Fortement favorisée toute la saison, Princeton est maintenant l’opprimé contre IC Catholic – Shaw Local

Tout au long de la saison régulière et des deux premiers matchs des séries éliminatoires, les Tigers de Princeton avaient une cible sur le dos en tant qu’équipe à battre.

Ils ont remporté leur cinquième championnat consécutif de la division Est de la conférence Three Rivers, remportant leurs matchs de saison régulière par une marge de victoire de 52,3 à 10,8, mettant un chronomètre en jeu à chaque match sauf le match d’ouverture de la saison contre Rockridge (41-22). Ils ont remporté leurs deux matchs éliminatoires par un clip de 41 à 15.

Quand ils entreront sur le terrain pour le quart de finale 3A de samedi contre IC Catholic, tout changera. Les Tigres se retrouveront dans une position différente. Ils seront les outsiders.

IC Catholic (10-1) est classé n ° 1 dans la classe 3A, après avoir éliminé les Tigers, 31-7, en quarts de finale l’an dernier à Elmhurst. Les champions de la Metro Suburban Blue Conference ont une moyenne de 46,1 points par match et ont remporté leurs premiers matchs éliminatoires avec une marge de victoire de 106-12 (53-6) et reviennent une bonne partie de l’équipe de l’an dernier qui a battu Princeton facilement.

Les Knights ont également battu la seule autre équipe invaincue de Princeton de manière décisive lors des quarts de finale 3A 2015 à Princeton, 37-12.

“Je dirais définitivement que nous sommes les outsiders”, a déclaré l’entraîneur des Tiger Ryan Pearson. « Mais pour nous, il n’y a pas vraiment de facteur de revanche. Nous sommes peut-être les outsiders, mais c’est la prochaine occasion que nous avons d’atteindre notre objectif global. Et notre objectif est de planifier le week-end de Thanksgiving à Champaign. Nous sommes à deux matchs de pouvoir le faire.

“IC est la prochaine opportunité que nous avons et nous savons que notre personnel d’entraîneurs va se préparer très dur et que nos enfants vont continuer à se préparer comme ils l’ont fait toute l’année. J’espère que nous sortirons et exécuterons beaucoup mieux que nous l’avons fait l’année dernière.

Le demi offensif / secondeur senior de Princeton, Augie Christiansen, attendait ce match revanche depuis que les Tigers ont perdu en quarts de finale l’an dernier à Elmhurst, 364 jours après le jour où ils ont pris le terrain samedi. Il aime les chances des Tigers de jouer à domicile.

“C’est le jeu que nous attendions de jouer”, a-t-il déclaré. « Je pense que l’année dernière, nous n’avons pas joué notre jeu. Je pense que c’est un tout autre jeu de balle qu’ils viennent ici dans la “Jungle”. Ça va être beaucoup plus amusant dans le jeu que l’an dernier, c’est certain.

Les batteurs de la PHS Marching Band mènent l’équipe de football des Princeton Tigers au combat lors de la “Tiger Walk” pour le match éliminatoire 3A de samedi avec Genoa-Kingston. Les Tigers accueilleront le Catholique IC classé n ° 1 dans la “Jungle” en quart de finale à 13 h ce samedi. (Mike Vaughn)

Pearson a déclaré que les Tigers affronteront une équipe IC catholique plus forte qu’elle ne l’était l’an dernier. Il note qu’alors qu’ils ont perdu plusieurs membres clés du personnel de la défense, “ils ont des enfants de qualité qu’ils branchent tout de suite”.

Offensivement, les Knights renvoient la même puissance de feu qui a fait les dégâts lors de la déroute des quarts de finale l’an dernier.

L’ailier junior KJ Parker (32 réceptions, 980 verges, 15 touchés) a été nommé joueur Metro Suburban Blue de l’année et a reçu plusieurs offres de Division I. Lui obtenir le ballon est le junior QB Dennis Mandala, qui a complété 104 des 150 passes pour 2 198 verges et 31 touchés.

Sur le terrain, les Knights récupèrent le ballon dans les mains de Denzel Gibson (75-768 yards, 13 TDs).

Parmi les autres vedettes catholiques d’IC, citons JP Schmidt, le joueur défensif de l’année, et Isaiah Gonzalez, le joueur de ligne offensif de l’année.

« Les postes de compétences, je pense qu’ils sont meilleurs parce qu’ils n’ont diplômé personne. Ces enfants ont maintenant un an de plus et un an de plus d’expérience », a déclaré Pearson. « Ils sont extrêmement explosifs. Le gamin de KJ Parker est absolument électrique avec le ballon dans ses mains. Il est probablement l’un des meilleurs athlètes que j’ai eu à entraîner en 22 ans, pour être tout à fait honnête. Il est spécial.

“Quand ils veulent courir le ballon, ils vont le mettre dans les mains de Gibson, mais il est assez athlétique pour qu’ils le déplacent un peu partout aussi et essaient d’utiliser son athlétisme dans l’espace.”

Pearson a déclaré que les Tigers doivent limiter les dégâts causés par les joueurs des Knights.

«Nous savons que ces enfants vont avoir leur touche. Nous ne pouvons pas abandonner le gros jeu », a-t-il déclaré. «Ils jetteront un petit écran rapide sur le bord et la prochaine chose que vous savez, un de leurs enfants le prend à 75 mètres sur la ligne de touche.

«Ils font vraiment du bon travail en déplaçant leurs enfants, forçant la défense à rendre compte de l’endroit où ils se trouvent. Nous devons vraiment savoir où ils sont. Nous devons limiter les gros jeux et forcer ces gars à nous écraser.

« J’espère que nous avons un bon plan de match pour essayer de les tenir à distance. Je ne sais pas à quoi ressembleront les éléments, mais si ça veut être à nouveau à 40 milles à l’heure, j’en serais parfaitement content.

La meilleure défense des Tigers contre les Knights est peut-être leur attaque. Pearson a déclaré que les Tigers doivent mieux établir le jeu au sol qu’ils ne l’ont fait l’an dernier contre les Knights. Cela tombera entre les mains de Christiansen (102-1 013 verges, 18 touchés), du quart-arrière Teegan Davis (76-756, 17), de CJ Hickey (72-514, 5) et des joueurs de ligne bloquant devant eux.

« Nous n’avons pas dirigé le ballon aussi efficacement que nécessaire. Parce que parfois votre attaque peut être votre meilleure défense », a déclaré Pearson. «Si nous sommes capables de déplacer physiquement le ballon et de déplacer constamment les chaînes et de mettre en place des entraînements prolongés, leur attaque se tient à l’écart. Cela a vraiment été un point important pour nous, être capable d’établir notre jeu au sol et de prendre nos 2-3 mètres et tout ce qui suit est une sorte de cerise sur le gâteau.

“Espérons que nous avons un bon plan à venir et que nous nous battons bien mieux que l’année dernière.”

Alors que les Knights sont classés n ° 1 dans la classe 3A, deux places plus haut que Princeton, les Tigers ont attiré la tête de série n ° 1 dans la tranche nord sur la base de leur saison régulière 9-0 tandis que les Knights ont subi une défaite (23-22 à 4A Joliet catholique).

Le vainqueur de samedi avancera contre le vainqueur entre le n ° 2 Reed-Custer (11-0) et le n ° 6 Byron (10-1) en quart de finale. Les Tigres devraient voyager contre l’une ou l’autre équipe.