Formule 1 : Lewis Hamilton à la poursuite de la deuxième place, l’avenir de Sergio Perez et la saga Andretti parmi les sujets de discussion au Texas

Alors que la Formule 1 se rend au Texas pour la première de trois courses consécutives, Sky Sports analyse ce qui reste à jouer dans le championnat du monde 2023.

La course à la deuxième place

Max Verstappen a décroché un troisième titre de pilote consécutif, mais la bataille pour la deuxième place est serrée derrière lui.

Ayant à un moment donné semblé certain de réaliser un doublé Red Bull, l’avantage de Sergio Perez sur Lewis Hamilton n’est que de 30 points avant les cinq dernières manches de la saison, dont deux sont des week-ends de sprint avec des opportunités de but supplémentaires sur la table.

Hamilton a raté une occasion majeure de réduire cet écart en provoquant une collision avec son coéquipier Mercedes George Russell lors du premier tour du Grand Prix du Qatar, et a également vu son avantage sur Fernando Alonso tomber à 11 points.

Le déclin d’Aston Martin au cours de la seconde moitié de la saison suggère que l’Espagnol ne sera probablement pas en mesure de défier Hamilton, mais le Britannique sera sans aucun doute impatient de pourchasser Perez.

Des prix cruciaux à gagner

Alors que Red Bull a clôturé le championnat des constructeurs encore plus tôt que Verstappen celui des pilotes, il y a beaucoup à jouer avec la concurrence qui dicte l’attribution cruciale des prix en argent.

Mercedes compte 28 points d’avance sur Ferrari dans la bataille pour la deuxième place, après avoir renoncé à l’opportunité d’élargir considérablement cet écart au Qatar.

Les coéquipiers de Mercedes, Lewis Hamilton et George Russell, entrent en collision lors du premier tour du Grand Prix du Qatar.

La descente constante d’Aston Martin au classement devrait se poursuivre, McLaren se rapprochant à 11 points de l’équipe classée quatrième.

Il semble inévitable que McLaren dépasse Aston Martin, mais leur déficit de 79 points par rapport à Ferrari suggère que la troisième place pourrait être hors de portée pour l’équipe de Woking.

Alpine est presque certain de terminer sixième, mais tout peut arriver dans la lutte pour les quatre dernières places.

Oscar Piastri garde son sang-froid pour remporter sa première victoire en Sprint alors que Max Verstappen termine deuxième pour assurer son troisième titre mondial

Williams, septième, n’a que 18 points d’avance sur AlphaTauri, dernier, avec Alfa Romeo – après une performance impressionnante au Qatar – et Haas entre eux.

Une performance spéciale, ou un peu de chance sous une averse, pourrait tout changer.

Perez peut-il sauver son siège ?

La course à la deuxième place du classement des pilotes pourrait être un facteur important dans la décision de Red Bull de conserver ou non Sergio Pérez.

Le Mexicain a encore un an de contrat mais ses performances au cours de la seconde moitié de la saison ont été inacceptables et, dans une saison plus compétitive, cela aurait pu coûter à Red Bull le titre des constructeurs.

Les difficultés de Sergio Perez se sont poursuivies ce week-end, après une chute cauchemardesque en Sprint avec trois pénalités de cinq secondes lors du GP du Qatar.

Les bruits provenant du camp Red Bull au Qatar après la dernière prestation décevante de Pérez n’étaient pas extrêmement positifs, le directeur de l’équipe, Christian Horner, affirmant qu’une « s’asseoir » avec son pilote était nécessaire.

Perez bénéficiera d’un énorme soutien lors des prochaines courses dans les Amériques, notamment lors de son Grand Prix national au Mexique, et devra utiliser cette énergie positive pour produire le genre de forme qu’il a montré en remportant deux des quatre premières courses de la saison.

Un autre élément qui pourrait influencer la réflexion de Red Bull sur Perez sera le retour de Daniel Ricciardo d’une blessure au poignet qui lui a fait manquer cinq courses suite à une chute à Zandvoort.

