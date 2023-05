Forte, favori du Kentucky Derby, rayé de la course

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Le premier favori du Derby du Kentucky a été retiré samedi quelques heures avant la course.

Forte a été déclaré exclu du 149e Derby, selon le porte-parole de Churchill Downs, Darren Rogers. Aucune raison immédiate n’a été annoncée.

C’était le cinquième scratch cette semaine de la course de 3 millions de dollars.

Le poulain a trébuché sur la piste lors d’un entraînement jeudi, bien que l’entraîneur Todd Pletcher l’ait minimisé.

Cinq chevaux sont morts à Churchill Downs ces derniers jours, dont deux entraînés par Saffie Joseph Jr. Il a été suspendu par la piste et a fait retirer son cheval de Derby, Lord Miles.

Les vétérinaires de la Commission des courses de chevaux du Kentucky étaient à la grange de Pletcher tôt samedi pour observer et examiner Forte, qui a galopé sur la piste puis a couru à l’extérieur de la grange. Le copropriétaire Mike Repole était également présent.

Forte a connu une séquence de cinq victoires consécutives et était le premier favori 3-1. Cela laisse 18 chevaux à courir dans le Derby de 1 1/4 mile.

C’était une autre déception pré-Derby pour Repole.

Il possédait Uncle Mo, le premier favori du Derby 2011 qui a été éliminé la veille de la course. Le poulain a eu une infection gastro-intestinale et a finalement été diagnostiqué avec une maladie rare du foie. Il a repris la course avant de prendre sa retraite en novembre de la même année.

Les autres chevaux qui ont été retirés cette semaine étaient Practical Move et Skinner, tous deux à cause de la fièvre, et Continuar.

Pletcher, double vainqueur du Derby, sellera toujours Tapit Trice et Kingsbarns.

Ce n’est pas la première fois que le favori est éliminé.

En 2019, Omaha Beach a raté la course à cause d’une épiglotte coincée, qui a affecté sa respiration. Il a subi une intervention chirurgicale et a continué à courir plus tard cette année-là.

En 2009, I Want Revenge a été rayé le jour du Derby après la découverte d’une blessure aux tissus mous à la cheville avant gauche ce matin-là.

L’heure de publication du Derby est peu avant 19 h HAE.

Beth Harris, l’Associated Press