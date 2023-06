Fort Bragg abandonne l’homonyme confédéré pour Fort Liberty, dans le cadre du changement de marque de la base de l’armée américaine

FORT BRAGG, Caroline du Nord (AP) – Fort Bragg abandonnera son homonyme confédéré pour devenir Fort Liberty lors d’une cérémonie du vendredi que certains vétérans considèrent comme une étape modeste mais importante pour rendre l’armée américaine plus accueillante pour les membres actuels et potentiels du service noir.

Le changement fait partie d’une vaste initiative du ministère de la Défense, motivée par les manifestations de George Floyd en 2020, pour renommer les installations militaires portant le nom de soldats confédérés.

Les manifestations Black Lives Matter qui ont éclaté dans tout le pays après le meurtre de Floyd par un policier blanc, associées aux efforts continus pour supprimer les monuments confédérés, ont braqué les projecteurs sur les installations de l’armée. Une commission de dénomination créée par le Congrès a visité les bases et a rencontré des membres des communautés environnantes pour obtenir des commentaires.

Alors que d’autres bases seront renommées pour les soldats noirs, les présidents américains et les femmes pionnières, l’installation militaire de Caroline du Nord est la seule à ne pas porter le nom d’une personne. Le brigadier de l’armée américaine à la retraite. Le général Ty Seidule a déclaré lors d’une réunion de la commission l’année dernière que Fort Liberty avait été choisi comme nouveau nom parce que « la liberté reste la plus grande valeur américaine ».

Le coût pour renommer Fort Bragg – l’une des plus grandes installations militaires au monde en termes de population – totalisera environ 6,37 millions de dollars, selon un rapport de la commission.

« Le nom change, la mission ne change pas », a déclaré la porte-parole de la base Cheryle Rivas vendredi matin avant la cérémonie.

Fort Polk en Louisiane sera la prochaine installation à changer de nom le 13 juin pour Fort Johnson, en l’honneur du Sgt. Guillaume Henri Johnson.

La base de Caroline du Nord a été nommée à l’origine en 1918 en l’honneur du général Braxton Bragg, un général confédéré de Warrenton, en Caroline du Nord, connu pour posséder des esclaves et perdre des batailles clés de la guerre civile qui ont contribué à la chute de la Confédération.

Plusieurs bases militaires ont été nommées d’après des soldats confédérés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d’une « démonstration de réconciliation » avec les sudistes blancs dans le cadre d’un effort plus large pour rallier la nation à se battre comme un seul, a déclaré Nina Silber, historienne à l’Université de Boston. .

« C’était une sorte de geste de » Oui, nous reconnaissons votre patriotisme « , ce qui est un peu absurde de reconnaître le patriotisme de personnes qui se sont rebellées contre un pays », a-t-elle déclaré.

Le processus de dénomination original impliquait des membres des communautés locales, bien que les résidents noirs aient été exclus des conversations. Les bases portaient le nom de soldats nés ou élevés à proximité, quelle que soit l’efficacité avec laquelle ils accomplissaient leurs tâches. Bragg est largement considéré parmi les historiens comme un chef médiocre qui n’avait pas le respect de ses troupes, a déclaré Silber.

Pour Isiah James, officier supérieur des politiques au Black Veterans Project, les changements de nom de base sont un changement « attendu depuis longtemps » qui, espère-t-il, conduira à des améliorations plus substantielles pour les membres des services noirs.

« L’Amérique ne devrait pas avoir de vestiges de l’esclavage et du sécessionnisme et les célébrer », a-t-il déclaré. « Nous ne devrions pas les louer et les retenir et les vénérer là où chaque fois qu’un soldat noir entre dans la base, ils reçoivent le message que cette base Bragg porte le nom de quelqu’un qui voulait vous garder comme propriété humaine. »

Le secrétaire à la Défense est tenu par la loi de mettre en œuvre les modifications proposées par la commission de nomination d’ici le 1er janvier 2024.

James, un ancien chef d’escouade d’infanterie de l’armée américaine qui a servi à Fort Cavazos près de Killeen, au Texas, qui s’appelait auparavant Fort Hood pour le général confédéré John Bell Hood, a décrit un climat de racisme acceptable qui l’a profondément affecté pendant son service militaire.

Il se souvient s’être senti comme un « monstre de cirque » lorsque son chef de peloton lui a fait prendre des photos en patrouille avec des gens qui n’avaient « jamais vu un grand Noir auparavant ».

Lorsqu’il a rejoint l’armée pour la première fois, a déclaré James, son sergent instructeur le faisait se mettre à genoux pour lui parler parce qu’il ne voulait pas qu’un homme noir se tienne au-dessus de lui.

James a déclaré qu’il n’avait réalisé que sa base portait le nom d’un général confédéré qu’après son service militaire et s’attend à ce que de nombreux soldats à Fort Bragg ne le sachent pas non plus.

« Je ne pense pas que cela aura beaucoup d’effet sur les jeunes soldats », a-t-il déclaré à propos du changement de nom. « Mais je pense que cela a un effet collectif sur la société. L’Amérique fait beaucoup de choses mal, mais parfois nous faisons les choses correctement, et c’est l’une d’entre elles.

___

Hannah Schoenbaum est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Hannah Schoenbaum, Associated Press