Forte hausse du soutien au retour permanent du prince Harry aux fonctions royales – mais 60 % des personnes sont toujours opposées ou indécises quant à un retour, selon un sondage

Un tiers des Britanniques seraient favorables au retour permanent du prince Harry à ses fonctions royales, a révélé un sondage exclusif pour The Mail on Sunday.

Cela représente une augmentation significative au cours des six derniers mois – et suggère que le duc de Sussex, qui a aujourd’hui 40 ans, a réussi à renverser la tendance de l’opinion publique.

Alors que plus de 60 % de l’opinion publique est encore opposée ou indécise quant à un retour, le Prince a vu son soutien passer de 25 % en mars à 34 % ce mois-ci, selon Ipsos.

Il s’agit d’une augmentation de 36 %, ce qui indique que l’approche plus conciliante d’Harry envers la famille royale cette année commence à porter ses fruits alors qu’il cherche à renforcer ses liens en Grande-Bretagne.

Il est rentré au Royaume-Uni sans controverse en mai pour célébrer le 10e anniversaire des Invictus Games et en août pour la cérémonie commémorative de son oncle Lord Robert Fellowes. Dans une apparente attitude de tendresse à la famille royale, il a déclaré le mois dernier que l’édition de poche de ses mémoires Spare ne serait pas mise à jour avec de nouvelles « bombes de vérité ».

Un tiers des Britanniques seraient favorables au retour permanent du prince Harry à ses fonctions royales, révèle un sondage exclusif pour The Mail on Sunday

Alors que plus de 60 % du public est toujours opposé ou indécis à un retour, le prince Harry a vu son soutien passer de 25 % en mars à 34 % ce mois-ci, selon Ipsos

L’auteure de la royauté, Margaret Holder, a déclaré : « Le fait que Harry n’ait pas continué à se plaindre est utile. Son travail sur Invictus est populaire et ses tournées au Nigeria et en Colombie ont peut-être été bien accueillies par le public. Il ne s’est pas excusé, du moins pas en public, et certains n’oublieront jamais ses attaques, mais il semble rester sur la bonne voie. »

Le Mail on Sunday – qui a récemment révélé que Harry avait reçu des conseils d’anciens amis et assistants alors qu’il cherchait à se rendre plus souvent au Royaume-Uni – peut également révéler qu’il a organisé des séances de brainstorming avec des associés britanniques, explorant des idées pour un « changement positif » dans sa vie.

Les conversations à distance, visant à jeter les bases de futurs « grands projets », se déroulaient depuis son domicile en Californie.

Une personne à qui il parle régulièrement pour obtenir des conseils est Nick Loughran, le bras droit de son vieil ami, Hugh Grosvenor, le duc de Westminster.

M. Loughran est un ancien conseiller principal en communication au palais de Kensington, dont l’épouse travaille pour l’association caritative Archewell des Sussex. Il a rencontré Harry en mai, lorsque le prince était au Royaume-Uni, et les deux hommes sont restés en contact alors que Harry cherche à retrouver la popularité auprès du public.

Il semblerait que M. Loughran ne souhaite pas prendre parti entre les frères en guerre et qu’il ait joué un rôle central dans la décision selon laquelle Harry ne devrait pas assister au mariage du duc de Westminster en juin, permettant à William d’y assister en tant qu’huissier sans que leur querelle n’éclipse la journée.

Une source bien placée a déclaré au Mail on Sunday : « Harry apprécie les conseils informels de Nick sur des sujets positifs et tournés vers l’avenir. »

La princesse de Galles reste la plus populaire, avec 66 % du public ayant une opinion favorable d’elle

La reine Camilla est à 41 %, un chiffre supérieur à ses 38 % lors du couronnement en mai 2023

Le ministère de la Justice peut également révéler que Harry maintient des contacts avec Jamie Lowther-Pinkerton, un ancien écuyer de la reine mère, qui a été secrétaire privé du prince William et d’Harry de 2005 à 2013, ainsi qu’avec l’ancien conseiller royal Ed Lane Fox, qui a dirigé le rétablissement de l’image publique d’Harry en 2012 lorsque des photos de lui nu ont été divulguées.

Une source a déclaré que les récentes rencontres du prince sont une nouvelle indication qu’il « se réengage dans son ancienne vie », ajoutant que « la balle est désormais dans le camp d’Harry ».

Pendant ce temps, le prince, qui hérite aujourd’hui d’une manne de plusieurs millions de livres sterling de la part de la reine mère, célèbre son anniversaire marquant chez lui en Californie.

Quant à la famille royale dans son ensemble, le sondage révèle que 56 % des sondés estiment que le roi Charles fait du bon travail – le même chiffre qu’en avril – tandis que moins d’un quart souhaite une république. Le biographe Hugo Vickers a déclaré : « C’est une bonne nouvelle pour le roi que sa cote de popularité soit stable, mais franchement, je suis surpris qu’elle ne soit pas plus élevée. Il a fait preuve d’un grand courage face à sa maladie et a fait du mieux qu’il pouvait dans des circonstances assez difficiles. »

L’étude, qui a interrogé 1 097 adultes britanniques entre le 6 et le 9 septembre, a montré que l’opinion sur la famille royale est restée largement constante depuis avril.

Depuis avril, la popularité de Meghan Markle est passée de 25 % à 21 %, soit un chiffre légèrement supérieur à celui enregistré après la sortie de Spare, où elle était tombée à 19 %.

La princesse de Galles reste la plus populaire, avec 66 % des personnes interrogées ayant une opinion favorable d’elle, suivie du prince de Galles avec 65 %. La princesse Anne, qui a rapidement repris le travail après une blessure à la tête en juin, reste la troisième personne la plus populaire de la famille royale avec 62 %.

La reine Camilla est à 41 %, soit plus que ses 38 % lors du couronnement en mai 2023.

Depuis avril, la popularité de Meghan Markle est passée de 25 % à 21 %, soit un chiffre légèrement supérieur à celui observé après la sortie de Spare, où elle était tombée à 19 %.

Le prince Andrew reste le membre de la famille royale le moins populaire, avec seulement 11 % de soutien.