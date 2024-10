Formule 1 : comment regarder et diffuser le GP des États-Unis 2024

Voir au ciel Streaming F1 au Royaume-Uni Sky Sports et Now TV

Après presque un mois d’absence de la piste, Max Verstappen et Lando Norris reviennent à l’action et à leur bataille pour le championnat des pilotes de F1 avec le Grand Prix des États-Unis ce week-end.

Le mois dernier, le GP de Singapour a vu la star de McLaren Norris gagner avec style et réduire encore une fois l’avance du champion en titre Verstappen au classement. L’écart entre les deux est désormais réduit à 52 points.

La victoire de Norris et la troisième place d’Oscar Piastri derrière Verstappen sur le circuit de Marina Bay signifient que McLaren a désormais 41 points d’avance sur Red Bull au championnat des constructeurs.

La course principale aura lieu le dimanche 20 octobre à 13 h 55 HAC, heure locale au Texas, soit 14 h 55 HE et 11 h 55 HP aux États-Unis et au Canada, 19 h 55 BST au Royaume-Uni et 5h55 AEST lundi matin en Australie. Il se déroulera sur le Circuit des Amériques à Austin. La course sera diffusée aux États-Unis le abc et ESPNPlus.

L’intégralité du week-end de course, y compris les séances d’essais et les qualifications, sera diffusée aux États-Unis sur la famille de réseaux de télévision et de streaming ESPN. Les personnes souhaitant suivre tout cela auront besoin d’accéder aux chaînes d’information ABC et ESPN sur les services de streaming par câble ou de télévision en direct, ou au service de streaming ESPN Plus. Nous avons décomposé tout ce que vous devez savoir pour diffuser la course d’aujourd’hui et toutes les autres courses de F1 cette saison.

La victoire de Lando Norris (à droite) au GP de Singapour a maintenu la pression sur le leader du Championnat des Pilotes, Max Verstappen. Rudy Carezzevoli/Getty Images

Diffusez en direct le GP des États-Unis aux États-Unis



Que vous ayez ou non le câble, le service de streaming autonome d’ESPN est idéal pour les fans occasionnels de Formule 1 et constitue un accessoire indispensable pour les fanatiques. Cela coûte 11 $ par mois (ou 110 $ par an) et actuellement, ESPN a un accord avec la F1 pour diffuser 18 des 23 courses de Grands Prix cette année. Le problème est qu’ESPN Plus ne diffuse pas toujours les essais libres ou les séances de qualification, mais il a tendance à diffuser les courses Sprint et le Sprint Shootout. Si vous êtes un fan de F1 qui cherche également à obtenir votre solution Disney, le pack trio Disney (Hulu, Disney Plus et ESPN Plus) pourrait s’avérer être un achat encore meilleur. C’est idéal pour les fans qui aiment suivre les parties du week-end de course qui sont généralement diffusées sur EPSN2 ou ESPNews, et qui veulent les derniers films Marvel ou émissions Star Wars. Si vous êtes un fan inconditionnel des sports mécaniques et des courses de Formule, ESPN Plus n’est peut-être pas pour vous, étant donné qu’il couvre rarement les courses de F2, F3 ou Porsche Supercar. C’est pourquoi ESPN Plus est idéal pour les fans occasionnels qui aiment assister à une course de temps en temps, ou pour les super fans qui ne veulent pas ou n’ont pas besoin de toutes les cloches et sifflets supplémentaires de F1 TV mais souhaitent renforcer leurs options de couverture. Lisez notre revue complète d’ESPN Plus.

Comment regarder la F1 en ligne de n’importe où avec un VPN



Si vous ne parvenez pas à voir l’action de la Formule 1 localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder les matchs – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter votre vitesse le jour du match en chiffrant votre trafic. C’est également une excellente idée si vous voyagez et vous retrouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre choix des éditeurs, ExpressVPN, facilitent grandement cette opération.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, à condition que vous disposiez d’un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il considère comme contournant les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

James Martin/CNET Derniers tests Fuites DNS détectées, perte de vitesse de 25 % lors des tests de 2024Réseau Plus de 3 000 serveurs dans 105 paysJuridiction Îles Vierges britanniques ExpressVPN est actuellement notre meilleur choix VPN pour les personnes qui recherchent un VPN fiable et sûr, et il fonctionne sur une variété d’appareils. C’est normalement 13 $ par mois, mais si vous souscrivez à un abonnement annuel de 100 $, vous bénéficierez de trois mois gratuits et économiserez 49 %. C’est l’équivalent de 6,67 $ par mois avec le code OFFRE SPÉCIALEqui devrait être automatiquement appliqué. Notez qu’ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours.

