plan communautaire officiel, en particulier en ce qui concerne la hauteur des bâtiments le long de l’avenue Beach. »

Fortin a déclaré que certaines de ses principales priorités comprennent

Un bassin versant sain qui comprend la protection des sources d’eau et un approvisionnement adéquat et un plan directeur de l’eau mis à jour.

Maintenir les impôts aussi bas que possible en s’appuyant sur d’autres fonds, tels que des subventions pour des projets.

Une nouvelle caserne de pompiers ou bâtiment des services de protection, pour la sécurité de notre communauté et de nos pompiers.

Logements abordables pour personnes âgées et jeunes familles actives.

Corridors extérieurs de transport actif et amélioration du transport en commun, ainsi que du transport intermunicipal

Un plan d’égout communautaire mis à jour.

Continuer à travailler avec le gouvernement pour apporter des améliorations à la sécurité de l’autoroute existante, tout en préservant la possibilité d’une future voie de contournement.

Fortin s’est présentée avec succès au poste de conseillère en 2011 et a été élue maire pour la première fois en 2014. Elle a été réélue maire en 2018 après que son nom ait été choisi dans une boîte à la suite d’un recomptage judiciaire qui s’est terminé par un vote à égalité avec le challenger Harry Gough.

Le seul autre candidat déclaré à la mairie est l’actuel conseiller Patrick Van Minsel.

