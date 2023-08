Formule 1 : Quels records Max Verstappen et Red Bull peuvent-ils battre pendant le reste de la saison 2023 ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors que la Formule 1 se prépare à revenir après la pause estivale, retour sur les temps forts de la saison jusqu’à présent

Avec Max Verstappen et Red Bull livrant une excellente saison de tous les temps, plusieurs records sont à portée de main pour le pilote et l’équipe pendant le reste de la campagne 2023.

Plus de victoires successives

En s’imposant en Belgique lors de la dernière course avant la trêve estivale, Verstappen n’est devenu que le deuxième pilote à avoir remporté huit victoires consécutives en F1.

Le triomphe de Spa l’a débarrassé de Michael Schumacher, Nico Rosberg et Alberto Ascari, qui avaient chacun enregistré sept triomphes consécutifs.

Verstappen a la chance d’égaler le record de neuf victoires consécutives de Sebastian Vettel, que l’Allemand a établi dans un Red Bull lors de sa campagne victorieuse en 2013.

L’opportunité de Verstappen d’égaler Vettel se présente lors de sa course à domicile – le Grand Prix des Pays-Bas, et s’il réussit à Zandvoort, il aura alors la chance d’établir une nouvelle marque de 10 au Grand Prix d’Italie à Monza une semaine plus tard.



Le plus de victoires en une saison

Verstappen a établi le record du plus grand nombre de victoires en une saison avec 15 en 2022, et il est en bonne voie pour atteindre ce record.

Comme pour certains des autres records, celui-ci est impacté par le fait qu’il y a beaucoup plus de courses au calendrier maintenant qu’il n’y en avait par le passé.

Dans cet esprit, peut-être encore plus spécial que de battre son propre record de 2022, Verstappen améliorerait le pourcentage le plus élevé de victoires en course pour une saison, qui a été établi par le septuple champion du monde Michael Schumacher lorsqu’il a remporté 13 des 18 (72,2 par cent) courses en 2004.

Les 10 courses sur 12 que Verstappen a remportées jusqu’à présent le placent sur un remarquable 83,3% pour cette saison.

Cela lui laisse besoin de six victoires dans les 10 Grands Prix restants à la fois pour améliorer son total de 2022 et pour rester à l’écart du pourcentage de victoires record de Schumacher.



La plupart des victoires Sprint en une saison

Verstappen peut également établir une nouvelle marque pour le plus de victoires Sprint en une saison, une cause qui est aidée par le fait que le nombre de week-ends Sprint a doublé à six pour cette campagne.

Le Néerlandais a remporté deux des trois Sprints en 2022, tandis que Valtteri Bottas a réalisé le même exploit pour Mercedes alors que les Sprints ont fait leurs débuts en 2021.

Avec trois Sprints restants après la pause estivale – au Qatar, à Austin et au Brésil – n’importe quel pilote sur la grille pourrait techniquement établir une nouvelle référence en les remportant tous.

Cependant, ayant remporté deux des trois premiers, Verstappen est le candidat évident pour s’approprier un autre record.



Classement des victoires de tous les temps

Bien que Verstappen ne soit même pas à mi-chemin du record absolu de Lewis Hamilton de 103 victoires en course, il pourrait passer à la troisième place sur la liste d’ici la fin de la saison.

Après avoir dépassé les 41 victoires d’Ayrton Senna plus tôt dans la saison, le décompte de 45 de Verstappen le place cinquième sur la liste.

Son prochain objectif est Alain Prost sur 51, avec Sebastian Vettel à seulement deux victoires plus loin.

Deuxième sur 91, la position de Michael Schumacher est confortable pour l’instant, mais au train où va Verstappen il faudrait un brave pour parier contre lui un jour en rejoignant Hamilton au-delà d’un siècle de victoires.



Le plus de podiums en une saison

Verstappen détient déjà le record du plus grand nombre de podiums en une saison, qu’il a établi en se classant parmi les trois premiers à 18 reprises avant de remporter un premier titre de pilote en 2021.

C’en est une autre qu’il est sur la bonne voie pour améliorer, ayant terminé sur le podium dans les 12 courses jusqu’à présent cette saison.

Il pourrait devenir le deuxième pilote à terminer sur le podium à chaque course d’une saison, Schumacher l’ayant fait dans les 17 courses en 2002.

Le plus de points en une saison de F1

Le propre record de Verstappen de 454 points en une campagne, établi la saison dernière, est presque certain d’aller.

Il a déjà 314 points avec 10 courses et trois autres Sprints à disputer. Les Sprints supplémentaires sont bien sûr une fois de plus une aide, mais il semble prêt à aller bien au-delà de son record précédent.



Et Red Bull ?

Plus de victoires successives

Red Bull a déjà éclipsé le record de longue date de McLaren pour les victoires en course les plus successives par un constructeur de F1.

Leur séquence actuelle, qui remonte à la dernière course de la saison dernière à Abu Dhabi, s’élève à 13.

Pendant ce temps, leur plus récente victoire, en Belgique, a assuré qu’ils ont également amélioré le record de 1988 de McLaren de 11 victoires successives en une saison.

Plus cette séquence s’allonge, plus il est difficile d’imaginer qu’une autre équipe – ou même Red Bull eux-mêmes – s’en approche de sitôt.



Le plus de victoires en une saison

Comme le rappelle Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull, le type de domination dont jouit son équipe n’est pas un phénomène totalement nouveau pour le sport.

Ils ont encore beaucoup de travail à faire pour réviser le record de 19 victoires de Mercedes lors de la saison 2016, qui aurait presque certainement été de 20 (sur 21 courses) s’il n’y avait pas eu un accident en Espagne entre les coéquipiers en duel Lewis Hamilton. et Nico Rosberg.

À tout le moins, on pourrait s’attendre à ce que Red Bull améliore le record d’équipe de 17 victoires en course qu’il a remporté l’année dernière.

Saison invincible

Lorsque le pilote Mercedes George Russell a déclaré après le week-end d’ouverture de la saison qu’il s’attendait à ce que Red Bull remporte toutes les courses de la saison, les commentaires ont été largement rejetés comme dramatiques.

Avance rapide de cinq mois et les remarques du Britannique semblent très raisonnables, Red Bull étant en passe de devenir la première équipe de F1 à réaliser une saison sans défaite.

Contrairement à certains des autres records, qui sont rendus plus faciles à battre par le calendrier prolongé du sport, c’est tout le contraire pour celui-ci.

Gagner les 22 courses serait peut-être la réalisation la plus remarquable jamais vue dans le sport.



Le plus de points en une saison

Red Bull est passé très près la saison dernière d’améliorer le record de Mercedes de 765 points en 2016, ne perdant que six points de cet objectif.

Avec 500 points déjà au tableau cette fois-ci, même la forme incohérente de Sergio Perez semble très peu susceptible d’empêcher Red Bull d’atteindre cette marque.

Et si le Mexicain peut redécouvrir son excellence en début de saison, un objectif quasi imbattable pourrait être fixé.

La Formule 1 revient après la pause estivale avec le GP des Pays-Bas et toutes les sessions seront en direct sur Sky Sports F1 du 25 au 27 août.