« Forte punition » : la Chine entame deux jours d’exercices militaires autour de Taiwan | Actualités militaires

La Chine a commencé deux jours d’exercices militaires dans l’eau et l’espace aérien autour de l’île autonome de Taiwan, selon les médias d’État chinois.

L’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que le commandement du théâtre de l’Est de l’Armée populaire de libération avait commencé jeudi à 7h45 (23h45 GMT) les exercices dans le détroit de Taiwan, au nord, au sud et à l’est de Taiwan, ainsi que dans certaines zones. autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin.

Le porte-parole militaire, le colonel Li Xi, a déclaré que les exercices conjoints impliquant l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée constituaient une « punition sévère pour les actes séparatistes des forces de « l’indépendance de Taiwan » et un avertissement sévère contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures », selon à un article sur la plateforme de messagerie chinoise Weibo.

La démonstration de force, baptisée Joint Sword-2024A, intervient trois jours après que le nouveau président de Taiwan, William Lai Ching-te, a prêté serment et appelé Pékin à mettre fin à son « intimidation » de l’île, que la Chine considère comme sa propre.

Pékin n’exclut pas le recours à la force pour atteindre son objectif d’unification et a réagi avec colère à l’investiture de Lai, un homme qu’il considère comme un « fauteur de troubles » et un « séparatiste ».

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré avoir placé son armée en « état d’alerte élevé » en réponse aux exercices chinois, qu’il a qualifiés de « provocations et actions irrationnelles qui perturbent la paix et la stabilité régionales ».

Bonnie Glaser, directrice générale du programme Indo-Pacifique au German Marshall Fund des États-Unis, a noté que la réponse de Pékin à la victoire électorale de Lai en janvier avait été relativement modérée.

« La RPC a évidemment décidé d’attendre qu’il prononce son discours inaugural pour ensuite déterminer sa réponse », a-t-elle déclaré à Al Jazeera, faisant référence à la Chine par les initiales de son nom officiel. «Il est clair que Pékin s’oppose fermement à ce qu’il considère comme une tentative de développer un discours global sur l’indépendance de Taiwan dans le but de modifier la nature des relations entre les deux rives. Je m’attends à ce qu’ils mettent en œuvre une série de mesures militaires, politiques et économiques au cours des semaines et des mois à venir. »

Dans le premier discours public de Lai après avoir prêté serment, il a déclaré que « la République de Chine, Taiwan, est une nation souveraine et indépendante dont la souveraineté repose sur le peuple » et a souligné que son gouvernement ne ferait aucune concession sur sa démocratie et ses libertés. .

Il a appelé Pékin à « mettre fin à son agression contre Taiwan » et à s’efforcer de « maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan et dans la région ».

« Nature hégémonique »

Le lendemain, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’en est pris à cette situation.

« Les actes horribles de Lai Ching-te et d’autres qui trahissent la nation et leurs ancêtres sont honteux », a déclaré Wang, cité par le ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de coopération de Shanghai au Kazakhstan.

Rien ne peut empêcher la Chine de parvenir à la « réunification » et de ramener Taiwan « à la patrie », a-t-il ajouté. « Tous les séparatistes indépendantistes de Taiwan seront cloués au pilier de la honte de l’histoire. »

Dans un éditorial publié mercredi, le tabloïd officiel Global Times a qualifié le premier discours de Lai en tant que président de « comportement ignoble » et a affirmé que son discours était « rempli d’hostilité et de provocation, de mensonges et de tromperie ».

La Chine a intensifié ses activités militaires autour de l’île depuis que Tsai Ing-wen, le prédécesseur de Lai et également membre du Parti démocrate progressiste (DPP), a été élue pour son premier mandat présidentiel en 2016. Elle a souvent pris des mesures plus agressives lorsque Les responsables de Taiwan ont rencontré des hommes politiques des États-Unis, un allié clé de Taiwan, et ont mené une série de jeux de guerre sans précédent après la visite sur l’île de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, en août 2022.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que de telles actions avaient causé « un préjudice substantiel à la paix et à la stabilité mondiales ».

Il ajoute que les derniers exercices militaires sont menés « sous de faux prétextes » et souligne la « nature hégémonique » de la Chine.

Wen-ti Sung, spécialiste de Taiwan et de la Chine et chercheur non-résident au Global China Hub de l’Atlantic Council, a déclaré qu’il pourrait y avoir davantage à venir.

« Cette série d’exercices militaires porte le nom de code « Joint Sword-2024A » », a-t-il noté. «Le suffixe ‘A’ suggère qu’il pourrait y avoir à l’avenir des tours B, voire C. Pékin fait preuve de force immédiatement après l’investiture présidentielle de Lai pour signaler sans équivoque son mécontentement. Mais c’est le « signal ». La véritable « punition » est encore à venir.»

La Chine considère le DPP comme des « séparatistes » avides d’indépendance. Tsai et Lai, dont la victoire a marqué un troisième mandat historique pour le DPP, affirment que c’est au peuple de Taiwan de choisir son avenir.

Avec un reportage d’Erin Hale à Taiwan.