Daniel Ricciardo s'est blessé au poignet lors des essais avant le Grand Prix des Pays-Bas

Si l’Australien parvient à réaliser de solides performances pendant le reste de l’année, la hiérarchie Red Bull pourrait le considérer comme une meilleure option pour s’associer à Verstappen en 2024.

Également sous les projecteurs, Logan Sargeant, dont le siège Williams est le seul sur la grille qui n’est pas officiellement confirmé pour la saison prochaine.

Qui illuminera le Strip de Las Vegas ?

Depuis le début officiel de la saison 2023 début mars, il y a eu une course que les pilotes et les fans attendaient avec impatience : le retour de la Formule 1 à Las Vegas.

Il y a beaucoup de mystère sur la façon dont se déroulera le lancement de la dernière génération des meilleures voitures de course du monde sur le Strip, mais cela promet d’être une télévision à voir absolument.

Les vues seront spectaculaires, mais l’impact des températures fraîches du soir sur les pneus pourrait ajouter une autre couche d’imprévisibilité à l’événement.

Il ne fait également aucun doute que Vegas offrira le croisement ultime du showbiz et du sport automobile, avec Martin Brundle sûrement pour une marche mémorable sur la grille.

Même si toutes les victoires en Grand Prix sont spéciales, le vainqueur samedi soir à Vegas aura un souvenir à chérir.

Tensions entre coéquipiers

Hamilton et Russell ont présenté un front uni après leur collision, les deux hommes partageant même une étreinte chaleureuse publiée sur les réseaux sociaux de Mercedes.

Cependant, lorsque leurs visières baisseront une fois de plus au Texas, il reste à voir s’il y aura un changement dans le style de conduite combatif qu’ils ont employé lors de leurs courses ces dernières semaines.

Il semblerait que tout va bien entre George Russell et Lewis Hamilton, après que les deux Mercedes se soient embrassés après leur collision au GP du Qatar.

Le retour du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, suite à une opération au genou, pourrait avoir un impact, les pilotes étant assurés de se voir rappeler leurs responsabilités avant le début de l’action au COTA.

Il convient également de surveiller le développement du conflit entre Lando Norris et Oscar Piastri, le rookie australien ayant battu son coéquipier plus expérimenté pour remporter une première victoire en F1 en remportant le Qatar Sprint.

Norris a ensuite été invité à se placer derrière Piastri dans les phases finales du Grand Prix, un ordre dont il ne semblait pas très satisfait à en juger par les communications radio. Le Britannique estime peut-être qu’il a quelque chose à prouver.

Lando Norris remet en question les instructions de l'équipe lui demandant de conserver sa position derrière son équipier Oscar Piastri lors du Grand Prix du Qatar

Enfin, après avoir semblé à certains moments destiné à rester dans l’ombre de son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, Carlos Sainz a relancé la bataille pour la suprématie au sein de l’équipe italienne en s’imposant à Singapour.

L’Espagnol, même après avoir été incapable de prendre le départ en raison d’une fuite de carburant au Qatar, détient huit points d’avance sur Leclerc. Une bonne fin de saison pour l’un ou l’autre pilote pourrait influencer celui qui est considéré comme le meilleur espoir de championnat de l’équipe pour l’avenir.

La saga Andretti

Avec deux des cinq dernières courses se déroulant aux États-Unis, la conversation autour de l’entrée potentielle d’Andretti en F1 ne fera que s’intensifier.

Ce serait une surprise si Michael Andretti lui-même n’était pas présent au Texas et à Las Vegas pour vanter les mérites de l’adhésion de son équipe à ce sport.

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, estime que l'ajout de l'équipe Andretti à la F1 améliorerait le sport.

Après quelques discussions conflictuelles du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, au Qatar, après que l’instance dirigeante du sport a approuvé la candidature d’Andretti, il pourrait y avoir des interactions intéressantes à observer.

À la lumière de l’opposition persistante des équipes de F1 en place à l’élargissement de la grille, Andretti devra décider s’il veut les affronter ou adopter une approche plus mesurée et tactique.

Quoi qu’il en soit, le débat promet d’être un sujet de discussion majeur jusqu’à ce que la direction de la Formule 1 (FOM), ainsi que les équipes, proposent une réponse officielle à la candidature.

