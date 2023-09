Formule 1 : Grand Prix de Singapour – en direct

Le jeune Liam Lawson est de bonne humeur : « C’était une bonne séance hier, mais aujourd’hui c’est la plus importante. C’est une course très longue. Je suis aussi prêt que possible.

Il attrape Verstappen, qui admet : « Il nous faut un peu de chance tout au long de la course pour dépasser les voitures, car il faut un grand espace ici. On verra, c’est une course longue mais on verra ce qui se passe, je pense qu’il nous manque un peu.

Discussion parmi les commentateurs de Sky Sports sur la lenteur de la piste et sur l’opinion générale selon laquelle, même avec une ligne droite plus longue ajoutée au circuit, les dépassements resteront délicats. Un défi pour Max sous les réverbères, il est actuellement 19h17 à Singapour…

Après-midi à tous, et bienvenue dans ce qui pourrait être un objet de collection rare – un grand prix non remporté par Max Verstappen ou Red Bull. Le champion du monde et son coéquipier, Sergio Pérez, partent respectivement 11ème et 13ème après toutes sortes de problèmes de moteur hier alors qu’ils n’ont pas réussi à mettre une voiture en Q3. Sur un circuit urbain étroit comme Marina Bay, sur lequel la voiture de sécurité est généralement déployée à un moment donné, se frayer un chemin vers l’avant pourrait être une tâche qui dépasse même Verstappen – bien que Fernando Alonso ait gagné depuis la 15e place ici en 2008.

Mais cela donne une chance aux autres, au premier rang desquels Carlos Sainz. Le pilote Ferrari est en pole pour la deuxième course consécutive et aborde la course d’aujourd’hui après une belle et tenace course pour la troisième place à Monza il y a quinze jours, tandis que George Russell, deuxième, mène les espoirs britanniques de podium, avec Lando Norris ( quatrième) et Lewis Hamilton (cinquième) dans le mix.

Quelques nouvelles décevantes du jour au lendemain : Lance Stroll est hors course suite à sa chute à fort impact en qualifications. On espérait initialement que le Canadien pourrait être en mesure de concourir après avoir été jugé en forme au bord de la piste, mais il a continué à souffrir de séquelles du jour au lendemain, alors Stroll et Aston Martin ont convenu de ne pas participer.

Éteindre les lumières : 13h00 BST