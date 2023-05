McLaren a publié mercredi son rapport annuel sur le développement durable

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a appelé à des modifications des règles de plafonnement des coûts de la Formule 1 pour permettre aux équipes d’investir davantage dans des projets et des initiatives de développement durable.

Le sport a introduit un plafond de coûts pour la saison 2021 qui est conçu pour rapprocher le peloton et finalement créer des courses plus compétitives.

Lors de la publication de son rapport annuel sur le développement durable jeudi, McLaren a critiqué le fait que « les coûts engagés pour les initiatives de développement durable restent dans le plafond des coûts, à moins qu’ils ne soient directement attribuables à une exclusion existante ».

L’équipe basée à Woking a déclaré avoir eu des discussions sur le sujet avec les organisateurs du sport, son instance dirigeante, la FIA, et d’autres équipes, mais la déclaration de mercredi représente une incitation très publique au changement lorsqu’un nouvel ensemble de réglementations sera mis en œuvre en 2026.

« Nous croyons fermement au plafonnement des coûts et ne voudrions rien voir qui porte atteinte à son intégrité », a déclaré Brown. « Mais les réglementations actuelles ont créé des obstacles involontaires lorsqu’il s’agit d’investir dans la durabilité. »

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, déclare que le plafonnement des coûts du sport a créé des « barrières involontaires »

« C’est fantastique de voir autant de soutien de la part de la F1 et d’autres équipes sur cette question, et nous sommes ravis que la FIA ait créé un groupe de travail pour explorer les prochaines étapes. »

« Mais pour libérer le potentiel de notre sport pour stimuler le développement de technologies plus durables qui peuvent déclencher des changements positifs à l’échelle mondiale, nous avons besoin d’un véritable changement radical.

« Cela nécessite des règles du jeu équitables afin que les équipes puissent travailler pour atteindre les mêmes objectifs et ne plus avoir à choisir entre investir dans les performances des voitures et investir dans la durabilité. »

Parallèlement aux projets de développement durable, McLaren souhaite que des exclusions de plafonnement des coûts soient créées pour les projets de diversité, d’équité et d’inclusion, les initiatives de bien-être d’équipe et les coûts des programmes de stagiaires et d’apprentis pour aider à ouvrir des voies vers les carrières dans le sport automobile et les STEM.

Brown a ajouté: « Notre sport a besoin d’un cadre réglementaire clair avec des réglementations financières, techniques et sportives qui nous permettent à tous d’innover et d’investir dans la durabilité. Nous devons trouver de meilleurs moyens de partager l’expertise et les connaissances dans notre industrie.

« Seule une véritable collaboration nous aidera à apporter des changements significatifs. Et si nous voulons réaliser un changement radical avec le nouvel ensemble de réglementations 2026, ces décisions doivent être prises maintenant. »

Le rapport a également révélé des progrès pour l’équipe dans l’atteinte des objectifs de durabilité, avec une réduction de 22 % des émissions de GES par rapport à leur niveau de référence de 2019, ainsi qu’une réduction de 9 % des émissions de fret aérien sur une période de deux ans grâce au transport matériel par fret maritime.

McLaren a également révélé que 33% des nouveaux entrants au cours de la dernière année provenaient de milieux sous-représentés, tandis que 6% de leur effectif sont désormais formés en tant que secouristes en santé mentale.

Le directeur du développement durable de McLaren, Kim Wilson, a ajouté : « Notre mission d’établir la norme de performance dans le sport s’applique autant au développement durable qu’à nos performances sur piste.

« Et en tant que seule équipe de course à participer à la F1, à l’IndyCar, à la Formule E et à l’Extreme E ainsi qu’aux eSports, nous avons une opportunité unique de favoriser l’innovation et l’apprentissage croisé dans notre sport pour accélérer les changements nécessaires pour répondre positivement à notre économie, environnement et impacts sociaux.

« Alors qu’en tant qu’équipe, nous pouvons signaler des progrès significatifs dans la fourniture d’améliorations opérationnelles sur nos quatre piliers de durabilité l’année dernière, j’espère que nous démontrons par nos actions que nous sommes prêts à expérimenter et à partager nos apprentissages avec d’autres équipes, nos régulateurs et parties prenantes.

« Il est maintenant temps d’accélérer l’action et la collaboration à l’échelle de l’industrie qui entraîneront des changements significatifs au cours des prochaines années. »