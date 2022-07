Formule 1 2022: évaluation des principales batailles entre coéquipiers jusqu’à ce que George Russell détienne la tête de Lewis Hamilton

De nouvelles voitures, de nouveaux prétendants au titre – et de nouvelles batailles entre coéquipiers.

La première moitié de la saison 2022 a été épique avec de nombreuses actions de roue à roue entre les équipes rivales et les pilotes, mais le bâton ultime en F1 est de battre votre coéquipier, celui qui peut être crucial au moment du contrat.

Il y a eu des repères impressionnants – et quelque peu surprenants – établis par les pilotes jusqu’à présent cette année, comme le montrent les comparaisons ci-dessous alors que nous rassemblons tous les chiffres clés et les résultats de 11 manches.

Remarque: les pénalités de grille sont déduites lors du calcul des tête-à-tête des qualifications, tandis qu’aucun score le jour de la course n’est attribué si les deux voitures d’une équipe ne terminent pas ou si au moins une voiture ne démarre pas.

Red Bull : Max Verstappen contre Sergio Pérez

QUALIFICATION

Verstappen 9-2 Pérez

Meilleur résultat : Verstappen 1er, Perez 1er

Poteaux : Verstappen 3-1 Pérez

SPRINTS

Verstappen 2-0 Pérez

JOUR DE COURSE

Verstappen 7-3 Pérez

Meilleur résultat : Verstappen 1er, Perez 1er

Victoires : Verstappen 6-1 Pérez

Podiums : Verstappen 8-6 Pérez

Points : Verstappen 208-151 Pérez

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Le siège aux côtés de Max Verstappen a été un cadeau empoisonné ces dernières années et le Néerlandais a poursuivi son beau record de domination de son coéquipier jusqu’à présent – bien que Sergio Perez profite d’une deuxième campagne beaucoup plus compétitive avec Red Bull.

Les nouvelles voitures pour 2022 semblent convenir à Perez et il a remporté sa première pole cette année et une première victoire à Monaco et alors que les face-à-face sont empilés en faveur de Verstappen, les écarts ont été beaucoup plus étroits. Pourtant, Verstappen a été en grande forme pendant la première moitié de sa défense du titre.

Ferrari : Charles Leclerc contre Carlos Sainz

QUALIFICATION

Leclerc 9-2 Sainz

Meilleur résultat : Leclerc 1er, Sainz 1er

Polonais : Leclerc 6-1 Sainz

SPRINTS

Leclerc 2-0 Sainz

JOUR DE COURSE

Leclerc 6-4 Sainz

Meilleur résultat : Leclerc 1er, Sainz 1er

Victoires : Leclerc 3-1 Sainz

Podiums : Leclerc 5-6 Sainz

Points : Leclerc 170-133 Sainz

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Après avoir été si égale l’année dernière, la bataille Charles Leclerc contre Carlos Sainz était attendue avec impatience en 2022 – en particulier avec l’avantage supplémentaire que la voiture de Ferrari soit un concurrent à l’avant.

Mais Leclerc a été de loin le pilote le plus rapide en rouge jusqu’à présent cette saison, et bien que les deux aient souffert de problèmes de fiabilité et de stratégie, le Monégasque a probablement été le plus malchanceux des deux.

Sainz s’est récemment familiarisé avec la F1-75, comme en témoignent sa pole et sa victoire à Silverstone, mais n’a surqualifié Leclerc que via une pénalité sur la grille au Canada et sous la pluie du GP de Grande-Bretagne.

Mercedes : Lewis Hamilton contre George Russell

QUALIFICATION

Hamilton 5-6 Russel

Meilleur résultat : Hamilton 4e, Russell 4e

Apparitions en Q3 : Hamilton 9-9 Russell

SPRINTS

Hamilton 0-2 Russel

JOUR DE COURSE

Hamilton 4-7 Russel

Meilleur résultat : Hamilton 3e, Russell 3e

Podiums : Hamilton 4-3 Russell

Points : Hamilton 109-128 Russel

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

George Russell a sûrement eu la tâche la plus difficile sur la grille cette année en entrant dans une équipe Mercedes aux côtés de Lewis Hamilton – et il s’est superbement installé dans des circonstances difficiles au milieu d’une voiture sous-performante.

