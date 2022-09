Forte victoire 5-0 du FC Bengaluru United contre les jeunes challengers

Le champion en titre, le FC Bengaluru United, a maintenu ses victoires dans le championnat BDFA Super Division en cours avec une victoire étincelante 5-0 sur les Young Challengers.

Sous un ciel ensoleillé au stade de football de Bangalore, le FCBU a maintenu la pression dès le départ ; les buteurs du FCBU étaient Irfan Yarwad (5, 25), Jairo Rodrigues (7), Chesterpaul Lyngdoh (66) et Shajan Franklin (77).

Tout comme leurs matchs précédents, le FCBU a commencé à créer des occasions dès le départ et a rapidement été récompensé par un but dans les cinq premières minutes. Aenam Jyrwa a traversé le ballon depuis un corner court pour permettre à Irfan de le diriger et d’inscrire les champions en titre sur le tableau de bord. Irfan a failli marquer un autre but dans la minute suivante, seulement pour voir son tir toucher le poteau de but. À la septième minute, Aenam était à nouveau au milieu de l’action – cette fois, son centre a été repoussé par Jairo pour permettre au FCBU de mener 2-0.

Le FCBU a continué à dominer et à contrôler la majeure partie de la possession, créant des demi-occasions. À la 25e minute, un beau tir de Shajan Franklin a clairement divisé la défense du YC pour offrir une finition facile à Yarwad.

C’était un scénario similaire en seconde période avec le FCBU dominant la possession et le contrôle. Il y avait une première chance pour Aenam alors qu’il était en tête-à-tête avec le gardien du YC, mais n’a pas pu le terminer. Peu de temps après, Jairo a tenté de lancer le ballon sur le gardien du YC à la 59e minute pour voir le ballon passer au-dessus de la barre.

Une bonne course de Selwyn Miranda sur le flanc gauche à la 66e minute a été suivie d’un tir cadré, pour le faire dévier par le gardien du YC. Le ballon a atterri directement dans les pieds de Lyngdoh et il n’a commis aucune erreur pour amener le FCBU 4-0. Onze minutes plus tard, Franklin a marqué son premier but du match grâce à un corner alors que le FCBU menait 5-0. Le FCBU a continué à créer quelques occasions supplémentaires mais n’a pas été en mesure de les concrétiser; le score s’est terminé par une solide victoire 5-0 pour les champions en titre.

