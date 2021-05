«  Forte probabilité  » de guerre avec la Chine, prévient le haut général australien lors d’un briefing divulgué aux troupes

TOP Les généraux australiens ont averti qu’il y avait une « forte probabilité » de guerre avec la Chine, a révélé un briefing divulgué aux troupes.

Le major-général Adam Findlay, qui a depuis démissionné de ce poste mais conseille toujours les forces de défense australiennes, aurait donné le briefing confidentiel aux soldats des forces spéciales australiennes l’année dernière.

Selon les rapports du Sydney Morning Herald, Le général Findlay a déclaré que la Chine était déjà engagée dans une guerre de «zone grise».

«Selon vous, quelle est la principale menace (régionale)?» Le général Findlay aurait interrogé ses troupes et ses officiers avant de répondre: «Chine».

«OK, alors si la Chine est une menace, combien de brigades de forces spéciales en Chine? Vous devez savoir qu’il y a 26 000 membres du personnel chinois des SOF (Forces d’opérations spéciales) », a-t-il poursuivi.

Le briefing divulgué intervient alors que l’ancien chef des opérations de l’Australie en Irak a déclaré que la guerre avec la Chine était une véritable menace.

Lundi, le sénateur Jim Molan a écrit dans le journal australien, livrant une sombre évaluation de la préparation de l’Australie à une guerre qui, selon lui, est «probable».

L’Australie n’est pas prête pour ce qui s’en vient, a-t-il prévenu.

Pendant ce temps, le porte-parole de la Chine a lancé une nouvelle attaque contre l’Australie – avec la publication d’une affiche de propagande visant les troupes australiennes.

Une affiche, publiée sous le titre « Les troupes partent, la justice arrivera-t-elle bientôt? » récemment paru dans le journal Global Times, qui bénéficie officiellement du soutien du parti communiste chinois.

L’affiche, détaillée des crimes de guerre commis en Afghanistan, survient alors que l’Australie se prépare à se retirer d’Afghanistan, alors que ses alliés, dont les États-Unis, font de même.

L’affiche s’appuie fortement sur la bombe Brereton Report, une enquête de quatre ans de l’ADF publiée l’année dernière.

L’affiche était accompagnée d’un éditorial qui disait: «Le jour de la fin a été mis à la plus longue guerre dans la mesure où l’Australie doit retirer toutes ses troupes restantes en Afghanistan à la suite d’accusations de crimes de guerre et de la décision américaine de retrait.

«Mais le mal est fait, et les cicatrices et les blessures resteront ouvertes si l’histoire était déformée, la vérité voilée à nouveau et la justice n’aurait pas été rendue.»

«La« bonne guerre en Afghanistan »est juste l’opposé de son sens littéral… Franchement, le rapport (Brereton) admet qu’aucun de ces crimes n’a été commis pendant le feu de la bataille.

«Les victimes étaient des non-combattants ou plus des combattants. Pourtant, certains auteurs purgent leur peine. »

L’éditorial devrait encore aggraver les tensions entre les deux pays.

Les tensions augmentaient également entre les États-Unis et la Chine, les experts avertissant que la guerre entre les deux pays était plus probable que jamais.

L’Amérique doit maintenant être préparée pour une guerre nucléaire à grande échelle avec la Chine ou la Russie, a averti le chef du commandement stratégique américain plus tôt cette semaine.

L’amiral quatre étoiles Charles Richard dit que les chances d’un conflit apocalyptique avec les superpuissances rivales sont désormais une «possibilité réelle».

Son sévère avertissement sur la troisième guerre mondiale – qui est intervenu au milieu de tensions mondiales croissantes – a été fait dans un nouvel examen majeur de l’équilibre actuel de la puissance de feu nucléaire.

«Il y a une possibilité réelle qu’une crise régionale avec la Russie ou la Chine dégénère rapidement en un conflit impliquant des armes nucléaires, si elles percevaient une perte conventionnelle menacerait le régime ou l’État», a-t-il écrit.





Il a affirmé que les deux pays avaient maintenant «commencé à remettre en question de manière agressive les normes internationales» d’une «manière inédite depuis le sommet de la guerre froide».

En septembre, The Sun Online a rapporté qu’il craignait que la Chine double son nombre d’ogives nucléaires destructrices de villes dans le but de devenir une puissance militaire de premier plan d’ici 2049.

Le Pentagone a déclaré que le stock d’armes nucléaires de Pékin se situait actuellement dans les faibles 200, bien que la Fédération des scientifiques américains estime que ce chiffre atteint 320.

