Forte participation au salon annuel de l’auto et du vélo de Kelowna

Le Kelowna Car and Bike Show est revenu à Rutland pour une deuxième année avec plus de 100 véhicules exposés.

L’événement était parrainé par OK Tire à Rutland. Le porte-parole Justin Bullock a déclaré que c’était une journée amusante et bien remplie.

« De l’étranger aux motos en passant par les douanes et les hot rods. Quelqu’un me disait qu’il y a plus de 100 ans de voitures.

La journée comprenait également plusieurs vendeurs et food trucks dans le Rutland Lions Park.

Bullock a déclaré avoir vu plus de 4 000 personnes venir découvrir les manèges entre 11 h et 15 h le 4 juin.

« L’Okanagan a une grande communauté automobile. Je sais que grâce à ma boutique personnelle… nous obtenons tout, de vos classiques à vos nouveautés modernes.

Les participants ont eu la chance de voter pour leur favori dans quelques catégories différentes, y compris la voiture classique, la voiture modifiée et le véhicule étranger.

Kamloops Jason Tasko a remporté le prix du meilleur camion avec son camion Chevrolet d’une tonne de 1926.

