Jamie Foxx est devenu un héros des temps modernes lorsqu’il a aidé à rendre le sac à main perdu d’un fan à Chicago.

Le Quart de jour L’acteur a fait sa première apparition publique ce week-end après qu’une « complication médicale » l’ait hospitalisé en avril.

Dans une vidéo partagée sur Instagram lundi, Foxx a été vu monter dans son véhicule pour un chœur de remerciements après ce qui semblait être un échange avec un groupe sur un petit véhicule à pédales.

Regardez le clip ICI.

Une femme nommée Terri ‘Queeni’ Glen a dit Fox News la femme de 55 ans avait rendu son sac à main après l’avoir laissé tomber par terre sans le savoir.

« Je pense qu’un klaxon a sonné et ma sœur a dit: » Regarde ici « », se souvient Glen. « J’ai tout de suite su que c’était mon sac. Et je me suis dit : ‘Mon sac ?’ J’ai dit, ‘Jamie?’ J’ai su que c’était lui immédiatement, tout comme j’ai pensé que c’était mon sac immédiatement. »

En récupérant le sac, Glen a demandé à l’acteur : « Est-ce que ça va ? Est-ce que tu te sens bien ? »

« Il m’a juste cité, et il a dit: » Je me sens bien « », a-t-elle déclaré.

« Il avait juste comme un petit sourire, comme il le fait… J’ai vraiment eu l’impression qu’il appréciait que je lui pose des questions sur son bien-être au lieu de dire : « Hé, on peut prendre une photo ? » »

Glen a ajouté que Foxx avait l’air « fort et bien portant ».

La bonne action de Foxx vient après qu’il ait été repéré sur un bateau samedi et a partagé son premier tweet depuis des mois.

L’acteur a été hospitalisé en avril pour ce que sa fille, Corinne Foxx, n’a décrit que comme un « complication médicale« .