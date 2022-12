“Forte possibilité” que l’Ukraine reprenne tout le territoire d’ici fin 2023 – à l’exception de la Crimée | Nouvelles du monde

L’Ukraine a de bonnes chances de libérer tout son territoire – à l’exception de la Crimée – d’ici la fin de 2023, selon un expert militaire.

Des villes comme Severodonetsk, Melitopol et même Marioupol pourraient être libérées si les forces de Volodymyr Zelenskyy maintiennent leur succès de contre-offensive, selon l’ancien officier du renseignement militaire Philip Ingram.

Alors que nous approchons de la fin d’une année qui a vu Vladimir Poutine Russie envahir son voisin, causant des destructions indicibles et entraînant le retour sans précédent de la guerre en Europe, Sky News se penche sur ce qui pourrait arriver en Ukraine en 2023.

Dans les mois qui ont suivi l’invasion du 24 février qui a vu les forces du Kremlin se rapprocher de Kyiv, les défenseurs ukrainiens ont récupéré plus de la moitié des terres capturées par la Russie depuis le début de la guerre.

Président Zelensky a insisté sur le fait que ses troupes finiront par libérer tout son territoire, y compris les zones du Donbass et de la Crimée qui sont occupées depuis 2014.

Alors que les experts restent divisés sur la question de savoir si cela sera finalement possible, les forces ukrainiennes ont démontré leur courage et leur détermination à maintes reprises sur le champ de bataille.

Les premiers jours de la guerre ont vu la défense historique de la ville portuaire de Marioupol, dans laquelle un petit groupe de troupes a résisté pendant 82 jours contre des chances épouvantables – gagner un temps crucial pour que les forces de défense ailleurs se regroupent et obtiennent des armes occidentales.

Plus récemment, contre-attaques époustouflantes à l’est et au sud ont envoyé les forces russes se retirer de Kharkiv et de Kherson.

Alors que pourrait-il se passer l’année prochaine ?

L’ancien officier du renseignement, M. Ingram, a déclaré que tout pourrait dépendre de ce que fera l’Ukraine dans les prochaines semaines alors qu’elle cherche à progresser à nouveau.

Il a déclaré à Sky News: “Si leur prochaine contre-offensive est aussi réussie que les deux qu’ils ont déjà faites – et je ne vois aucune raison pour laquelle ce ne serait pas le cas – il y a certainement une forte possibilité qu’ils aient repris tout le territoire de l’Ukraine continentale par le la fin de l’année.

“Je pense donc que 2023 sera une année de nouvelles contre-offensives et de succès ukrainiens.

“Je pense qu’à ce moment-là, nous discuterons du potentiel des opérations pour reprendre la Crimée.”

M. Ingram a déclaré que de nouveaux succès ukrainiens entraîneraient une augmentation de la dissidence en Russie, mettant peut-être en péril le règne du président Poutine.

Il a dit que la reprise de Marioupol en particulier aurait un énorme impact psychologique.

Cependant, tous les experts ne sont pas d’accord sur cet avenir pour l’Ukraine au cours des 12 prochains mois.

Image:

L’attaque du pont de Kertch en Crimée a été un événement majeur de la guerre. Photo : AP



L’approvisionnement en armes occidentales “n’est pas un gouffre sans fond”

Le vice-maréchal de l’air à la retraite Sean Bell a fait valoir que l’Occident ne peut soutenir l’Ukraine que si longtemps, car les approvisionnements en armes diminuent et la détermination de certains pays s’affaiblit peut-être face aux prix élevés de l’énergie chez eux.

“Quand vous regardez l’ampleur des armes qui ont été fournies, il n’y a pas de puits sans fond”, a-t-il déclaré à Sky News.

“C’est très difficile militairement de voir l’Occident être capable de soutenir l’Ukraine pendant plus d’un an.”

Il a déclaré que si le président Zelenskyy appelle publiquement à la restitution de tout le territoire, à huis clos, il parle peut-être “de manière pragmatique” de l’avenir.

“Je pense que c’est là que vous avez un grand sens politique, car si gagner consiste à sécuriser plus de territoire, alors, oui, Poutine a gagné.

“Si les objectifs stratégiques de Poutine sont en fait d’arrêter l’expansion de l’OTAN, cela a échoué.

“Si son objectif est de restaurer la grandeur de la Russie, cela a échoué. Si c’est de créer une économie plus puissante, cela a échoué.

“Donc, selon la métrique que nous choisissons d’un point de vue stratégique, il est très difficile de voir cette invasion être autre chose qu’un échec lamentable.”

Il a dit qu’il se pourrait bien qu’une paix soit finalement négociée où le président Zelenskyy reproche à l’Occident de lui avoir forcé la main, mais accepte en privé que c’est le seul moyen d’empêcher de nouvelles pertes de vies.