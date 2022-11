Forte dose d’hiver attendue à Kyiv aujourd’hui car beaucoup restent sans chauffage

De fortes chutes de neige étaient attendues à Kyiv à partir de dimanche, avec des températures descendant en dessous de zéro jour et nuit, tandis que des millions de personnes qui vivent encore dans et autour de la capitale ukrainienne n’ont que peu d’électricité et de chauffage.

L’opérateur de réseau Ukrenergo a déclaré samedi que les producteurs d’électricité n’étaient en mesure de couvrir que les trois quarts des besoins de consommation, nécessitant des restrictions et des pannes d’électricité dans tout le pays.

Sergey Kovalenko, directeur des opérations de YASNO, qui fournit de l’énergie à Kyiv, a déclaré que la situation dans la ville s’était améliorée mais restait “assez difficile”. Il a indiqué que les résidents devraient avoir au moins quatre heures d’électricité par jour.

“Si vous n’avez pas eu au moins quatre heures d’électricité au cours de la dernière journée, écrivez à DTEK Kyiv Electric Networks, des collègues vous aideront à comprendre quel est le problème”, a écrit Kovalenko sur sa page Facebook.

YASNO est la branche de vente au détail de DTEK, le plus grand fournisseur d’énergie privé d’Ukraine.

Le bombardement russe a été le pire jusqu’à présent

Le président Volodymyr Zelenskyy a déclaré que six millions de personnes étaient sans électricité vendredi après le dernier bombardement russe de la semaine dernière, qui a infligé les pires dégâts à ce jour à l’Ukraine, laissant des millions de personnes sans lumière, sans eau ni chauffage.

La Russie dit qu’elle ne cible pas la population civile, tandis que le Kremlin a déclaré que les frappes de Moscou sur les infrastructures énergétiques sont une conséquence du refus de Kyiv de négocier.

Dans une rare dispute publique impliquant des dirigeants ukrainiens, Zelenskyy a critiqué vendredi le maire de Kyiv pour avoir fait ce qu’il a qualifié de mauvais travail en mettant en place des abris d’urgence pour aider ceux qui n’avaient ni électricité ni chauffage après les attaques russes.

Ukrenergo a déclaré que les coupures de courant se poursuivraient et a appelé à une utilisation limitée de l’électricité.

“Nous voudrions vous rappeler que désormais, chaque Ukrainien dont la maison a retrouvé l’électricité peut aider à la rétablir plus rapidement pour les autres, simplement en consommant de l’électricité avec parcimonie”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur l’application de messagerie Telegram.

La neige devrait continuer à Kyiv, une ville qui comptait 2,8 millions d’habitants avant la guerre, jusqu’en milieu de semaine alors que les températures devraient rester en dessous de zéro.