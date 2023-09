Forthsky Padrigao frappe les UST Tigers après la sortie d’Ateneo

MANILLE, Philippines — Forthsky Padrigao a été transféré au Collège de Santo Tomas après sa sortie controversée d’Ateneo.

Un mois après que Padrigao, en difficulté, a annoncé qu’il était inéligible pour jouer pour les Blue Eagles lors de la saison UAAP 86 en raison de carences éducatives, le P. Rodel Cansancio, OP, directeur sportif de l’université, a confirmé que le gardien de 21 ans avait découvert sa nouvelle maison en Espagne.

« Il est venu nous voir et nous a dit qu’il voulait avoir une seconde chance après tout ce qui lui est arrivé. Nous sommes une école catholique et qui sommes-nous pour juger quelqu’un qui demande réparation ? Cansancio a mentionné.

Le directeur sportif de l’UST a déclaré que le joueur de base de 5 pieds 11 pouces s’était déjà inscrit à l’Institut d’entraînement physique et d’athlétisme (IPEA) et avait assisté aux entraînements des Growling Tigers alors qu’il effectuait une résidence d’un an.

Padrigao était le finaliste de la course MVP de la saison 85 de l’UAAP. Il a récolté en moyenne 11,0 points, 5,5 passes décisives, 4,7 rebonds et 2,4 interceptions pour gagner sa place dans l’équipe légendaire et a aidé les Blue Eagles à reconquérir le championnat de basket-ball masculin.

Il a demandé des conseils d’orientation et a même demandé à participer aux programmes de sensibilisation de l’université afin de partager ce qu’il a appris de la multitude de controverses dans lesquelles il s’est retrouvé mêlé ces dernières années.

«Il s’est efforcé de montrer qu’il regrette les choses qu’il a faites et il veut montrer à quel point il a appris de ces erreurs. Et l’UST est là pour l’aider à réformer ses systèmes, d’autant plus qu’il est encore un enfant qui a besoin d’être dirigé », a déclaré Cansancio.

« De toute évidence, c’est un joueur talentueux, mais s’il veut vraiment expier ses erreurs passées, l’UST sera là pour l’aider dans ce voyage », a-t-il ajouté.

Padrigao compte au moins deux autres années de jeu avec les Growling Tigers au début de la saison UAAP 87, mais devra encore se montrer pour entraîner Pido Jarencio.