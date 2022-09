Forreston accueille Du-Pec dans la confrontation NUIC – Shaw Local

FORRESTON – Après ce que l’entraîneur Keynon Janicke a qualifié de “le pire départ que vous puissiez avoir”, Forreston a subi une défaite 36-26 contre Durand-Pecatonica lors d’une action de football NUIC vendredi soir à domicile.

Sans exécuter un jeu de mêlée, les Cardinals tiraient de l’arrière 14-0 et risquaient de voir ce déficit augmenter après que Du-Pec ait récupéré un coup d’envoi raté à la ligne des 32 verges. Quelques instants plus tôt, ils ont sauté sur un coup de pied en jeu et Will Howard a capté une passe de touché de 34 verges de Cooper Hoffman.

« Vous ne pouvez pas laisser cela arriver. Descendre comme ça, c’est difficile de revenir », a déclaré Janicke.

Heureusement pour Janicke et ses cardinaux, ils ont réussi à garder les visiteurs hors de la zone des buts et ont finalement obtenu le ballon pour la première fois.

À partir de ce moment, le «jeu a commencé», Forreston ayant finalement dépassé Du-Pec de 409 verges au total à 334. Rien qu’en seconde période, les Cardinals ont couru 51 jeux contre seulement 10 pour Du-Pec, gagnant 206 verges au sol. et 23 sur sa seule passe complétée, un touché de Brock Smith à Micah Nelson.

“Nous devions mettre plus de points au tableau”, a déclaré Janicke. “Nous avons des enfants formidables, de vrais combattants jusqu’au bout.”

Kaleb Sanders de Forreston trouve une marge de manœuvre le long de la ligne de touche lors du premier quart vendredi soir contre Du-Pec. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Une fois que Forreston s’est remis de l’assaut, il n’a pas perdu de temps pour réduire l’écart à 14-8 sur un touché de 47 verges par Kaleb Sanders, qui ressemblait à une machine à casser les tacles sur le jeu.

AJ Mulcahy, qui a couru 27 verges au milieu sans être touché sur le premier score de Du-Pec, a répondu avec un touché de 63 verges lors du tout prochain jeu de mêlée pour augmenter l’avance à 22-8. Le senior de 6 pieds 3 pouces et 200 livres a terminé avec 141 verges en 12 courses.

“Il courait plus fort que nous”, a déclaré Janicke. “C’était un défi de lui répondre.”

À la fin du premier quart, Forreston s’est avancé jusqu’à la ligne des 25 verges des Rivermen, mais Sanders a été plaqué sans gain par Mulcahy au quatrième essai. Mulcahy a porté le score à 30-8 sur une quatrième passe de touché de Hoffman.

Trois défenseurs du Cardinal lui ont tiré dessus dans le plat, mais Mulcahy s’est étiré au-delà de la ligne de but pour le score. Ce score a culminé un entraînement de 12 jeux qui comportait trois pénalités sur les Rivermen.

Prenant le relais à leur ligne de 35 verges, les Cardinals ont réduit l’avance à 30-14 sur un entraînement de 14 jeux, le moment clé étant une course de 25 verges de Johnny Kobler. Kobler a couronné l’entraînement avec un score de 1 mètre avec 11 secondes à faire à la mi-temps.

Cet élan s’est poursuivi au troisième quart avec un entraînement de 17 jeux qui a parcouru 64 verges. Cependant, Smith a tâtonné dans la zone rouge et le quatrième jeu qui a suivi a échoué.

“Nous avons mis l’accent sur une philosophie de plier mais ne pas casser”, a déclaré l’entraîneur de Du-Pec, Tyler Hoffman.

Micah Nelson de Forreston se bat pour des verges vendredi soir contre Du-Pec. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Forreston a récupéré le ballon après le seul botté de dégagement du match et a poursuivi un autre long trajet, cette fois 90 verges et 21 jeux, mis en évidence par Kobler portant des plaqueurs potentiels sur 15 verges.

Kobler, qui a récolté 113 verges en 20 courses, a cloué le score pour porter le score à 30-20 au quatrième quart. Sanders a également parcouru plus de 100 mètres pour Forreston.

Forreston a peut-être gagné la bataille du métrage, mais Du-Pec a été le vainqueur des équipes spéciales. Au coup d’envoi qui a suivi, Nathan Folk a attrapé un coup de pied de pétard et a couru pour un touché pour augmenter l’avance à 36-20.

Forreston a également été brûlé sur un faux botté de dégagement qui a conduit au premier score de Du-Pec, en plus du coup d’envoi échappé susmentionné de McKeon Crase au premier quart.

Pour leur défense, le spécialiste clé Payton Encheff a été blessé la semaine dernière et absent pour une durée indéterminée.

“Payton change la donne, et le perdre dans des équipes spéciales fait mal”, a déclaré Janicke.

La passe Smith-to-Nelson TD est arrivée avec deux minutes à jouer et un point supplémentaire manqué a scellé la victoire des Rivermen.

“Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs comme nous l’avons fait ce soir, et cela inclut de manquer des points supplémentaires”, a déclaré Janicke.

Forreston a fait son premier PAT, mais a inhabituellement raté les quatre derniers.

Les Cardinals ont récolté 388 verges au sol sur 73 tentatives étonnantes. Du-Pec avait 194 verges au sol et a obtenu 140 passes du deuxième Hoffman, qui était 12 en 13 à son premier départ.

C’était la deuxième année consécutive que 3A Du-Pec battait 1A Forreston, après que les Rivermen aient blanchi les Cardinals 28-0 en 2021.

«Celui-ci a une sensation différente. Nous avons beaucoup mieux joué », a déclaré Janicke.