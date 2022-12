Formule 1 en 2023 : Quand chaque équipe lancera-t-elle sa voiture pour la nouvelle saison ?

Les équipes de Formule 1 se préparent pour la saison 2023 et les dates de lancement des voitures commencent à être révélées, AlphaTauri rejoignant Aston Martin et Ferrari pour annoncer les détails de leurs prochains challengers.

La voiture AT04 d’AlphaTauri sera dévoilée avec un lancement de livrée à New York le samedi 11 février, 12 jours avant le début des essais de pré-saison à Bahreïn le 23 février.

Il s’agit de la première des trois dates de lancement annoncées jusqu’à présent, Aston Martin devant suivre le 13 février avant que Ferrari ne dévoile son dernier challenger le jour de la Saint-Valentin.

AlphaTauri a terminé neuvième du championnat des constructeurs la saison dernière et espère mieux en 2023. L’équipe accueille l’ancien pilote de réserve Mercedes Nyck de Vries pour s’associer à Yuki Tsunoda la saison prochaine après le départ de Pierre Gasly chez Alpine.

Bien qu’il n’y ait pas de révision des règles pour l’année prochaine comme il y en avait pour 2022, il y a des changements subtils dans les règles et les voitures dont les équipes peuvent profiter.

Le plus notable est une hauteur de caisse plus élevée, qui est principalement destinée à aider au marsouinage, mais pourrait également permettre aux équipes de trouver des performances.

La saison 2023 commence la semaine après les essais de pré-saison sur le même circuit de Sakhir à Bahreïn, du 3 au 5 mars.

Les dates de lancement confirmées de F1 2023

AlphaTauri : Samedi 11 février à New York

Aston Martin: Lundi 13 février à Silverstone

L’AMR23, la troisième F1 du constructeur britannique emblématique, sera dévoilée le lundi 13 février depuis son tout nouveau campus de Silverstone.

Aston Martin espère démarrer en 2023 après avoir terminé une septième décevante cette saison, bien que l’équipe se soit considérablement améliorée dans la seconde moitié de la campagne.

Ils sont également stimulés par l’arrivée de Fernando Alonso pour 2023, l’Espagnol remplaçant son compatriote multiple champion du monde Sebastian Vettel, qui a pris sa retraite.

Ferrari : mardi 14 février

L’équipe la plus titrée et la plus célèbre de Formule 1 aura un lancement le mardi 14 février – le lendemain d’Aston Martin.

Ferrari n’a pour l’instant révélé aucun autre détail sur l’emplacement ni le nom de sa nouvelle voiture, qui porte le nom de projet 675.

Mais si leurs lancements précédents ont quelque chose à voir, attendez-vous à une affaire de grandeur.

Ferrari s’est ouvertement concentré sur sa voiture 2023 au début de la saison 2022 lorsqu’il est devenu clair qu’ils ne seraient pas champions.

Ils seront en lice pour leur premier titre en 15 ans après des changements majeurs dans les coulisses, avec le patron de l’équipe Mattia Binotto et remplacé par Frédéric Vasseur, ancien d’Alfa Romeo, qui entrera en fonction en janvier.