Formule pour bébé : Shoppers Drug Mart émet un rappel après une erreur

Un avis de rappel sur un site Web du gouvernement du Canada a été émis pour plusieurs préparations en poudre pour nourrissons en raison d’une possible contamination microbienne.

L’avertissement indique que Shoppers Drug Mart procède au rappel de certaines préparations en poudre pour nourrissons de marque Abbott en raison d’une possible contamination par Cronobacter sakazakii et Salmonella.

L’avertissement indique que les produits ont déjà été rappelés le 17 février 2022, mais que certaines unités ont été vendues en ligne par erreur.

Les produits comprennent des contenants de 964 grammes de préparation pour nourrissons à base de lait Similac Advance Step 1 enrichie en fer, des contenants de 964 grammes de préparation pour nourrissons à base de lait Similac Advance Step 2 enrichie en fer et en calcium, des contenants de 400 grammes de Poudre de préparation pour nourrissons hypoallergénique Similac Alimentum Étape 1 et contenants de 658 grammes de poudre de préparation pour nourrissons à base de lait Similac Advance Étape 2 enrichie en fer et enrichie en calcium.

Les aliments contaminés par Cronobacter sakazakii et Salmonella peuvent ne pas avoir l’air ou sentir gâtés, mais peuvent quand même vous rendre malade. Bien que Cronobacter sakazakii ne soit pas couramment lié à une maladie humaine, dans de rares cas, il peut provoquer des infections graves ou mortelles. Salmonella peut provoquer des infections graves et parfois mortelles chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments mène une enquête sur la salubrité des aliments, qui pourrait entraîner le rappel d’autres produits.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 juin 2022.