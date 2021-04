Lewis Hamilton a offert à George Russell des mots d’encouragement et de « respect » après les excuses du pilote Williams à Valtteri Bottas pour leur accident du GP d’Émilie-Romagne – après avoir également affiché son soutien à Lando Norris, un autre jeune britannique découragé, pendant le week-end d’Imola.

Après être entré en collision avec Bottas lors de la course chaotique de dimanche et avoir initialement blâmé le Finlandais, Russell, le junior Mercedes qui espère rejoindre à temps plein à l’avenir, a reculé 24 heures plus tard et a publié une déclaration s’excusant.

« Hier n’a pas été mon jour le plus fier », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux lundi soir en admettant qu’il devait « assumer la responsabilité » du « risque » de tenter de dépasser la Mercedes de Bottas.

3:11 Découvrez tous les meilleurs éléments de notre couverture – et au-delà – du GP d’Émilie-Romagne alors que nous vous proposons un autre week-end Sky Sports F1 Rewind! Découvrez tous les meilleurs éléments de notre couverture – et au-delà – du GP d’Émilie-Romagne alors que nous vous proposons un autre week-end Sky Sports F1 Rewind!

Après avoir également accusé Bottas d’un geste «dangereux» après la course et lui avoir demandé «s’il essayait de nous tuer tous les deux», Russell a ajouté dans sa déclaration: «Je sais que j’aurais dû mieux gérer toute la situation.

« Les émotions peuvent monter dans le feu de l’action et hier, les miennes ont eu raison de moi. »

3:18 George Russell a estimé que Valtteri Bottas était à blâmer pour la collision entre les deux qui a laissé les deux voitures hors de la course. George Russell a estimé que Valtteri Bottas était à blâmer pour la collision entre les deux qui a laissé les deux voitures hors de la course.

Hamilton a clairement pris note des excuses et a félicité Russell par la suite.

«La force vient de la vulnérabilité», a-t-il écrit dans un commentaire sur la publication Instagram de Russell. « Si vous ne faites pas l’erreur, vous ne pourrez jamais apprendre la leçon. Respecter la prise de responsabilité. Passons à la suivante. »

Le message de Hamilton est venu quelques jours, il a laissé un message de soutien à Norris, après que le pilote anglais McLaren ait raté la troisième place des qualifications pour avoir dépassé les limites de la piste.

Après les qualifications, Norris a posté une photo de lui-même l’air pessimiste avec la légende: « Ce que je ressens en ce moment. À quelques centimètres de la P3. Mon erreur, je l’ai mal jugée et le temps a été supprimé. Désolé pour tout le monde chez McLaren, j’ai effacé, tu méritais mieux aujourd’hui. »

Ce à quoi Hamilton, qui a commencé sa carrière en F1 avec McLaren, a répondu samedi soir: « Personne ne peut vous frapper pour tout donner. Tour incroyable, c’est formidable de vous voir briller, vous et l’équipe. Continuez, faisons la course. »

0:34 Lando Norris était sur le point de remporter son premier top trois en qualifications, mais son tour de qualification à Imola a dépassé les limites de la piste. Lando Norris était sur le point de remporter son premier top trois en qualifications, mais son tour de qualification à Imola a dépassé les limites de la piste.

Norris, qui a ensuite décroché un podium mérité dimanche, était ravi des conseils.

« C’est sympa », a-t-il déclaré à Sky F1 avant la course. « Je reçois des messages de beaucoup de gens, de mes fans et de tout le monde – mais le soutien de Lewis, cela signifie probablement un peu plus.

« C’est un gars qui parle d’expérience, il a fait les mêmes erreurs, il fait encore des erreurs maintenant mais il est sept fois champion. »

Test des pneus Hamilton à Imola

Deux jours après avoir terminé deuxième du GP d’Émilie-Romagne, Hamilton était de retour à Imola pour des tests de pneus et son premier aperçu des pneus Pirelli 18 pouces qui seront introduits dans le sport, avec des voitures radicalement différentes, la saison prochaine.

Le joueur de 36 ans a bouclé 130 tours sur la piste, avec le programme Mercedes continu de Valtteri Bottas mercredi.

Hamilton, avec un contrat d’un an seulement, n’est actuellement pas inscrit pour concourir en F1 2022.