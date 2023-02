‘Forrest Gump’ met en vedette Tom Hanks et Robin Wright seront ‘vieillis’ dans un nouveau film

Tom Hanks et Robin Wright se réuniront et remonteront le temps dans un prochain film.

“Here” du réalisateur de “Forrest Gump”, Robert Zemeckis, mettra en vedette Wright et Hanks, “vieillis” numériquement, grâce à Metaphysic, une société d’intelligence artificielle qui donnera vie à l’expérience.

L’adaptation cinématographique du roman de Richard McGuire mettra également en vedette Paul Bettany et Kelly Reilly.

Wright et Hanks sont apparus ensemble pour la première fois sur grand écran dans “Forrest Gump” en 1994. “Here” devrait sortir 30 ans plus tard en 2024.

Metaphysic a gagné en popularité sur les réseaux sociaux avec plus de 5 millions d’abonnés sur TikTok et des contrefaçons profondes présentées sur “America’s Got Talent”. Zemeckis a partagé une déclaration avant la sortie.

“J’ai toujours été attiré par la technologie qui m’aide à raconter une histoire”, a déclaré Zemeckis, selon le magazine People. “Avec ‘Here’, le film ne fonctionnerait tout simplement pas sans que nos acteurs se transforment de manière transparente en des versions plus jeunes d’eux-mêmes. Les outils d’IA de Metaphysic font exactement cela, d’une manière qui était auparavant impossible.

“Ayant testé toutes les technologies de remplacement du visage et de vieillissement disponibles aujourd’hui, Metaphysic est clairement le leader mondial du contenu d’IA de qualité et le choix parfait pour ce film incroyablement stimulant et émotionnel.”

“Voici” le superviseur de la production VFX, Kevin Baillie, a expliqué comment la fonctionnalité d’IA se déroule pour les acteurs pendant le tournage.

“C’est incroyable de voir le contenu généré par l’IA de Metaphysic parfaitement intégré dans un tournage en direct sur le plateau. Les acteurs peuvent même utiliser la technologie comme un” miroir de la jeunesse “, testant des choix d’acteurs pour leurs jeunes eux-mêmes en temps réel”, a déclaré Baillie. dans un communiqué de presse.

Le PDG et co-fondateur de Metaphysic, Tom Graham, a également partagé une déclaration avant la sortie du film.

“Avec le soutien de la CAA et en travaillant sur des projets comme ‘Here’, Metaphysic démontre la transformation puissance de l’IA hyperréaliste pour façonner l’avenir du divertissement et éventuellement aider les gens à créer un contenu immersif photoréaliste généré par l’IA tout en possédant et en contrôlant leurs données », a-t-il déclaré.