Formule 1 : Sebastian Vettel espère que les autres pilotes “poursuivront leur bon travail” avec activisme après sa retraite

Sebastian Vettel reconnaît son rôle en Formule 1, tandis que Lando Norris le remercie de l’avoir inspiré à s’exprimer

Sebastian Vettel espère que d’autres pilotes “poursuivront leur bon travail” en mettant en lumière les problèmes sociaux et politiques après sa retraite de la Formule 1.

Le quadruple champion du monde Vettel a terminé sa carrière dans le sport avec une 10e place au Grand Prix d’Abou Dhabi.

L’Allemand a publiquement soutenu la communauté LGBT + et soutenu les considérations d’égalité des sexes et de changement climatique au sein de la F1, tout en étant également impliqué dans la construction de colonies d’abeilles.

Vettel a également déclaré qu’il aurait boycotté le Grand Prix de Russie s’il avait eu lieu cette année, à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

S’exprimant immédiatement après le Grand Prix d’Abu Dhabi dimanche, le pilote Aston Martin Vettel a déclaré : “Je pense que c’est un immense privilège d’être dans la position dans laquelle nous nous trouvons, et cela s’accompagne d’une certaine responsabilité.

“J’espère transmettre un peu aux autres pilotes pour continuer une partie du bon travail. C’est formidable de voir que nous avons le pouvoir d’inspirer avec ce que nous faisons et ce que nous disons.

“Je pense qu’il y a des choses bien plus grandes et bien plus importantes que de tourner en rond. Évidemment, c’est ce que nous aimons, mais si grâce à cela nous pouvons transférer certaines des valeurs vraiment importantes, c’est important.”

S’adressant plus tard à Sky Sports F1Vettel a ajouté: “Il y a le côté course, qui est un énorme côté de qui je suis, mais il y a tellement plus. J’ai ressenti cela quand j’étais de retour à la maison, surtout au cours des deux dernières années.

“J’ai vraiment compris le privilège que j’ai, d’avoir l’opportunité d’atteindre autant de gens, d’avoir une voix et d’essayer de l’utiliser davantage.

“C’est aux autres de décider ce qu’est un héritage, mais vous pouvez essayer d’avoir une influence active là-dessus. Vous devriez simplement être vous-même.

“Même si vous avez des modèles, vous devez toujours apprendre à trouver votre propre chemin, à défendre les choses qui sont importantes pour vous. Ils ne doivent pas nécessairement être les mêmes pour nous tous.”

Lando Norris de McLaren dit que l’activisme de Vettel l’a inspiré, racontant Sky Sports F1: “Il ne s’agit pas tant de ce que vous faites sur la piste. C’est le hors-piste et c’est tout aussi important maintenant de toute façon, l’influence que nous pouvons avoir sur les jeunes, sur le nouveau public que nous avons en Formule 1.

“Je suis peut-être un peu plus timide que ce que Seb est et a été en Formule 1, mais j’apprendrai. Parler d’honnêteté et défendre vos opinions, pas seulement sur la course.

“J’ai la chance d’avoir pu courir contre Seb ces dernières années, l’un des meilleurs pilotes de tous les temps.

Lors de sa dernière course, Vettel a ajouté : “Globalement, ce fut une grande journée, et un grand merci à tout le soutien. [There were] tant de drapeaux et tant de visages souriants, ce qui a été très spécial.

“Je suis sûr que ça va me manquer plus que je ne le comprends en ce moment. Je me sens un peu vide, pour être honnête, ça a été un gros week-end.

“J’aurais aimé qu’il y ait quelques points de plus, mais j’ai apprécié la course. Je pense que c’était un échauffement un peu différent, mais une fois que les lumières s’éteignent, c’est le mode course complet.”

“Je ne peux que répéter que les deux dernières années [with Aston Martin] été décevant d’un point de vue sportif mais très, très utile et important pour moi dans ma vie.

“J’attends maintenant avec impatience beaucoup d’autres choses qui pourraient être très différentes de la course, rien à voir avec la course.”