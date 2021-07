Formule 1 : le Grand Prix d’Australie annulé pour la deuxième année consécutive à cause du coronavirus

Le Grand Prix de F1 d’Australie a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de « restrictions et défis logistiques » liés à la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs.

Le Grand Prix devait se tenir sur le circuit du Grand Prix d’Albert Park à Melbourne du 18 au 21 novembre après avoir été déplacé de sa date habituelle en mars.

Cependant, mardi, les organisateurs ont annoncé que l’événement avait été annulé pour la deuxième saison consécutive.

« L’Australian Grand Prix Corporation (AGPC) en collaboration avec le gouvernement victorien et la Formule 1 ont annoncé aujourd’hui que le Grand Prix d’Australie de Formule 1 2021 a été annulé en raison de restrictions et de défis logistiques liés à la pandémie de COVID-19 en cours », indique un communiqué.

« AGPC continuera à travailler avec la Formule 1 et le gouvernement victorien concernant les horaires du calendrier 2022 pour l’événement du Grand Prix d’Australie de Formule 1. »

