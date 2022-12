Formule 1 en 2022 : Les 10 vidéos les plus regardées d’une saison dramatique et passionnante

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revivez certaines des meilleures courses de Formule 1 de cette année, notamment les Grands Prix de Bahreïn, de Grande-Bretagne, de Hongrie, des États-Unis et de Sao Paulo

Les batailles pour le titre de Formule 1 2022 ont peut-être été dominées par un pilote et une équipe, mais la saison de course elle-même restera longtemps dans les mémoires.

Alors, qu’avez-vous le plus regardé de la campagne de 22 courses sur le site Web et l’application Sky Sports cette année? Faites défiler vers le bas pour les 10 clips F1 les plus visionnés de Bahreïn à Abu Dhabi…

1. Le terrifiant accident de Zhou alors qu’il renverse les barrières de sécurité

Un horrible accident dans le premier tour du GP de Grande-Bretagne voit l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu se renverser et franchir les barrières de sécurité. Le pilote chinois est conscient et s'est rendu au centre médical du circuit pour subir une évaluation

Zhou Guanyu a été impliqué dans l’un des accidents les plus effrayants de la F1 lors du GP de Grande-Bretagne en juillet alors que sa voiture a été retournée par contact au début de la course, avant de se précipiter dans le gravier puis de se lancer par-dessus les barrières de pneus. Il s’est alors retrouvé coincé dans un petit trou devant l’escrime de rattrapage et les spectateurs. Heureusement, et incroyablement, la recrue chinoise s’est débarrassée de toute blessure importante.

2. Le GP du Japon de Verstappen et Norris a failli manquer

Lando Norris de McLaren a réussi à éviter un accident avec Max Verstappen lors de la dernière partie des qualifications à Suzuka

Max Verstappen et Lando Norris ont failli être impliqués dans un énorme accident lors des qualifications de Suzuka alors que Verstappen se dirigeait involontairement vers Norris dans un tour lent alors que le pilote McLaren dépassait. Verstappen a échappé à un penalty, a conservé la pole et décrocherait le titre ce week-end.

3. Hamilton impressionne dans une Mercedes “sans sidepod” lors des tests

Lewis Hamilton prend la piste dans sa Mercedes au nouveau look radical lors des essais de pré-saison de Bahreïn

Lorsque Mercedes a dévoilé ce concept innovant, la plupart des personnes présentes dans le paddock ont ​​estimé que ce serait la voiture qui dominerait le titre. Il s’est avéré être tout sauf cela.

4. Halo sauve le pilote F2 dans un accident d’horreur à Silverstone

Le halo sauve Roy Nissany alors que la voiture de Dennis Hauger est lancée au-dessus du pilote d'essai Williams lors de la course F2 Feature à Silverstone

Faites que deux vies soient sauvées par un Halo ce dimanche de Silverstone. Dennis Hauger a été poussé au large et au-dessus des bordures de saucisses par Roy Nissany, et la voiture de Hauger a ensuite atterri juste au-dessus de celle du conducteur israélien.

5. Hamilton et Alonso s’écrasent lors du premier tour du GP de Belgique

Carlos Sainz de Ferrari détient la tête dans le premier tour alors que Lewis Hamilton subit une collision avec Fernando Alonso et est hors course au Grand Prix de Belgique

Il est rare de voir Lewis Hamilton s’écraser – en particulier dans le premier tour – mais il s’est retrouvé avec son ancien coéquipier et rival pour le titre au début du GP de Belgique. Cue une colère radio de Fernando Alonso…

6. Énorme crash pour Schumacher lors des qualifications de Djeddah

Mick Schumacher a eu une lourde chute lors des qualifications du Grand Prix d'Arabie saoudite ; mais heureusement, le conducteur Haas n'a subi aucune blessure à la suite

Nous revenons à la deuxième course de la saison pour cette chute effrayante pour Mick Schumacher sur le circuit serré mais à grande vitesse de Jeddah. Les accidents de Schumacher en 2022 lui ont finalement probablement coûté son siège pour l’année prochaine.

7. L’AlphaTauri de Gasly prend feu lors d’un arrêt au stand bizarre

Pierre Gasly saute de sa voiture alors que des flammes jaillissent de la bouche d'aération après s'être arrêté dans les stands au Grand Prix de Singapour

Nous savons qu’il fait chaud à Singapour, mais c’était ridicule…

8. La voiture 2022 de Mercedes prend la piste pour la première fois

George Russell prend la piste pour la première fois dans la Mercedes F1 W13 à Silverstone

Vous avez semblé laper la nouvelle voiture argentée de Mercedes…

9. Mercedes dévoile sa nouvelle voiture W13 argentée

Mercedes dévoile la nouvelle F1 W13 pour la saison 2022, revenant à sa traditionnelle livrée argentée

Voir!

10. Johnny Herbert dit à Verstappen qu’il est champion !

Après une arrivée déroutante, Johnny Herbert est la personne à révéler à Max Verstappen qu'il est devenu champion du monde des pilotes de F1 2022

Nous terminons avec l’un des moments les plus déroutants de la saison, car il semblait que personne ne savait que Verstappen était champion après un GP du Japon raccourci. Notre propre Johnny Herbert devait lui dire !