Forte augmentation du nombre d’enfants mangeant par erreur des produits comestibles au cannabis

Les jeunes enfants ingèrent accidentellement des produits comestibles à base de cannabis à des taux plus élevés que jamais auparavant, car la marijuana devient légale dans plus d’États, selon une nouvelle étude dans la revue Pediatrics.

Il y a eu une augmentation de 1375% des cas signalés d’enfants de 6 ans et moins mangeant par erreur des produits comestibles à base de marijuana de 2017 à 2021, selon les données du National Poison Data System, ou NPDS, citées dans le rapport. Les cas sont passés de 207 signalements en 2017 à 3 054 en 2021.

Le rapport attribue l’augmentation de l’empoisonnement au cannabis chez les enfants à un certain nombre de facteurs, notamment une légalité accrue, ainsi que l’emballage coloré de nombreux produits comestibles à base de marijuana, qui, selon le rapport, est “particulièrement attrayant pour les tout-petits car ils ressemblent à des friandises courantes telles que des bonbons , des chocolats, des biscuits ou d’autres produits de boulangerie. »

Au total, plus de 7 000 cas ont été signalés au cours de ces cinq années. Au cours de cette même période, le nombre d’États qui autorisent la consommation de marijuana à des fins récréatives par des adultes aux États-Unis plus que doubléet le nombre d’adultes américains ayant accès au cannabis légal est passé de 69 millions de personnes en 2017 à 135 millions de personnes en 2021, ce qui représente une augmentation de 95 %, selon les données du NPDS.

La majorité des incidents se sont produits à la maison, avec près de 98% des cas survenus dans des établissements résidentiels, selon l’étude, et les États qui ont légalisé la marijuana ont vu une augmentation globale des appels aux centres antipoison régionaux et des visites aux centres de soins d’urgence.

Les effets secondaires des doses adultes de cannabis sur les tout-petits et les jeunes enfants vont de la confusion, des hallucinations et des troubles de l’élocution aux convulsions et aux vomissements. Selon l’étude, les enfants de deux ans et de 3 ans représentaient le plus grand nombre de cas signalés. Sur tous les incidents, 23 % des patients ont été admis à l’hôpital et aucun décès n’a été signalé.