Forreston survole Chicago Hope lors de la victoire en séries éliminatoires 1A – Shaw Local

FORRESTON – Après que Johnny Kobler a cassé quatre plaqués lors d’une course de conversion de points supplémentaires qui a donné à Forreston une avance de 24-8 dans un match éliminatoire de deuxième tour 1A, un entraîneur de la Chicago Hope Academy a pu être entendu crier à sa défense: «Nous obtenons écrasé et bousculé.

C’était comme ça tout l’après-midi avec les Cardinaux les plus physiques.

Kobler, le porteur de ballon de 6 pieds 3 pouces et 240 livres, a marqué trois touchés et gagné 182 verges en 26 courses pour mener son équipe à un 44-16 contre Hope, invaincu auparavant. Il a également organisé un match revanche avec Dakota (7-4) en quarts de finale, une équipe qui a bouleversé les Cardinals 34-28 lors d’un touché de dernière minute lors de la semaine 4.

“Nous avons donné ce match, mais Dakota sait qu’ils peuvent rivaliser avec nous”, a déclaré l’entraîneur de Forreston, Keynon Janicke.

Dans un clin d’œil à la suprématie du NUIC, la n ° 1 Lena-Winslow et Fulton se rencontrent dans l’autre quart de finale du groupe nord. Les quatre écoles de la ligue ont remporté des victoires décisives, mais pas plus que Forreston (7-4) contre une équipe athlétique de la Hope Academy, qui est entrée dans le match avec un résumé voyant de saison régulière, une ligne défensive intérieure pesant en moyenne 300 livres et une division. -Je suis receveur à Juda Mallette.

La défense Cardinal n’a pas permis à Mallette d’attraper un ballon avant le quatrième quart et a limité le QB Eddie Jenkins à seulement huit passes réussies en 40 tentatives.

Brock Smith de Forreston plonge pour les verges lors du match éliminatoire de deuxième tour des Cardinals 1A samedi contre la Chicago Hope Academy. (Earleen Hinton/Shaw Media)

“Si tu m’aurais dit n°1 [Mallette] Je n’aurais pas attrapé avant le quatrième quart, je ne vous aurais pas cru », a déclaré Janicke. “Je pensais que nous avions aussi vraiment contenu le quart-arrière.”

La défense du Cardinal visait davantage à empêcher Jenkins de sortir qu’à le virer. Souvent, il avait beaucoup de temps pour lancer, mais nulle part où courir et personne n’ouvrait.

De l’autre côté du ballon, la ligne offensive Forreston d’Andrew Wells, Casey DeVries, Grant Johnson, Drew Dieterman, Alex Milnes, Ethan Bocker et Colin Kuhn a ouvert de grands trous contre ce front massif de Hope à hauteur de 347 mètres au sol.

“Ils font tout le sale boulot et n’en ont pas le mérite”, a déclaré Janicke.

Kuhn, qui avait un tacle clé de 3 verges pour la perte juste avant une interception de Kaleb Sanders au deuxième quart, remplaçait Kyler Ganz, qui était sorti avec une commotion cérébrale.

Les Cardinals ont pris une avance de 16-0 sur une paire de touchés de Kobler. Les terrains étaient courts les deux fois, car Hope (10-1) a raté une tentative de coup de pied en jeu pour commencer le match, puis a eu un quatre et retrait lors de sa prochaine possession.

Au deuxième quart, Hope a tiré à 16-8 sur un touché mis en place par une passe désespérée contre le vent au quatrième essai.

“Ils avaient des meneurs de jeu”, a déclaré Janicke.

Alex Milnes de Forreston célèbre avec ses coéquipiers après la victoire 44-16 des Cardinals au deuxième tour contre la Chicago Hope Academy samedi. (Earleen Hinton/Shaw Media)

McKeon Crase a arraché une course de touché de 33 verges pour porter le score à 24-8. Deux jeux plus tard en défense, il a enchaîné avec un tacle en plein champ de Jenkins sans gain.

Ce serait tout le score en première mi-temps, même si Forreston avait quatre possessions dans les quatre dernières minutes folles. Kobler a échappé le ballon deux fois, le deuxième sur une bande après une course de 40 verges. Entre les deux se trouvait le seul botté de dégagement de Forreston du match.

“La seule chose qui nous arrêtera, c’est nous-mêmes”, a déclaré Janicke à la mi-temps.

Hope a pénétré dans la zone rouge, mais c’est Quinten Frederick qui a renversé une quatrième tentative de passe, même s’il semblait avoir un champ libre devant lui s’il avait choisi de l’intercepter à la place.

Avec la pluie, le vent et le froid qui se sont levés au troisième quart, les Cardinals n’ont pas du tout été déconcertés. Sanders a marqué son 11e TD au sol de la saison sur la première possession après la pause.

« Nos enfants ont embrassé la météo. Nous avons connu de la pluie vendredi », a déclaré Janicke.

Lors du premier jeu du quatrième quart-temps, c’était Sanders avec un touché de 19 verges pour une avance de 36-8. Kobler a clôturé le score pour la marge finale.

Kaleb Sanders de Forreston passe devant les défenseurs de la Chicago Hope Academy en route vers la zone des buts lors de leur match éliminatoire de deuxième ronde 1A samedi à Forreston. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Johnathen Kobler de Forreston se bat pour des verges lors de la victoire 44-16 des Cardinals en séries éliminatoires contre la Chicago Hope Acaademy le samedi 5 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)