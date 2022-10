Forte participation pour la première journée de vote par anticipation aux élections municipales de Kelowna – Kelowna Capital News

Le vote par anticipation pour les élections municipales à Kelowna a vu 1 471 personnes voter le 5 octobre.

Des possibilités de vote plus avancées sont les 8, 12, 13 et 14 octobre à divers endroits de la ville. Les chiffres de participation électorale seront affichés sur la page Web des élections de la ville après la clôture du scrutin.

Le jour de l’élection générale, le 15 octobre, offrira des possibilités de vote à 13 emplacements à Kelowna. Tous les bureaux de vote sont ouverts de 8 h à 20 h.

Trouvez une liste complète des dates, des heures et des informations générales sur le vote, ainsi que pour vous inscrire aux mises à jour électroniques sur les élections, visitez le site Web de la ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.