Fortescue, BHP et Vale optimistes La Chine soutiendra la demande d’acier et de minerai de fer

Les plus grands fournisseurs chinois de minerai de fer sont optimistes quant aux plans de Pékin de déployer des politiques et des stimuli pour renforcer l’industrie sidérurgique alors que le pays fait face à des vents contraires économiques et à une industrie immobilière en difficulté.

La semaine dernière, Pékin a présenté plus de tels politiques de relance dont 300 milliards de yuans supplémentaires (44 milliards de dollars) de quotas pour les dépenses d’infrastructure et les investissements des banques – en plus des 300 milliards de yuans déjà annoncés fin juin.

Bien qu’il existe des incertitudes quant à la vigueur de la demande et de la production d’acier en Chine, des mineurs tels que le groupe australien Fortescue Metals affirment qu’il n’y a jusqu’à présent aucun signe que la demande s’est effondrée compte tenu des faibles niveaux de stocks de minerai de fer dans les ports chinois.

“Le marché est cyclique, il est généralement déterminé par les perspectives de production d’acier en Chine … et nous avons vu la Chine l’année dernière produire un peu plus d’un milliard de tonnes d’acier brut”, a déclaré lundi la directrice générale de Fortescue, Elizabeth Gaines, à “Capital Connection” de CNBC. , suite à la publication des résultats annuels de la société.

“Nous pensons que la Chine est probablement sur la bonne voie pour produire une quantité similaire d’acier brut au cours de cette année civile.”

Le minerai de fer est un ingrédient clé pour la fabrication de l’acier, tandis que l’acier est une matière première dans de nombreuses industries chinoises, y compris le secteur immobilier.

Un ralentissement de la demande et de la production d’acier peut indiquer les faiblesses de l’économie chinoise et ont nui aux bénéfices des mineurs de fer qui dépendent de la Marché chinois, premier consommateur de minerai de fer au monde.