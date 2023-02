Formules de tenues pour la Saint-Valentin – Hollywood Life

Crédit image : Nouvelle Afrique / Adobe Stock

C’est presque la Saint-Valentin, et vous savez ce que cela signifie : il est temps de préparer votre tenue pour un amour sérieux ! Que vous planifiez une soirée spéciale, une soirée romantique ou simplement une soirée amusante avec des amis, il est important d’être à votre meilleur et de vous sentir en confiance. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu’il vous faut ! Nous avons dressé cette liste de 3 formules de tenues qui feront la fierté de Cupidon. Des chandails élégants et des jeans polyvalents aux robes et bottes chics, vous pouvez mélanger et assortir ces pièces pour créer l’ensemble parfait pour toutes les occasions.

Que vous choisissiez d’opter pour un look classique et intemporel ou quelque chose de plus audacieux, ces formules de tenues vous donneront à coup sûr confiance et style pour la Saint-Valentin. Alors, jetez un œil à notre liste et trouvez la tenue parfaite pour votre célébration ! N’oubliez pas non plus les accessoires – le bon collier, les bonnes boucles d’oreilles ou les bonnes chaussures peuvent vraiment transformer votre look. Trouvez la tenue parfaite pour la Saint-Valentin aujourd’hui et faites-en un souvenir inoubliable !

Mignon et décontracté : pull + jean + bottes

Rien ne dit casual-chic comme un joli haut et une paire de jeans confortables. Vous pouvez jouer avec différentes silhouettes en essayant un pull court avec un jean large ou un pull oversize avec un jean skinny. Quoi qu’il en soit, ce look est un gagnant. Complétez la coupe avec des bottines et des accessoires et vous êtes prêt à faire vibrer la Saint-Valentin ! Ce look est parfait pour un déjeuner décontracté ou une journée entre amis. Si vous souhaitez ajouter un peu de chaleur supplémentaire, vous pouvez enfiler une belle écharpe ou un bonnet de saison.

Prêt pour le dîner : robe + bottes à talons

Que vous partiez pour un dîner romantique ou un cocktail, cette formule de tenue vous fera ressembler à la plus élégante de la pièce. Commencez par une robe unie ou florale simple mais chic avec des éléments de design uniques, comme cette mini robe à volants. C’est le mélange parfait de style et de confort qui vous permettra de vous sentir en confiance et d’avoir fière allure. Pour compléter la tenue, optez pour des collants opaques chauds et des bottines à talons. Pour un petit quelque chose en plus, essayez d’associer la robe à un sac à bandoulière élégant et à des bijoux tendance. Avec ce look, vous serez sûr de faire tourner les têtes pour la Saint-Valentin !

Galentine’s Night In : Sweat + Legging

Cette Saint-Valentin, célébrez votre amour pour vos amis avec une soirée ! Que vous vous blottissiez pour une soirée cinéma, que vous ayez un lieu de rencontre virtuel ou que vous vous détendiez simplement ensemble, nous avons la tenue parfaite pour vous. Restez à l’aise dans un sweat-shirt surdimensionné qui est parfait pour vous garder au chaud et confortable lors d’une nuit d’hiver. Complétez le look avec des leggings, des chaussettes colorées et des pantoufles pelucheuses qui vous garderont au chaud pour une nuit de plaisir avec vos copines !

Sweat-shirt surdimensionné à demi-fermeture éclair et épaules tombantes : 36,99 $

Pantalon de yoga taille haute épais The Gym People: 24,99 $

Pantoufles en mousse à mémoire de forme à enfiler: 24,99 $ (au lieu de 30,99 $)

Socquettes confortables à motif cœur : 14,99 $

Masque en feuille de rose Innisfree (paquet de 6): 11 $

