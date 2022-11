Forreston avance avec une victoire de 20-8 sur Dakota – Shaw Local

FORRESTON – Dans une victoire de 20-8 contre Dakota en quarts de finale des séries éliminatoires 1A le 12 novembre, Johnny Kobler a fait sentir sa présence avec 113 verges et deux touchés.

Mais il y avait aussi un autre Johnny qui a fait le plus gros jeu du jeu pour renverser complètement le jeu en faveur de Forreston. Ce serait “Johnny-on-the-Spot”, alias Kaleb Sanders.

Au début de la seconde mi-temps avec Dakota devant 8-6 et en possession du ballon au milieu de terrain, c’était Sanders à la rescousse avec un échappé de 40 verges récupéré pour un touché. Avec Colin Kuhn faisant pression sur le quart-arrière indien Kaidyn Niedermeier, le ballon s’est détaché et a rebondi directement dans les mains de Sanders.

“Ce fut l’un des jeux les plus chanceux que j’aie jamais vus dans le football”, a déclaré l’entraîneur de Forreston, Keynon Janicke.

Une fois que Sanders est devenu le destinataire fortuit d’une possession aussi précieuse, il n’y avait plus rien d’autre que le champ libre devant le dos défensif.

“Je savais que si je marquais, cela pourrait changer le jeu”, a déclaré Sanders. “J’étais tellement excité et j’ai vu Payton Encheff et Q Frederick arriver derrière et me sauter dessus.”

La partie était pourtant loin d’être gagnée.

Derrière Niedermeier, qui a lancé une passe de touché de dernière minute pour vaincre Forreston en saison régulière, les Indiens ont marché jusqu’à la ligne des 9 verges à la fin du troisième quart et ont eu une chance de reprendre la tête. Dans la position défensive la plus importante du match, les Cardinals ont tenu bon et ont refusé à Dakota la zone des buts.

« Nous étions dos au mur pendant tout le match », a déclaré Janicke. “Mais, c’est un groupe de combattants.”

Dakota l’était aussi. Ils ont forcé un 3-and-out et ont récupéré le ballon à la ligne des 40 verges de Forreston après un botté de dégagement. Cependant, les Indiens ont été sévèrement gênés par une pénalité de 10 verges et n’ont pas pu convertir un premier essai.

Prenant le relais sur sa propre ligne de 39 verges, c’était une forte dose de Kolber dans un entraînement décisif pour les Cardinals. Gagnant 46 des 61 derniers verges, l’arrière de 240 livres l’a frappé d’un mètre avec 3:44 à jouer pour une avance de 20-8.

« Johnny est l’un de ces enfants qui a une passion particulière. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’autre dans le sport comme lui », a déclaré Forreston QB Brock Smith.

Lors de la possession qui a suivi, Forreston a semblé avoir le jeu verrouillé, alors que Dakota faisait face à une situation de 4e et 28 après une pénalité de maintien. Mais Niedermeier a trouvé Adrian Arellano sur un écran d’itinéraire de roue et il a parcouru 40 mètres.

Les Indiens sont entrés dans la zone rouge, mais des ruptures de passes consécutives de Jace Engbert et Endeff ont forcé un 4-and-out.

Le temps étant compté, la défense du Dakota a été empilée pour arrêter Kobler au troisième essai, mais Smith a simulé tout le monde sur le gardien pour un premier essai pour sceller la victoire.

“C’est juste une mentalité chez nous”, a déclaré Smith en expliquant l’attitude inflexible de son équipe.

Cela ne ressemblait pas à cela en première mi-temps, cependant.

“Dakota nous a donné un coup de poing dans la bouche”, a déclaré Janicke. « Rien n’allait dans notre sens. Cela a vraiment aidé à marquer juste avant la mi-temps.

C’était Kobler avec une course de 4 verges pour combler l’écart à 8-6 avec 1:10 à faire au deuxième quart. Arellano avait marqué plus tôt sur un touché de 13 verges pour Dakota à la suite d’un revirement.

“Notre défensive s’est éteinte”, a déclaré l’entraîneur du Dakota, Dan Sheets.

Les cardinaux ont été “tenus” à 182 verges au sol, 200 de moins que lors du combat précédent avec les Indiens.

Outre la réception de 40 verges à Arellano, Niedermeier n’a complété que trois autres passes en 13 tentatives dans des conditions froides et venteuses pour 21 verges supplémentaires. Dakota (7-5) avait 221 verges d’attaque totale, 50 de plus que Forreston.

“C’est dommage qu’ils aient capitalisé sur (fumble)”, a déclaré Sheets.

Forreston (8-4) accède aux demi-finales pour la sixième fois, où ils ont une fiche de 3-2. Les deux dernières demi-finales ont été partagées avec Lena-Winslow (12-0), l’adversaire ce samedi à Lena. L’heure du jeu est à 14h

« Je suis content que ce soit chez Le-Win. Nous semblons mieux jouer là-bas », a déclaré Janicke.

Les Cardinals, qui ont 4 200 verges au sol pour l’année, ont donné à Le-Win, classé n ° 1, leur match le plus proche, ne perdant que 28-14 lors de la finale de la saison régulière.

Le vainqueur jouera pour le championnat d’État à Champaign le vendredi 25 novembre au Memorial Stadium contre Camp Point Central ou Colfax-Ridgeview.

L’entraîneur de Forreston Keynon Janicke (à l’extrême gauche) et le reste de la ligne de touche du Cardinal réagissent pour jouer dans les dernières secondes de leur victoire 20-8 contre Dakota en séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Les Cardinals de Forreston célèbrent après avoir battu Dakota 20-8 en séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Kaleb Sanders (22 ans) de Forreston se bat pour des verges contre Dakota lors des séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Johnathen Kobler (25 ans) de Forreston atterrit à quelques centimètres de la zone des buts lors de la première mi-temps contre Dakota lors des séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

McKeon Crase (5), Johnathen Kobler (25) et Colin Kuhn (46) de Forreston célèbrent alors que les dernières secondes s’égrènent lors de leur victoire 20-8 contre Dakota en séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Johnathen Kobler (25 ans) de Forreston court pour un gain lors de la première mi-temps contre Dakota en séries éliminatoires 1A le samedi 12 novembre. (Earleen Hinton/Shaw Media)