Fort risque de pannes d’électricité en Californie alors que l’État entre dans la «phase la plus intense» de la vague de chaleur

La Californie est confrontée à son plus grand risque de pannes cette année alors qu’une vague de chaleur brutale continue de couvrir l’État avec des températures à trois chiffres. Les responsables de l’énergie de l’État ont déclaré que la charge électrique mardi après-midi pourrait dépasser 51 000 mégawatts, la demande la plus élevée que l’État ait jamais connue.

Alors que les gens allument leurs climatiseurs, l’État prévoit des niveaux record de consommation d’énergie, a déclaré Elliot Mainzer, président de California Independent System Operators, qui gère le réseau électrique de l’État. L’État dispose actuellement d’une capacité énergétique supplémentaire “mais les coupures de courant, les coupures de courant et les rotations sont une possibilité”, a déclaré Mainzer, qualifiant la conservation supplémentaire d'”absolument essentielle”.

Le site CAISO mardi matin a montré que la Californie pourrait manquer de plus de 5 000 mégawatts de son alimentation électrique au pic de demande, prévu pour 17h30. PT.

Le danger d’incendies de forêt était extrême car la chaleur torride et la faible humidité transformaient les broussailles en amadou. Quatre décès ont été signalés au cours du week-end de la fête du Travail alors que quelque 4 400 pompiers ont combattu 14 grands incendies dans l’État, avec 45 nouveaux incendies rien que dimanche, a déclaré Anale Burlew, chef adjoint du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

Les pompiers coordonnent leurs efforts dans une propriété en feu tout en luttant contre l’incendie de Fairview lundi près de Hemet, en Californie, lundi. (Ethan Swope/Associated Press)

Dans le sud de la Californie, deux personnes ont été tuées et une blessée par l’incendie de Fairview, qui a débuté lundi près de la ville de Hemet, a annoncé le service d’incendie du comté de Riverside. À environ 80 kilomètres au sud-est de Los Angeles, l’incendie s’était rapidement propagé à plus de 2 000 acres à 23 heures, provoquant des évacuations, et n’était contenu qu’à 5 %. Plusieurs structures résidentielles incendiées.

Appels à la conservation volontaire

Le réseau énergétique californien fonctionne avec un mélange principalement de gaz solaire et naturel pendant la journée, ainsi que certaines importations d’électricité d’autres États. Mais l’énergie solaire commence à baisser en fin d’après-midi et dans la soirée, qui est l’heure la plus chaude de la journée dans certaines parties de l’État. Et certaines des usines de gaz naturel vieillissantes sur lesquelles la Californie s’appuie pour l’alimentation de secours ne sont pas aussi fiables par temps chaud.

À la demande de CAISO lundi, quatre groupes électrogènes de secours temporaires déployés par le Département des ressources en eau à Roseville et à Yuba City ont été activés pour la première fois depuis leur installation l’année dernière, fournissant jusqu’à 120 mégawatts, soit suffisamment d’électricité pour 120 000 foyers.

Vendredi, les gens sortent de la chaleur pour se rendre dans un centre de refroidissement du centre de loisirs Lafayette à Los Angeles. (Frédéric J. Brown/AFP/Getty Images)

CAISO a également lancé un appel Flex Alert pour la conservation volontaire entre 16 h et 22 h PT mardi, faisant sept alertes en autant de jours. Les consommateurs ont été invités à maintenir les climatiseurs à 78 F (25,5 C) ou plus pendant la période et à éviter d’utiliser les gros appareils électroménagers tels que les fours et les lave-vaisselle.

Les efforts ont fonctionné pour garder les lumières allumées “mais nous sommes maintenant entrés dans la phase la plus intense de cette vague de chaleur” qui pourrait durer toute la semaine, et deux à trois fois le niveau de conservation sera nécessaire de la part des particuliers et des entreprises, a déclaré Mainzer. .

CAISO a également émis une alerte d’urgence énergétique de niveau 2 de 18 h 30 à 20 h 00 PT lundi. La deuxième des trois étapes d’alerte d’urgence consiste à prendre des mesures d’économie d’énergie d’urgence “comme exploiter des générateurs de secours, acheter plus d’électricité à d’autres États et utiliser des programmes dits de réponse à la demande”, selon un site Web CAISO. L’étape 3 serait des pannes de courant.

Maximums jusqu’à 46,1 C prévus à l’intérieur des terres

Plusieurs centaines de milliers de Californiens ont perdu de l’électricité lors de pannes d’électricité en août 2020 par temps chaud, mais l’État a évité un scénario similaire l’été dernier. Le gouverneur Gavin Newsom a signé vendredi une législation qui pourrait permettre à la dernière centrale nucléaire restante de l’État de rester ouverte au-delà de sa fermeture prévue en 2025, pour assurer plus de puissance.

Le National Weather Service a prédit des sommets entre 100 et 115 degrés (37,7 C et 46,1 C) dans l’intérieur de la Californie, avec des années 80 à 90 (au-dessus de 26,6 C et en dessous de 37,2 C) plus près de la côte. La nuit n’apportera pas beaucoup de soulagement, de nombreux endroits connaissant des creux dans les années 80 ou même 90 (au-dessus de 26,6 C et en dessous de 37,2 C).

Rick Fitzpatrick tient un chien après avoir été évacué de l’incendie de Fairview près de Hemet lundi. (Ethan Swope/Associated Press)

Ironiquement, le temps instable a également provoqué des orages sur le sud de la Californie et dans la Sierra Nevada, avec quelques zones isolées de pluie mais rien de généralisé. Les tempêtes pourraient également produire des éclairs, ont déclaré les prévisionnistes, ce qui peut déclencher des incendies de forêt.

Au sud de la frontière de l’Oregon, l’incendie de l’usine était contenu à 55% mardi matin après avoir tué deux personnes, blessé d’autres personnes et détruit au moins 88 maisons et autres bâtiments depuis son éruption la semaine dernière, a déclaré CalFire. Les corps des deux femmes, âgées de 66 et 73 ans, ont été retrouvés vendredi dans la ville de Weed, a annoncé lundi le bureau du shérif du comté de Siskyou. Les détails n’ont pas été immédiatement publiés.

À quelques kilomètres de là, le feu de montagne s’est étendu à près de 29 kilomètres carrés et seulement 20% maîtrisé, les vents menaçant de renouveler sa propagation vers l’est sur un terrain escarpé, ont déclaré des responsables des incendies.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.