Forreston ne peut pas suivre alors que Lena-Winslow frappe le billet de retour vers l’État – Shaw Local

FREEPORT – Selon les mots de l’entraîneur de Forreston, Keynon Janicke, « le match n’aurait pas pu mieux commencer pour nous.

Lors du troisième jeu de Lena-Winslow lors de la demi-finale de classe 1A de samedi, Kaleb Sanders a taclé Gunar Lobdell pour une perte de trois verges et les Panthers ont dû botter de dégagement.

Prenant le relais sur sa propre ligne de 9 mètres, Forreston a accumulé de gros morceaux de métrage, incitant l’entraîneur de Le-Win Ric Arand à prendre un temps mort.

“Je les ai appelés”, a déclaré Arand.

Le coup de langue a semblé avoir un effet, car la défense des Panthers s’est raidie et Forreston a été contraint de lancer après que le joueur de ligne Henry Engel ait taclé l’arrière arrière Johnny Kobler pour une défaite.

Outre la déception d’un entraînement prometteur qui a calé, la tentative de botté de dégagement qui a suivi par Sanders a été bloquée, alors que Maisen Smith a poussé l’arrière dans le ballon.

“Ça a été une étincelle. Cela a allumé un feu sous nos enfants », a déclaré Arand.

L’a-t-il jamais fait, alors que Le-Win (13-0) a marqué 38 points consécutifs en route vers une victoire en demi-finale 38-16 pour se qualifier pour le match pour le titre d’État 1A contre Camp Point Central.

Prenant le relais sur la ligne des 19 mètres de Forreston après le botté de dégagement bloqué, Gage Dunker a marqué deux jeux plus tard pour donner à Le-Win une avance de 8-0. Dunker a ensuite fait sentir sa présence en défense avec un sac de Forreston QB Brock Smith pour forcer un autre botté de dégagement.

Johnny Kobler de Forreston se bat pour des verges alors que les défenseurs de Lena-Winslow s’entassent pendant la première moitié de leur demi-finale d’État 1A samedi à Freeport. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Avec le vent tourbillonnant, Sanders ne pouvait gérer qu’une botte de 12 mètres, et les Panthers avaient à nouveau une bonne position sur le terrain. Lors du premier jeu du deuxième quart, Lobdell a traversé un énorme trou du côté droit dans la zone des buts pour un touché de 11 verges.

“Nous avons contrôlé la ligne de mêlée”, a déclaré Jake Tippett de Le-Win, un joueur de ligne à 2 voies.

C’était une situation différente de celle de la semaine 9, quand Arand a déclaré que Forreston avait battu son équipe à l’avant, bien que Le-Win ait gagné 28-14.

“Ce n’était pas une victoire convaincante”, a déclaré Arand. « Forreston est un animal différent. Ils sont durs des deux côtés. »

Derrière Kobler portant la charge, les Cardinals ont parcouru 50 mètres avant de décrocher sur la ligne de 21 mètres de Le-Win sur une rupture de passe par Jake Zeal.

“Une fois qu’ils ont commencé à lancer, nous savions que nous l’avions”, a déclaré Tippett.

Lors du tout prochain jeu, c’était Dunker qui parcourait 49 mètres à travers un autre trou béant. Deux jeux plus tard, il a ajouté 21 autres de ses 178 verges, un sommet dans le match, pour un score et un avantage de 22-0.

“Le-Win est définitivement physique”, a déclaré Janicke. “Ils l’apportent et n’arrêtent pas de l’apporter.”

Ils l’ont montré lors de la prochaine possession de Forreston, avec un autre troisième et un retrait.

“Notre ligne offensive est là où tout commence”, a déclaré Janicke. “Quand ils commencent à nous faire reculer, nous avons des problèmes.”

Kaleb Sanders de Forreston suit le bloqueur Quinten Frederick alors qu’il cherche un écart dans la ligne contre Lena-Winslow lors de leur demi-finale d’État 1A samedi à Freeport. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Avec 3 minutes à faire en première mi-temps, les Panthers ont eu un touché rappelé pour avoir tenu. Le vrai tueur sur le disque, cependant, a été que les officiels ont perdu la trace des downs et que Forreston a inexplicablement donné le ballon après un troisième essai de Le-Win.

Naturellement, Arand a protesté avec véhémence contre l’erreur, mais les officiels ont tenu bon et les Panthers ont été trompés sur deux essais.

Le-Win a continué à le faire en attaque et en défense en seconde période. Un trois et retrait leur a rendu le ballon près du milieu de terrain.

Lobdell, le transfert d’Orangeville, a gagné 28 verges après que trois plaqueurs potentiels lui aient tiré dessus sur la ligne de mêlée, puis a couronné le trajet avec un touché de 23 verges pour une avance de 30-0.

Forreston a réussi à mettre un entraînement de 14 jeux en marche, mais Sanders a été lancé pour une perte de 3 verges au quatrième essai sur la ligne des 26 verges.

“Nous étions dans de bonnes positions, mais nous n’avons pas pu terminer les jeux”, a déclaré Janicke.

Dunker a pris un frappeur rapide au milieu pour un score de 30 verges, et l’avance de 38-0 a incité Arand à terminer le match avec des remplaçants.

Gage Dunker de Lena-Winslow traverse un écart pour un gros gain lors de la demi-finale de l’État 1A samedi contre Forreston à Freeport High School. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Une course de 27 verges de Sanders a mis en place un TD de 20 verges pour Kobler. Tout aussi important, c’était le 24e score de Kobler de l’année, battant le record scolaire de Jeremy DeForge.

“Étant sur la ligne ces trois dernières années, je n’avais pas pensé aux records”, a déclaré Kobler. “C’était l’une de nos lumières dorées aujourd’hui.”

Kobler a récupéré le coup d’envoi qui a suivi et Smith a couru 39 verges pour le score final.

Forreston termine avec une fiche de 8-5 après avoir été en danger de manquer les séries éliminatoires plus tôt dans l’année avec une fiche de 4-3.

“Nous nous étions momentanément tournés le dos et avons eu une réunion d’équipe après [losing to] Dakota”, a déclaré Janicke. “Nous n’étions pas censés être à cet endroit [as a semifinalist]. C’était une tâche ardue d’arriver ici après avoir été 4-3.

Forreston avait 214 verges au sol; Kobler en avait 99 et Sanders en avait 55. Le-Win avait 321 verges au sol; aucune équipe n’a effectué de passe.

Le jeu a été déplacé de Lena à Freeport car le terrain de Le-Win n’était pas sûr à jouer en raison des conditions de gel.