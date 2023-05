Formule 1 : GP de Miami – en direct

il y a 19 s 16h00 HAE Tour 17/57 : « Mon avant droit commence à abandonner un peu », a déclaré Perez à la radio. Il est sur des pneus moyens, donc il sera sûrement devant Verstappen, donnant au double champion en titre au moins une avance temporaire.



il y a 2 m 15h59 HAE Tour 16/57 : Max Verstappen est, de toute évidence, un pilote fantastique. Mais la différence dans les machines est si évidente dans les lignes droites ici. Sa voiture fait ressembler les autres à des cônes de signalisation. Les arrêts aux stands vont désormais bouleverser le classement.



il y a 3 m 15h57 HAE Tour 15/57 : Magnussen s’arrête, poursuivant sa dégringolade après une prometteuse quatrième place sur la grille. Et… Verstappen dépasse Fernando Alonso. Verstappen est passé de la neuvième à la deuxième… en 15 tours.



il y a 4 mois 15h56 HAE Tour 14/57 : Verstappen est troisième. Les Red Bulls se déchaînent.



il y a 6 mois 15h55 HAE Tour 13/57 : Les radios crépitent de conversations sur l’opportunité de venir pour un changement de pneu / pneu précoce. Verstappen est le seul pilote parmi les huit premiers en pneus durs, et il vient de récupérer la couronne du « tour le plus rapide » pour l’instant.



il y a 8 mois 15h52 HAE Tour 11/57 : Eh bien, regarderiez-vous qui vient de signer le tour le plus rapide ! C’est notre leader, Pérez, et malgré tout le travail acharné de Verstappen derrière lui, tout indique que nous verrons effectivement un changement au sommet du classement aujourd’hui entre les deux Red Bulls.



il y a 10 mois 15.50 HAE Tour 10/57 : Par e-mail, Anne Williams me demande si c’est « pneus » ou « pneus ». Je suis un gars relativement simple du sud des États-Unis, donc c’est le premier.



il y a 12 mois 15h49 HAE Tour 9/57 : Faites ce quatrième. C’est trop facile pour Verstappen, qui conduit avec désinvolture à côté de Gasly et tourne devant lui comme moi en passant un conducteur à 50 mph sur le Capital Beltway.



il y a 13 mois 15h47 HAE Tour 8/57 : Verstappen se trouve à portée du DRS de George Russell, et nous avons la vue familière d’une voiture Red Bull passant devant une Mercedes. Le double champion en titre et leader de la saison est déjà cinquième après avoir commencé neuvième.



il y a 15 mois 15h46 HAE Tour 7/57 : Piastri, qui a gagné plusieurs places au départ, s’est également arrêté aux stands. Alonso, exécutant un arrêt solide, indique à la radio qu’il veut arriver tôt. Les trois premiers sont inchangés depuis le départ, Gasly a hérité de la quatrième place après le faible départ de Magnussen, et Russell essaie de conserver la cinquième place contre le dur Verstappen, qui a jusqu’à présent le tour le plus rapide.



il y a 17 mois 15h43 HAE Tour 6/57 : Hamilton est un peu agité à la radio. Quelque chose ne semble pas correct. Lando Norris s’est joint à son compatriote nord-américain pour s’arrêter tôt. Je ne suis pas sûr de la raison, mais c’est rapide.



il y a 18 mois 15h42 HAE Tour 5/57 : Une rediffusion du départ du point de vue de Lewis Hamilton montre deux voitures dérivant l’une vers l’autre pour lui couper le chemin. Il rapporte à son équipe qu’il a frappé quelqu’un, mais la réponse à la radio est que tout va bien.



il y a 20 mois 15h41 HAE Tour 4/57 : « Salut! Nous nous battons pour la sixième place les uns contre les autres ! « Ce que c’est drôle! Allons y pour ça! » « Hé, qui est ce gars ? » Zoom … Max Verstappen dépasse deux pilotes à la sixième place. Déjà gagné trois places. Sargeant, quant à lui, s’est excusé auprès de son équipe à la radio pour ce qui l’a amené tôt dans la fosse.



il y a 22 mois 15h39 HAE Tour 2/57 : Logan Sargeant, originaire de la région de Miami, est déjà dans la fosse, et c’est un long arrêt de près de 30 secondes.



il y a 22 mois 15h38 HAE Tour 1/57 : Verstappen joue le jeu long, optant pour des pneus durs, mais il a déjà gagné une place à la huitième place.



il y a 24 mois 15h36 HAE Couvre-feu! Pérez tient bien son poste ! Magnussen chute immédiatement de la quatrième à la septième et Piastri a bondi de la 19e à la 14e. De Vries est cependant le plus grand perdant du départ, se grattant un peu et tombant à la dernière place. En dehors de cela, c’est un bon départ, et tous les grands noms sont partis sans problème. Sergio Perez mène dans le premier virage. Photographie : Mark Thompson/Getty Images

