Fortes chutes de neige, vents forts prévus pour la majeure partie de l’Okanagan

Environnement Canada prévoit une période de neige abondante et de vents forts plus tard dans la nuit (26 novembre) pour la majeure partie de l’Okanagan.

Un bulletin météorologique spécial publié samedi matin indique que certaines parties de l’intérieur de la Colombie-Britannique devraient voir de 5 à 10 centimètres de neige pendant la nuit, avec des vents attendus de 30 km/h avec des rafales à 50 km/h.

L’agence fédérale répertorie Vernon, Kelowna et Penticton comme les zones touchées.

“Un front froid intense du Pacifique balayera l’intérieur du nord au sud tard aujourd’hui et ce soir”, indique le communiqué. « Une bande de neige abondante et de forts vents du nord-ouest associés au front entraîneront une mauvaise visibilité pendant environ 2 ou 3 heures. De nombreuses régions verront 5 cm de chute de neige tandis que les altitudes plus élevées pourraient voir jusqu’à 10 cm.

Une probabilité de 40% d’averses de neige est prévue pour Vernon, Kelowna et Penticton dimanche, après des périodes de pluie prévues samedi.

À Penticton, cependant, Environnement Canada ajoute que les averses pourraient être « fortes ».

Les températures dans les trois villes devraient rester au-dessus de zéro jusqu’à lundi matin (28 novembre). Les prévisions de la semaine prochaine annoncent des températures comprises entre -2 et -6 °C.

Sur les routes, le connecteur Okanagan de Merritt à Kelowna reste sous surveillance de tempête hivernale après qu’un avertissement spécial a été émis tôt vendredi.

Alors que des conditions hivernales dangereuses sont attendues ce soir, Environnement Canada indique que la neige sur le connecteur cessera tôt dimanche lorsque le système frontal quittera la province.

Les conducteurs sont priés d’envisager de reporter les déplacements non essentiels jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.

“La visibilité sera soudainement réduite à près de zéro par moments dans la neige abondante et la poudrerie.”