Russell a devancé Hamilton dans les tête-à-tête de qualification – bien que les deux se soient écrasés en Autriche – tandis que l’ancien connu de F1, M. Saturday, a été excellent le dimanche. Hamilton a eu beaucoup plus de malchance, principalement avec les voitures de sécurité, et sera soutenu par une séquence de trois podiums consécutifs.

“Je ne dirais pas que ça a été difficile. Ça a été agréable”, a déclaré Hamilton sur son travail “incroyablement bien” avec Russell. “Je pense vraiment que, que je sois ici ou non, il a toutes les qualités pour aider à faire avancer cette équipe à l’avenir et à la mener vers le succès.”

Russell peut-il continuer ainsi et être le premier pilote à battre Hamilton sur une saison depuis Nico Rosberg ?

McLaren : Lando Norris contre Daniel Ricciardo

QUALIFICATION

Norris 9-2 Ricciardo

Meilleur résultat : Norris 3e, Ricciardo 6e

Apparitions en Q3 : Norris 5-4 Ricciardo

SPRINTS

Norris 2-0 Ricciardo

JOUR DE COURSE

Norris 8-3 Ricciardo

Meilleur résultat : Norris 3e, Ricciardo 6e

Podiums : Norris 1-0 Ricciardo

Points : Norris 64-17 Ricciardo

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Il semble que 2021 n’ait pas été qu’une année d’installation pour Daniel Ricciardo. L’Australien, huit fois vainqueur de la course, a de nouveau été dominé par Lando Norris alors que nous atteignons la mi-étape de la deuxième année chez McLaren, avec une opposition féroce de Lando sur un tour et une distance de course.

La voiture McLaren n’a pas été aussi compétitive qu’espéré, mais Norris a livré un podium et de nombreuses places dans le top 10. Alors qu’il a un contrat pour 2023 et insiste pour rester, Ricciardo doit être nerveux quant à son avenir McLaren.

Alpin : Fernando Alonso contre Esteban Ocon

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après que leur tête à tête en Arabie Saoudite ait diverti les fans, Rachel Brookes rattrape la paire Alpine. Après que leur tête à tête en Arabie Saoudite ait diverti les fans, Rachel Brookes rattrape la paire Alpine.

QUALIFICATION

Alonso 7-4 Ocon

Meilleur résultat : Alonso 2e, Ocon 5e

Apparitions en Q3 : Alonso 9-5 Ocon

SPRINTS

Alonso 1-1 Ocon

JOUR DE COURSE

Alonso 3-8 Ocon

Meilleur résultat : Alonso 5e, Ocon 5e

Finitions aux points : Alonso 7-8 Ocon

Points : Alonso 29-52 Ocon

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Alpine a fourni l’un des duels de coéquipiers les plus compétitifs et captivants cette saison, Fernando Alonso montrant généralement un rythme plus franc, mais ayant plus de malchance un dimanche qu’Esteban Ocon, qui continue de s’améliorer en F1.

Les deux pilotes ont toujours été dans le top 10 cette saison, et avec Alpine et McLaren verrouillés sur les points, leur forme sera la clé de qui prendra la quatrième place du championnat.

Alfa Romeo : Valtteri Bottas contre Zhou Guanyu

QUALIFICATION

Bottas 8-3 Zhou

Meilleur résultat : Bottas 5e, Zhou 9e

Apparitions en Q3 : Bottas 5-2 Zhou

SPRINTS

Bottas 2-0 Zhou

JOUR DE COURSE

Bottas 9-1 Zhou

Meilleur résultat : Bottas 5e, Zhou 8e

Finitions aux points : Bottas 7-2 Zhou

Points : Bottas 46-5 Zhou

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Un pilote entrant en 2022 fraîchement sorti de sa tête contre Hamilton chez Mercedes contre un pilote entrant dans le sport en tant que recrue était toujours susceptible d’être un peu décalé, et Valtteri Bottas a été dominant chez Alfa Romeo jusqu’à présent, gérant une belle résultats dans une voiture bien améliorée.

Zhou Guanyu a récemment montré des signes de forme, se qualifiant de manière impressionnante 8e au GP de Grande-Bretagne avant son effrayant accident. Le pilote chinois aurait certainement besoin de quelques points supplémentaires compte tenu du rythme de l’Alfa Romeo.

