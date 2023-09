Forrester Technologie et innovation Asie-Pacifique

Quand: 31 octobre 2023 à 8h00 – 1er novembre 2023 à 14h15 2023-10-31T08:00:00+11:00 2023-11-01T14:15:00+11:00 Où: Sydney Hilton – 488 George Street, Sydney, Nouvelle-Galles du Sud

Forrester Technologie et innovation APAC, 31 octobre-1er novembre 2023 | Sydney et numériquement

Rejoignez le plus grand événement technologique de Forrester en APAC cette année, Technologie et innovation APAC, du 31 octobre au 1er novembre à Sydney ou sous forme numérique. Plongez-vous dans les dernières informations sur l’innovation technologique et acquérez des outils exploitables pour améliorer votre adaptabilité, votre résilience et votre créativité à l’ère de l’IA.

Cette année, nous sommes ravis de présenter un groupe exceptionnel d’analystes technologiques Forrester, de leaders d’opinion internationaux de l’industrie et de conférenciers de niveau C dans les secteurs public et privé. Ils vous guideront dans la réalisation d’une croissance tangible grâce à la technologie et à l’innovation, en anticipant les besoins des clients et des citoyens et en cultivant un moteur de croissance obsédé par le client pendant deux jours. Notre programme couvre le leadership informatique, la sécurité, les talents technologiques, la performance, la gestion de la dette technique et les stratégies d’IA. Nous honorerons également nos lauréats des Forrester Tech Awards sur scène et proposerons des programmes spéciaux mettant en valeur la diversité et l’inclusion et le leadership des femmes Forrester. En exclusivité lors de l’événement, vous accéderez à une analyse approfondie des outils et des cadres de Forrester avec notre analyste, aurez un premier aperçu de nos prévisions annuelles pour les dirigeants technologiques et rejoindrez un programme de leadership exécutif pour des opportunités de co-innovation avec d’autres dirigeants technologiques.

Ne manquez pas cette opportunité de responsabiliser votre équipe en tant que catalyseur de créativité, d’inspiration et d’innovation qui révèle des possibilités de croissance stratégique. Inscrivez-vous maintenant en utilisant le code TIAPAC200 pour profiter d’un rabais de 200 $. Pour plus d’informations sur les réductions d’équipe, cliquez sur ici .

