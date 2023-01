Formule 1 en 2023 : Sport décide de ne pas remplacer le GP de Chine avec une saison désormais fixée à 23 courses

La Formule 1 a officiellement confirmé une saison de 23 courses pour 2023 après avoir choisi de ne pas remplacer le Grand Prix de Chine annulé.

Des discussions ont eu lieu avec de nombreux promoteurs pour remplir le créneau du 16 avril – avec la Turquie et le Portugal évoqués – mais la décision signifie qu’il y aura un écart de quatre semaines entre les troisième et quatrième tours de la saison.

Le GP d’Australie aura lieu le 2 avril et le GP d’Azerbaïdjan le 30 avril.

Les 23 courses – un record de F1 – sont en direct sur Sky Sports F1.

Le GP de Chine a été annulé pour la quatrième année consécutive début décembre en raison de mesures strictes de Covid.

Le sport devait revenir en Chine pour la première fois depuis 2019, mais le pays continuant à mettre en œuvre une politique zéro Covid, qui a conduit à de lourdes restrictions et à un verrouillage continu, la F1 a décidé qu’il n’était pas possible d’organiser une course au Shanghai. Circuit international.

La F1 2023 commence par des tests de pré-saison du 23 au 25 février avant la première course de la saison, le GP de Bahreïn, le 5 mars.

Le calendrier 2023 confirmé

5 mars : Bahreïn (Sakhir)

19 mars : Arabie Saoudite (Jeddah)

2 Avril: Australie (Melbourne)

30 avril : Azerbaïdjan (Bakou)*

7 mai : Miami (Miam)

21 mai : Émilie-Romagne (Imola)

28 mai : Monaco (Monaco)

4 juin : Espagne (Barcelone)

18 juin : Canada (Montréal)

2 juillet : Autriche (Spielberg)*

9 juillet : Grande-Bretagne (Silverstone)

23 juillet : Hongrie (Budapest)

30 juillet : Belgique (Spa-Francorchamps)*

27 août : Pays-Bas (Zandvoort)

3 septembre : Italie (Monza)

17 septembre: Singapour (Marina Bay)

24 septembre : Japon (Suzuka)

8 octobre : Qatar (Losail)*

22 octobre : États-Unis (Austin)*

29 octobre : Mexique (Mexico)

5 novembre : Brésil (Sao Paulo)*

18 novembre : Las Vegas

26 novembre : Abu Dhabi (Yas Marina)

*indique le week-end Sprint