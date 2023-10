KABOUL, Afghanistan (AP) — Les agences de l’ONU ont signalé une forte augmentation du nombre d’Afghans rentrant chez eux depuis que le Pakistan a lancé une répression…

KABOUL, Afghanistan (AP) — Les agences de l’ONU ont signalé une forte augmentation du nombre d’Afghans rentrant chez eux depuis le Pakistan. a lancé une répression sur les personnes vivant illégalement dans le pays. Ils ont exhorté le Pakistan à suspendre cette politique avant qu’il ne soit trop tard pour éviter une « catastrophe en matière de droits humains ».

Le Pakistan a annoncé au début du mois qu’il arrêterait et expulserait les étrangers sans papiers ou non enregistrés après le 31 octobre. Deux provinces frontalières de l’Afghanistan ont mis en place des centres de déportation. Le gouvernement affirme que la campagne ne vise pas une nationalité particulière, mais qu’elle touche principalement les Afghans, qui constituent la majeure partie des étrangers vivant dans le pays.

Les agences de l’ONU ont déclaré vendredi qu’il y avait plus de 2 millions d’Afghans sans papiers au Pakistan, dont au moins 600 000 ont fui après la prise de pouvoir des talibans en 2021.

L’Afghanistan traverse une grave crise humanitaire, notamment pour les femmes et les fillesqui sont interdit d’enseignement par les talibans au-delà de la sixième année, la plupart des espaces publics et de nombreux emplois. Il existe également des restrictions sur les médias, les militants et les organisations de la société civile.

L’Organisation internationale pour les migrations et l’agence des Nations Unies pour les réfugiés ont déclaré que des dizaines de milliers d’Afghans avaient quitté le Pakistan entre le 3 et le 15 octobre, nombre d’entre eux citant la peur d’être arrêtés comme raison de leur départ.

« Nous exhortons les autorités pakistanaises à suspendre les retours forcés de ressortissants afghans avant qu’il ne soit trop tard pour éviter une catastrophe en matière de droits humains », ont déclaré les agences. « Nous pensons que bon nombre des personnes menacées d’expulsion courront de graves risques de violations de leurs droits humains si elles sont renvoyées en Afghanistan, notamment d’arrestations et de détentions arbitraires, de torture, de traitements cruels et d’autres traitements inhumains. »

Le Pakistan insiste sur le fait que personne ne sera maltraité après son arrestation et affirme que les expulsions seront exécutées dans un délai raisonnable. « par étapes et de manière ordonnée » manière.

Sa campagne d’expulsion intervient dans un contexte de relations tendues avec ses voisins. Le Pakistan accuse l’administration dirigée par les talibans en Afghanistan d’abriter des militants qui traversent la frontière commune de 2 611 kilomètres (1 622 milles) et organisent des attaques contre les forces de sécurité pakistanaises.

Les talibans nient ces accusations.

