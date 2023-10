Fort tremblement de terre et plusieurs répliques signalées dans l’ouest de l’Afghanistan

ISLAMABAD (AP) — Un fort tremblement de terre avec plusieurs répliques a été signalé samedi dans la province d’Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, selon un témoin oculaire.

Au moins cinq puissants tremblements de terre ont frappé la ville vers midi, a déclaré Abdul Shakor Samadi, un habitant de la ville d’Herat.

L’Institut géologique des États-Unis a signalé samedi deux séismes de magnitude 6,3 qui ont frappé l’ouest de l’Afghanistan.

L’épicentre se trouvait à 40 kilomètres (24,8 miles) au nord-ouest de la ville d’Herat et a été suivi d’une réplique d’une magnitude de 5,5, a rapporté l’USGS.

Une carte publiée sur le site Web de l’USGS indique sept tremblements de terre dans la région, dont un séisme de magnitude 5,9 à 35 kilomètres (21,7 miles) au nord-nord-ouest d’Herat, un séisme de magnitude 6,3 à 33 kilomètres (20,5 miles) au nord-nord-est de Zindah Jan et un autre de 6,3. séisme de magnitude 29 kilomètres (18 miles) au nord-nord-est de Zindah Jan, à environ 43 kilomètres (26 miles) à l’ouest de la ville d’Herat.

« Tout le monde est parti de chez lui », a déclaré Samadi. « Les maisons, les bureaux et les magasins sont tous vides et on craint d’autres tremblements de terre. »

« Ma famille et moi étions à l’intérieur de notre maison, j’ai senti le séisme », a déclaré Samadi, ajoutant que sa famille avait commencé à crier et avait couru dehors et avait peur de rentrer.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part des responsables du gouvernement taliban sur d’éventuelles victimes ou dégâts.

Les connexions téléphoniques étaient coupées, rendant difficile l’obtention de détails précis sur les zones touchées. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des centaines de personnes dans les rues devant leurs domiciles et leurs bureaux dans la ville d’Herat.

La province du cœur borde l’Iran. Le séisme a également été ressenti dans les provinces voisines de Farah et de Badghis, selon les médias locaux.

En juin 2022, un puissant tremblement de terre a frappé une région montagneuse et accidentée de l’est de l’Afghanistan, aplatissant les maisons en pierre et en briques crues. Le séisme a été le plus meurtrier en Afghanistan depuis deux décennies, tuant au moins 1 000 personnes et en blessant environ 1 500.

The Associated Press