Fort Worth : le conseil municipal discute de la sécurité du quartier des divertissements

Il a déclaré qu’il était de plus en plus préoccupé par la grande foule qui règne dans la région et par les problèmes de circulation, craignant que quelqu’un ne soit blessé.

Mardi soir, le conseil municipal de Fort Worth a accepté de dépenser 148 000 $ pour un contrat de 12 mois avec Nuit sûre LLC une organisation chargée d’évaluer la sécurité des quatre quartiers de divertissement de la ville, dont le centre-ville, Near Southside, West 7th Street et Stockyards.

De plus, la ville a récemment approuvé un accord de 315 000 $ avec Block by Block, une mesure qui emploiera des ambassadeurs dans la zone West 7th.

Dimitrios Mastoras, cofondateur et vice-président exécutif de Safe Night LLC, a déclaré que l’objectif est de faire évoluer la ville vers un modèle de gestion qui valorise la prévention et l’intervention plutôt que l’application de la loi.

Fred Barnett, propriétaire de The Thirsty Armadillo et PR’s Saloon in the Stockyards, est optimiste quant au fait que l’évaluation conduira à des améliorations de la sécurité dans les quartiers de divertissement de la ville.