Comment diffuser en direct le GP des États-Unis au Royaume-Uni

La F1 au Royaume-Uni est diffusée sur Sky Sports et Channel 4 – Sky Sports diffuse les courses, les épreuves d’entraînement et les qualifications, tandis que la chaîne gratuite Channel 4 propose les moments forts diffusés après l’action de la journée. Si vous avez déjà Sky Sports dans votre forfait TV, vous pouvez diffuser la course via son application, mais les coupeurs de cordon peuvent regarder Sky TV avec Sky Sports illimité sur un abonnement Now TV.

Sports aériens Ceux du Royaume-Uni auront besoin de Sky Sports pour regarder les courses de F1 en 2024. Si vous vous abonnez à Sky, vous pouvez obtenir le forfait Complete Sports de 27 £ afin d’obtenir les courses. Les coupeurs de cordon peuvent également opter pour les 35 £ par mois forfait sur Now TV et obtenez Sky Sports illimité.

Diffusez en direct le GP des États-Unis au Canada



Les fans canadiens de F1 peuvent regarder tous les GP de cette saison, y compris cette course, sur TSN et son service de streaming TSN Plus. Les abonnés existants au câble TSN peuvent regarder sans frais supplémentaires en utilisant les coordonnées de leur fournisseur de télévision.

TSN TSN Plus est un service de streaming direct qui coûte 8 $ CA par mois et offre également une couverture du golf PGA Tour Live, des matchs de la NFL, de NASCAR et des quatre tournois de tennis du Grand Chelem.

Diffusez en direct le GP des États-Unis en Australie

Le GP des États-Unis peut être regardé Down Under sur Fox Sports via Foxtel. Si vous n’êtes pas abonné à Fox, votre meilleure option est de vous inscrire au service de streaming Kayo Sports.

Un abonnement Kayo Sports commence à 25 AU$ par mois et vous permet de diffuser sur un seul écran, tandis que son niveau Premium coûte 35 AU$ par mois pour un visionnage simultané sur jusqu’à trois appareils. Le service vous donne accès à un large éventail de sports, notamment la F1, la LNR, la NFL, la LNH et la MLB, et il n’y a aucun contrat de blocage. Mieux encore, si vous êtes un nouveau client, vous pouvez profiter d’un essai gratuit d’une semaine avec Kayo Sports.

Quand, où et à quelle heure ont lieu les courses ?



Les courses ont lieu le dimanche et sont généralement espacées de deux semaines. Voici le programme complet.

Calendrier F1 2024 Date Course Temps 2 mars GP de Bahreïn 10 h HE 9 mars GP d’Arabie Saoudite 12 h HE 24 mars GP d’Australie 00 h HE 7 avril GP du Japon 1 h HE 21 avril GP de Chine 3 h HE 5 mai GP de Miami 16 h HE 19 mai GP de Romagne 9 h HE 26 mai GP de Monaco 9 h HE 9 juin GP du Canada 14 h HE 23 juin GP d’Espagne 9 h HE 30 juin GP d’Autriche 9 h HE 7 juillet GP de Grande-Bretagne 10 h HE 21 juillet GP de Hongrie 9 h HE 28 juillet GP de Belgique 9 h HE 25 août GP des Pays-Bas 9 h HE 1er septembre GP d’Italie 9 h HE 15 septembre GP d’Azerbaïdjan 7 h HE 22 septembre GP de Singapour 8 h HE 20 octobre GP des États-Unis 15 h HE 27 octobre GP du Mexique 16 h HE 3 novembre GP du Brésil 12 h HE 24 novembre GP de Las Vegas 1 h HE 1er décembre GP du Qatar 12 h HE 8 décembre GP d’Abou Dhabi 8 h HE

Conseils rapides pour diffuser les courses à l’aide d’un VPN