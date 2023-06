Formule 1: Ryan Reynolds d’Hollywood parmi les soutiens de F1 Team Alpine dans un nouvel accord d’investissement

Après le football, les stars hollywoodiennes Ryan Reynolds et Rob McElhenney se tournent vers la Formule 1.

L’équipe de F1 Alpine a obtenu un investissement de 200 millions d’euros (218 millions de dollars) d’un groupe d’investisseurs qui comprend les acteurs.

Le groupe automobile français Renault Group – la société mère d’Alpine – a déclaré lundi que le groupe avait acquis une participation de 24% dans l’équipe. Il comprend Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, qui est dirigé par Reynolds.

« La transaction valorise Alpine Racing Ltd. à environ 900 millions de dollars suite à cet investissement », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « Cela va accélérer les plans de croissance et les ambitions sportives d’Alpine en F1. »

Parmi les autres investisseurs figurent l’acteur Michael B. Jordan.

Reynolds et McElhenney ont finalisé une prise de contrôle de 2,5 millions de dollars de l’équipe de football galloise Wrexham en novembre 2020. Le club a été propulsé sous les projecteurs mondiaux en raison de ses propriétaires de la liste A et a obtenu une promotion au quatrième niveau du football anglais cette saison.

Avec les pilotes Pierre Gasly et Esteban Ocon, Alpine est cinquième au championnat des constructeurs. L’équipe était quatrième au classement des constructeurs l’an dernier et a du mal à combler l’écart avec Red Bull, Ferrari et Mercedes cette saison.

Renault a déclaré que les investisseurs avaient une expertise dans l’industrie du sport, ayant déjà travaillé avec les Cowboys de Dallas, Fenway Sports Group, la NFL, le club de football français Toulouse et Wrexham.

Renault a déclaré qu’Alpine Racing SAS, l’entité fabriquant des moteurs de F1 en France, ne fait pas partie de la transaction et restera entièrement détenue par le groupe Renault.