Mis à jour à 15h55 HAE

il y a 29 min 15h31 HAE Conditions 79 degrés, ce qui en Celsius est « chaud ». Il y a aussi du vent. Mais nous ne voyons pas beaucoup de menace de pluie. Les sept premiers sont sur des pneus moyens. Ensuite, ce sont surtout des pneus durs, sauf pour les McLaren en 16e et 19e, qui sont devenues molles. Tour de formation maintenant… le prochain poste sera le départ…



il y a 43 mois 15h18 HAE La grille 1 Sergio Pérez (Red Bull) – le pilote mexicain n’a que six points de retard sur son coéquipier Red Bull Verstappen au classement de la saison. Le système de points est de 25-18-15-12-10, plus un point pour le tour le plus rapide, donc une victoire lui garantirait au moins une égalité pour le premier de la saison jusqu’à présent. 2 Fernando Alonso (Aston Martin) – le champion en 2005 et 2006, rarement un prétendant au podium au cours des sept dernières années, n’a pas terminé en dehors des quatre premiers cette saison 3 Carlo Sainz (Ferrari) – le pilote espagnol était troisième à Miami l’an dernier derrière Verstappen et Leclerc 4 Kevin Magnussen (Haas) – le pilote danois donne à l’équipe américaine un placement inhabituellement élevé sur la grille 5 Pierre Gasly (Alpin) 6 George Russel (Mercedes) 7 Charles Leclerc (Ferrari) – pourra-t-il surmonter la mésaventure des qualifications d’hier ? 8 Esteban Ocon (Alpin) 9 Max Verstappen (Red Bull) – combien de personnes peut-il doubler ? 10 Valtteri Bottas (Alfa Roméo) 11 Alexandre Albon (Williams) 12 Nico Hülkenberg (Haas) 13 Lewis Hamilton (Mercedes) – quand la frustration prendra-t-elle fin ? 14 Zhou Guanyu (Alfa Roméo) 15 Nyck De Vries (AlphaTauri) 16 Lando Norris (McLaren) 17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 18 Lance Stroll (Aston Martin) – plus de représentation nord-américaine (Canada) sur la grille 19 Oscar Piastri (McLaren) 20 Logan Sargeant (Williams) – le héros local est encore un nouveau venu à ce niveau



il y a 44 mois 15.16 HAE La piste Un regard aérien… Photographie : Yaroslav Sabitov/REX/Shutterstock



il y a 1h 15.05 HAE Repérage de célébrités Miami est une ville plutôt fastueuse, même selon les normes de la F1, et l’équipage de Sky Sports (dont le flux est capté par ESPN ici dans un pays qui s’éveille à la F1, peut-être au détriment des séries plus provinciales NASCAR et IndyCar), et la tâche de tous ceux qui ont un appareil photo aujourd’hui sera de trouver des personnes célèbres. Jusqu’à présent, nous avons vu Roger Federer, Timbaland, will.i.am, Patrick Mahomes, Tom Cruise et LLCool J. Aussi, Danica Patrick fait partie de l’équipe de diffusion de Sky. Et Sky vient de discuter avec Paolo Banchero. Il était la recrue NBA de l’année à la quasi-unanimité, mais plus important encore, il a joué pour mon alma mater à l’université. (Mise à jour : il apparaît Serena Williams n’a pas le temps de discuter avec Sky Sports et la légende de la F1 Jackie Stewart se penche sur un détachement de sécurité pour tenter d’obtenir Roger Federerl’attention. Après une lutte, Federer est gracieusement venu parler une seconde avant les annonces des pilotes, qui comprendront LL cool J et un petit orchestre.) DJ Khaled examine de près la procédure d’avant-course. Photographie : Chandan Khanna/AFP/Getty Images L’acteur Tom Cruise sur la grille de marche. Photographie : Chandan Khanna/AFP/Getty Images

Mis à jour à 15h43 HAE

il y a 1h 14h42 HAE Comment Pérez se retrouver avec cette opportunité ? Rembobinez une semaine pour une grande victoire à Bakou… Sergio Pérez remporte le Grand Prix d’Azerbaïdjan dans le chaos de la voie des stands d’Esteban Ocon En savoir plus Puis hier, Verstappen s’est fait prendre quand un Charles Leclerc Un accident a mis fin prématurément aux qualifications avant que le double champion en titre ne puisse tenter sa dernière chance d’améliorer son temps. Drame du GP de F1 de Miami: Leclerc s’écrase et donne la pole à Pérez alors que Verstappen souffre En savoir plus

Mis à jour à 14h43 HAE

il y a 1h 14h34 HAE Préambule Si vous recherchez des couronnements qui se déroulent à un rythme langoureux, vous devrez peut-être vous contenter de la procédure d’hier à l’abbaye de Westminster. Max Verstappenqui a suivi son championnat controversé de 2021 avec une course dominante en 2022, ne semble plus être le pari sûr pour terminer son tour du chapeau et poursuivre ce qui devrait être une procession de toute une carrière vers le record de sept championnats de la saison, actuellement détenu par Michael Schumacher et Lewis Hamilton. Chez les constructeurs, la relève de la garde est vraiment complète, et cela explique pourquoi l’usurpateur le plus probable de Verstappen est son coéquipier Red Bull, Sergio Pérezqui a gagné la semaine dernière en Azerbaïdjan et est en pole position pour la course d’aujourd’hui autour du Hard Rock Stadium de Miami, généralement le domicile des Miami Dolphins, mais transformé aujourd’hui en zone d’accueil centrale pour le road show globe-trotter de la Formule 1. Regardez cette vidéo pour obtenir une visite de tous les espaces spectateurs. Alors que Pérez obtient sa chance de mener tout le chemin sur une piste qui n’est pas connue pour ses passes faciles, Verstappen doit remonter à partir de la neuvième place. Pourrait être pire. Hamilton part 13e, attendant avec impatience que son équipe Mercedes lui procure un ensemble de roues plus compétitif. Extinction des lumières : 15h30 heure locale, 20h30 BST, 5h30 AEST