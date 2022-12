Formule 1 2022: les experts de Sky Sports passent en revue la saison brillante et “différente” de Max Verstappen après avoir “renversé Lewis Hamilton de son trône”

La Formule 1 a vu un Max Verstappen brillant et “différent” en 2022 après avoir renversé Lewis Hamilton “de son lancer”, disent les experts de Sky Sports F1 dans une émission spéciale de revue de saison qui est diffusée pour la première fois ce soir.

David Croft, Karun Chandhok, Natalie Pinkham et Simon Lazenby discutent de tous les grands sujets et incidents de notre émission de revue après une année mémorable pour Verstappen et Red Bull.

Il est diffusé pour la première fois à 21h ce soir, vendredi 16 décembre.

Dans l’émission, nos experts réfléchissent à la campagne record de Verstappen, alors que le Néerlandais a remporté 15 des 22 courses malgré un mauvais début de saison, affichant un côté différent de sa conduite après l’intensité de 2021.

“Après trois courses cette saison, il semblait que nous allions avoir un bilan de fin de saison très différent”, déclare Crofty.

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

“Mais Max se détendait, plus la voiture devenait fiable, plus il savait qu’il était dans une machine qu’il n’avait pas à pousser aussi fort en 2021.

“Mais il a également couru différemment contre son challenger du championnat ici qu’il ne l’a fait en 2021, ce qui, je pense, a également aidé Max.”

En effet, Verstappen s’est engagé dans des batailles palpitantes mais moins agressives avec son rival en titre Charles Leclerc cette saison par rapport à Lewis Hamilton l’année dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Revivez certaines des meilleures courses de Formule 1 de cette année, notamment les Grands Prix de Bahreïn, de Grande-Bretagne, de Hongrie, des États-Unis et de Sao Paulo Revivez certaines des meilleures courses de Formule 1 de cette année, notamment les Grands Prix de Bahreïn, de Grande-Bretagne, de Hongrie, des États-Unis et de Sao Paulo

“Lewis est le roi du château et il a été cette génération”, explique Chandhok. “Max a senti qu’il devait s’affirmer face à Lewis, le renverser de son trône.

“Alors qu’il voit Charles, George [Russell]Carlos [Sainz] comme ses pairs et c’est pourquoi il les affronte différemment.”

Verstappen a bien sûr été aidé par une voiture Red Bull dominante alors que l’équipe a réussi le nouveau règlement pour se démarquer de ses rivaux.

Mais Crofty soutient que le designer en chef Adrian Newey “ne pense toujours pas que ce soit la plus grande voiture qu’il ait conçue”.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Max Verstappen de Red Bull est honoré aux FIA Awards tandis que le directeur de l’équipe, Christian Horner, dédie le championnat des constructeurs au regretté co-fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz. Max Verstappen de Red Bull est honoré aux FIA Awards tandis que le directeur de l’équipe, Christian Horner, dédie le championnat des constructeurs au regretté co-fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz.

“Il pense qu’une grande partie de leur succès n’est pas due à ce que Red Bull a bien fait, mais à ce que les autres ont mal fait”, ajoute Crofty. “Pour moi, c’est la grande histoire de la saison.”

Chandhok poursuit : “Ils ont mis énormément de ressources en 2021 tout en développant une voiture qui était rapide en 2022, et c’est ce que Mercedes n’a pas pu faire.”

Formule 1 Vivre de

Les experts discutent de Mercedes et Russell contre Hamilton

Les experts discutent également de sujets tels que la controverse sur le plafonnement des coûts, les mouvements du conducteur de choc et bien plus encore dans l’émission de revue de saison, tout en débattant également de Mercedes en 2022.

Ils ont décrit Mercedes comme la plus grande déception après être passé des vainqueurs du titre à la troisième équipe la plus rapide, mais disent également qu’ils ont montré le plus d’améliorations au cours de la campagne après avoir commencé si lentement.

George Russell, quant à lui, lors de sa première année chez Mercedes, est devenu le premier coéquipier à battre Hamilton en une saison depuis 2016 et les experts saluent le jeune Britannique comme le deuxième meilleur pilote de la saison derrière Verstappen.

“Lewis, au début de l’année, je suis sûr que sa motivation n’était pas là”, déclare Chandhok. “Et je peux comprendre ça.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nico Rosberg dit que ce sera le “défi ultime” pour George Russell de terminer devant Lewis Hamilton pour une deuxième saison consécutive. Nico Rosberg dit que ce sera le “défi ultime” pour George Russell de terminer devant Lewis Hamilton pour une deuxième saison consécutive.

“Cela m’a rappelé Senna en 1993, c’était un gars qui était le pilote numéro un de sa génération, il arrive à la course d’ouverture et dit ‘Dieu, je ne suis capable de me qualifier que sur la troisième ligne de la grille.’

“Où est la motivation? Ensuite, nous sommes arrivés à Barcelone, ils ont un peu tourné le coin et il a relevé le défi.”

Sur Russell vs Hamilton, il ajoute : “Au début de l’année, ça s’annonçait vraiment bien pour Russell, il surclassait régulièrement Lewis.

“Je pense qu’il s’est un peu réveillé au milieu de l’année lorsque Lewis a amélioré son jeu, et je pense que George a fait une course où il ne pouvait pas prendre de l’avance. Je pense qu’il s’est dit ‘woah, je ‘ai réveillé la bête!’

“Mais à son crédit, vers la fin de l’année – et ce week-end et cette victoire au Brésil ont été exceptionnels – il est revenu. Je suis fasciné de voir comment ces deux-là seront ensemble l’année prochaine.”