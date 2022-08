Forreston fixe à nouveau l’objectif du championnat d’État – Shaw Local

Alors que Forreston passait par le camp de football d’été, l’objectif restait le même : remporter un titre d’État. Avec un bilan de trois championnats depuis 2014, pourquoi ne pas rêver grand ?

Les Cardinals se battent chaque année depuis 2010, l’ennemi juré Lena-Winslow se tenant généralement sur le chemin. Quatre fois depuis lors, Le-Win a éliminé Forreston des séries éliminatoires – et les Panthers seront à nouveau l’équipe à battre en 1A.

“La meilleure chose que nous puissions faire est de laisser cette conversation aux autres”, a déclaré l’entraîneur de Forreston, Keynon Janicke. “Nous sommes chanceux d’être cette seule équipe qui a été capable de les battre.”

En 2016 et lors d’un bouleversement mémorable en 2018, Forreston a en effet éliminé Le-Win des séries éliminatoires. Au cours de la première année de Janicke en tant qu’entraîneur, les Cardinals ont connu un quatrième trimestre mémorable pour remporter l’affrontement de la saison régulière 2021 entre les deux.

Forreston et Le-Win ont dû pousser un soupir de soulagement lorsque l’IHSA a annoncé qu’ils se rendraient à un classement 1-32 pour toutes les classes, évitant ainsi peut-être les KO précoces parmi les puissances NUIC. Malheureusement, cette décision a été renversée lorsque les prix de l’essence ont commencé à augmenter.

“Il vient de nous être retiré”, a déclaré Janicke. “Nous ne pouvons pas le contrôler, mais cela aurait été cool d’aller 1-32.”

Les fans devront attendre le 21 octobre pour voir ce qui est généralement le match de saison régulière le plus attendu de l’année en 1A. Forreston sera l’école hôte, mais si les résultats passés sont une indication, il n’y a pas d’avantage du terrain dans la rivalité.

Un joueur de Forreston passe le ballon lors d’une récente séance d’entraînement. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La conférence comptera à nouveau neuf équipes, alors que West Carroll revient après une absence d’un an et East Dubuque part pour une coopérative dans le Wisconsin, le troisième district scolaire de la conférence à le faire.

West Carroll n’avait pas assez de juniors et de seniors pour jouer à l’université l’année dernière et s’appuiera fortement sur les étudiants de première année, les étudiants de deuxième année et une poignée de juniors cet automne.

Avec de nombreuses petites écoles aux prises avec des chiffres, Forreston arrive avec une liste d’été de 13 seniors, 10 juniors, 12 étudiants de deuxième année et 15 étudiants de première année.

« Je suis excité pour l’équipe. L’énergie est à travers le toit, et les enfants n’ont pas manqué un battement », a déclaré Janicke, un ancien cardinal lui-même. “Ils coopèrent bien, posent de bonnes questions et adorent la salle de musculation.”

Le groupe de cette année n’a pas les joueurs vedettes que certaines équipes avaient dans le passé, mais il reste suffisamment de compétences et de profondeur pour exécuter une attaque sans caucus avec une écurie tournante de porteurs de ballon.

“Nous avons perdu des porteurs de ballon et demandons aux joueurs de rôle d’intervenir”, a déclaré Janicke.

Parmi ceux-ci figureront les juniors Kaleb Sanders, Micah Nelson et Owen Mulder, ainsi que les seniors McKeon Crase et Quinten Frederick. Le quart-arrière sera le senior Broc Smith, qui revient d’une blessure au dos.

“Nos chefs de file seront Drew Dieterman, Casey DeVries et Kyler Gantz”, a déclaré Janicke. « Casey est le dernier DeVries à passer. Cela fait un moment, environ 11 ans, que nous n’en avons pas eu.

Le joueur de ligne Forreston Casey DeVries bloque un coéquipier lors d’une récente séance d’entraînement. (Earleen Hinton/Shaw Media)

La défense devrait se rassembler plus rapidement que l’attaque, avec plus de retours de ce côté du ballon.

“Nous pouvons affiner et être agressifs”, a déclaré Janicke. “Il y a beaucoup de gars à différents postes dans lesquels nous pouvons entrer et sortir.”

Dans une tradition commencée il y a plusieurs années, le camp d’été a une compétition 7 contre 7 contre des joueurs anciens.

“Les citadins et les familles sortent pour regarder”, a déclaré Janicke. «Nous avons généralement deux ou trois équipes d’anciens élèves, un groupe de compétences universitaires et une équipe de jeunes soph. Nous avons même laissé les monteurs de ligne avoir une équipe. Ils sont plus drôles que bons, mais ils font de leur mieux.

Cette année, les anciens élèves les ont emmenés à l’université, avec Robert DeVries et AJ Christensen en tête.

“Robert peut toujours le lancer et AJ peut distancer tout le monde”, a déclaré Janicke. «Nous avons mis deux gars sur lui et nous n’avons pas pu l’arrêter. L’année prochaine, nous devrons peut-être le tripler.

Janicke est assistée par un grand nombre d’entraîneurs dans ce qui a toujours été un produit local, qui symbolise un véritable programme de football axé sur la communauté.