Haas : Kevin Magnussen contre Mick Schumacher

QUALIFICATION

Magnussen 9-2 Schumacher

Meilleur résultat : Magnussen 5e, Schumacher 6e

Apparitions en Q3 : Magnussen 6-3 Schumacher

SPRINTS

Magnussen 2-0 Schumacher

JOUR DE COURSE

Magnussen 4-6 Schumacher

Meilleur résultat : Magnussen 5e, Schumacher 6e

Finitions aux points : Magnussen 5-2 Schumacher

Points : Magnussen 22-12 Schumacher

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Repêché seulement quelques semaines avant le début de la saison, Kevin Magnussen a marqué son retour en force avec une fabuleuse cinquième au GP de Bahreïn. Le Danois a été un bien meilleur bâton de mesure pour Mick Schumacher après avoir affronté Nikita Mazepin en tant que recrue, et Mick – qui, même en tant que junior, était un coureur plus performant que qualificatif – a commencé à trouver ses marques ces dernières semaines.

Ses premiers points en F1 sont survenus à Silverstone avant une meilleure finition F1 de sixième au GP d’Autriche.

AlphaTauri : Pierre Gasly contre Yuki Tsunoda

QUALIFICATION

Gasly 7-3 Tsunoda

Meilleur résultat : Gasly 6e, Tsunoda 8e

Apparitions en Q3 : Gasly 4-2 Tsunoda

SPRINTS

Gasly 1-1 Tsunoda

JOUR DE COURSE

Gasly 5-5 Tsunoda

Meilleur résultat : Gasly 5e, Tsunoda 7e

Finitions aux points : Gasly 3-3 Tsunoda

Points : Gasly 16-11 Tsunoda

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Cela a été difficile pour AlphaTauri jusqu’à présent cette saison avec la tenue sœur de Red Bull qui recule au milieu de terrain – mais au moins Yuki Tsunoda semble s’être amélioré depuis sa campagne de recrue.

Tsunoda a été beaucoup plus proche de Gasly cette saison et bien que le Français ait les gros titres, Tsunoda s’est peut-être mérité une autre année avec l’équipe.

Aston Martin : Lance Stroll contre Sebastian Vettel / Nico Hulkenberg

QUALIFICATION

Balade Vettel 7-2 / Balade Hulkenberg 1-1

Meilleur résultat : Vettel 9e, Stroll 10e, Hulkenberg 17e

Apparitions en Q3 : Vettel 2/9, Stroll 1/11, Hulkenberg 0/2

SPRINTS

Balade Vettel 1-1

JOUR DE COURSE

Balade Vettel 5-4 / Balade Hulkenberg 1-1

Meilleur résultat : Vettel 6e, Stroll 10e, Hulkenberg 12e

Arrivées aux points : Vettel 4/9, Stroll 3/11, Hulkenberg 0/2

Points : Vettel 15-3 Stroll (neuf courses) / Stroll 0-0 Hulkenberg (deux courses)

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Bien qu’il ait raté les deux premières courses de la saison avec Covid-19, Sebastian Vettel a été le pilote Aston Martin le plus rapide cette année un samedi et un dimanche, avec une brillante sixième au GP d’Azerbaïdjan et le résultat phare de l’équipe de l’année.

Stroll n’a jamais battu un coéquipier sur une saison en qualifications – et la sécheresse ne semble pas se terminer en 2022.

Williams : Alex Albon contre Nicholas Latifi

QUALIFICATION

Albon 8-2 Latifi

Meilleur résultat : Albon 12e, Latifi 10e

Apparitions en Q3 : Albon 0-1 Latifi

SPRINTS

Albon 2-0 Latifi

JOUR DE COURSE

Albon 8-3 Latifi

Meilleur résultat : Albon 9e, Latifi 12e

Finitions aux points : Albon 2-0 Latifi

Points : Albon 3-0 Latifi

C’EST QUOI L’HISTOIRE?

Alex Albon a été nommé pour remplacer Russell en tant que chef d’équipe de Williams – même s’il est en réalité moins expérimenté que son coéquipier – et a fait un excellent travail jusqu’à présent, des points d’atterrissage se terminant en Australie et à Miami.

Le réconfort de Nicholas Latifi est qu’il est le seul pilote Williams à avoir amené la voiture en Q3, sur le mouillé à Silverstone.