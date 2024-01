Fort Worth va dépenser 148 000 $ pour évaluer la sécurité dans les quartiers de divertissement

Trois jours après un un conducteur ivre a heurté deux piétons dans la zone West 7th, Fort Worth a approuvé un contrat visant à renforcer la sécurité dans les quartiers de divertissement de la ville.

Le conseil municipal de Fort Worth a accepté de dépenser 148 200 $ pour un contrat de 12 mois avec Safe Night LLC. L’organisation évaluera la sécurité des quatre quartiers de divertissement de la ville, proposera des recommandations et aidera la ville à les mettre en œuvre.

La ville aussi récemment approuvé une entente de 315 000 $ avec Bloc par bloc d’employer des ambassadeurs dans la zone Ouest 7ème. Block by Block gère un programme similaire au centre-ville de Fort Worth.

L’évaluation portera sur le centre-ville, Near Southside, West 7th Street et Stockyards. Safe Night collectera et analysera les données, préparera un programme d’accréditation pour les entreprises et aidera la ville ou le responsable du programme à mettre en œuvre leurs recommandations et stratégies.

L’évaluation comprendra également une analyse des points chauds au sein des quartiers de divertissement ou des lieux où se déroulent de nombreuses activités illégales. Safe Night proposera également des formations aux fonctionnaires, aux résidents et aux entreprises.

« Nous faisons évoluer la ville vers un modèle de gestion qui valorise la prévention et l’intervention plutôt que l’application de la loi », a déclaré Dimitrios Mastoras, co-fondateur et vice-président exécutif de Safe Night LLC. “C’est vraiment ce que nous recherchons ici, c’est avoir une entreprise plus sûre, qu’elle prospère et gagne plus d’argent et que, collectivement, la région soit plus viable économiquement.”

La ville attend également des entreprises et des habitants qu’ils investissent pour améliorer la sécurité du quartier. Le directeur adjoint de la ville, Fernando Costa, a précédemment déclaré au rapport que, même si la ville dirige l’étude, elle s’attend à l’adhésion des entreprises et des partenaires à but non lucratif.

Safe Night a réalisé un travail similaire dans DallasToronto et Norfolk, Virginie. Les mastoras ont d’abord utilisé un modèle d’accréditation pour les entreprises hôtelières tout en travaillant comme directeur de la vie nocturne dans le comté d’Arlington, en Virginie. Le programme a entraîné une baisse des cas de conduite avec facultés affaiblies, d’agressions, de violence et de voies de fait graves, a-t-il déclaré.

Les bars, restaurants et lieux peuvent recevoir une formation grâce au modèle d’accréditation de Safe Night, élevant les normes d’exploitation et créant des politiques cohérentes entre les bars et restaurants de la région. Les exemples de formation incluent les spectateurs actifs et les formations responsables en matière d’alcool.

“C’est beaucoup demander à une entreprise, mais l’autre aspect est que sa responsabilité sera réduite et que les gens se sentiront plus en sécurité”, a déclaré Mastoras.

Neuf organisations des quatre quartiers de divertissement de la ville financeront l’évaluation. La ville prévoit de finaliser et d’exécuter un contrat avec Safe Night en février.

Qui finance l’évaluation de la sécurité publique ? District de contrôle et de prévention du crime : 49 100 $

Service des événements publics/Fonds culture et tourisme : 49 100 $

Centre-ville de Fort Worth Inc. : 10 000 $

Fort Worth Heritage Development LLC : 10 000 $

Près de Southside Inc. : 10 000 $

Alliance des districts culturels : 2 500 $

Cercle d’artisans : 2 500 $

Association des restaurants et bars West 7th : 5 000 $

Visitez Fort Worth : 10 000 $

Un comité directeur composé de 18 membres a interviewé Safe Night LLC et le Institut de l’Hôtellerie Responsable en décembre après que les deux équipes ont visité les quartiers de divertissement. Un autre groupe de résidents vivant à proximité des quartiers a également eu son mot à dire dans la décision finale. Safe Night a été le choix du comité directeur pour mener l’évaluation.

Tous les ingrédients sont réunis pour réussir à Fort Worth, a déclaré Mastoras. La ville, les commerçants et les habitants semblent tous déterminés à apporter des changements substantiels aux quartiers de divertissement.

“Les modèles comme le nôtre nécessitent beaucoup de temps”, a déclaré Mastoras. « Ce ne sont pas des trucs et astuces. Nous apportons à la ville un modèle très robuste pour gérer de nombreux problèmes complexes.

Rachel Behrndt est journaliste sur la responsabilité gouvernementale pour le Fort Worth Report. Contactez-la au [email protected] ou via X.

En rapport