Forte hausse des suicides américains – CDC

Les experts suggèrent que les chiffres reflètent une aggravation de la crise de santé mentale aux États-Unis

Le taux de suicide aux États-Unis a augmenté de 2,6 % en 2022 pour atteindre 49 449 personnes, selon les statistiques publiées cette semaine par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), alors que les données officielles continuent de montrer une tendance à la hausse après la chute du nombre de suicides en 2019 et 2020.

L’augmentation en 2022 fait suite à une augmentation de 5% du nombre de citoyens américains se suicidant en 2021, les militants suggérant que les chiffres révèlent une aggravation de la crise de santé mentale aux États-Unis.

« La santé mentale est devenue le défi majeur de santé publique et de société de notre époque », Le chirurgien général, le Dr Vivek Murthy, a déclaré dans un communiqué les nouvelles découvertes. Il a appelé les numéros un « rappel qui donne à réfléchir à quel point il est urgent d’élargir davantage l’accès aux soins de santé mentale [and] s’attaquer aux causes profondes des problèmes de santé mentale.

Les adultes américains âgés de 65 ans et plus ont connu une augmentation vertigineuse de 8,1 % des suicides en 2022, pour atteindre 10 433 cas. Cela reflète une continuation des données historiques montrant que le taux de suicide dans le groupe d’âge de 65 ans et plus a augmenté de 62 % entre 2007 et 2021, selon le CDC en juin.

En savoir plus Les médicaments amaigrissants sondés sur les « pensées suicidaires »

La recherche a également indiqué que la crise de la santé mentale aux États-Unis est un problème qui touche tous les groupes d’âge. Une enquête menée par le CDC en mars montre qu’environ une adolescente sur trois au lycée a déclaré avoir envisagé de mettre fin à ses jours à un moment donné. Plus de la moitié – 57 % – ont également déclaré se sentir « toujours triste ou sans espoir. »

« Neuf Américains sur dix pensent que l’Amérique est confrontée à une crise de santé mentale. Les nouvelles données sur le suicide rapportées par le CDC illustrent pourquoi », Le secrétaire américain à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, a déclaré à propos du rapport, selon CBS vendredi.

Becerra a ajouté : « Une vie perdue par suicide, c’est trop. Pourtant, trop de gens croient encore que demander de l’aide est un signe de faiblesse.

Les chiffres de juin, également du CDC, ont montré que près d’un adulte américain sur cinq (18,4%) a déclaré avoir été diagnostiqué comme souffrant de dépression à un moment donné de sa vie.

Cependant, l’enquête suggère également qu’une personne est plus susceptible de recevoir un diagnostic de dépression en fonction des circonstances, comme l’endroit où elle vit. Un peu moins de 13% des citoyens hawaïens ont signalé un diagnostic de dépression, contre 27,5% en Virginie-Occidentale, a déclaré le CDC.