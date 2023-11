Formulaire 8-K AMC ENTERTAINMENT HOLDIN Pour : novembre 2009

FAUX

2023-11-09

2023-11-09







Article 1.01 Conclusion d’un accord définitif important

Le 9 novembre 2023, AMC Entertainment Holdings, Inc. (la « Société ») a conclu un accord de distribution d’actions (l’« Accord de distribution d’actions ») avec Citigroup Global Markets Inc., Barclays Capital Inc., B. Riley Securities, Inc. ., et Goldman Sachs & Co. LLC en tant qu’agents commerciaux (chacun, un « Agent commercial » et collectivement, les « Agents commerciaux »), pour vendre des actions ordinaires de classe A, d’une valeur nominale de 0,01 $ par action, de la Société (le « Actions ordinaires »), de temps à autre, ayant un prix d’offre global de 350 000 000 $, par le biais d’un programme d’offre « au marché ».

Sous réserve des termes et conditions de l’accord de distribution d’actions, les agents commerciaux déploieront des efforts raisonnables compatibles avec leurs pratiques normales de négociation et de vente, les lois et réglementations applicables et les règles de la Bourse de New York pour vendre les actions ordinaires de temps à autre. délai basé sur les instructions de la Société pour les ventes, y compris les limites de prix, de durée ou de taille spécifiées par la Société.

Chaque agent commercial recevra une rémunération pouvant aller jusqu’à 2,5 % du prix de vente brut des actions ordinaires vendues par son intermédiaire en tant qu’agent commercial dans le cadre de l’accord de distribution d’actions, et la Société a accepté de rembourser les agents commerciaux pour certaines dépenses spécifiées. La Société s’est également engagée à accorder aux agents commerciaux les droits habituels d’indemnisation et de contribution. La Société n’est pas obligée de vendre des actions ordinaires en vertu de l’accord de distribution d’actions et peut à tout moment suspendre les sollicitations et les offres en vertu de l’accord de distribution d’actions. L’accord de distribution d’actions peut être résilié par la Société à tout moment en donnant un avis écrit aux agents commerciaux pour quelque raison que ce soit ou par chaque agent commercial à tout moment, en ce qui concerne cet agent commercial uniquement, en donnant un avis écrit à la Société pour tout raison.

La Société a l’intention d’utiliser le produit net, le cas échéant, de la vente des actions ordinaires conformément à l’accord de distribution d’actions pour renforcer la liquidité, rembourser, refinancer, racheter ou racheter sa dette existante (y compris les dépenses, les intérêts courus et les primes, le cas échéant). n’importe lequel) et à des fins générales de l’entreprise.

Les actions ordinaires seront proposées et vendues conformément à la déclaration d’enregistrement préalable de la société sur formulaire S-3 (dossier n° 333-266536) déposée le 4 août 2022 (la « déclaration d’enregistrement ») auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SECONDE”). La Société a déposé un supplément de prospectus, daté du 9 novembre 2023 (le « Supplément de prospectus ATM »), au prospectus, daté du 4 août 2022, auprès de la SEC dans le cadre de l’offre et de la vente des actions ordinaires.

La description ci-dessus de l’accord de distribution d’actions est qualifiée dans son intégralité par référence à l’accord de distribution d’actions, dont une copie est déposée en tant qu’annexe 1.1 du présent rapport actuel sur formulaire 8-K et est incorporée aux présentes par référence. Une copie de l’opinion de Weil, Gotshal & Manges LLP, relative à la validité des actions ordinaires enregistrées conformément au supplément de prospectus ATM est déposée avec le présent rapport actuel sur formulaire 8-K en tant qu’annexe 5.1.

Énoncés prospectifs

Ce rapport actuel sur formulaire 8-K comprend des « déclarations prospectives » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris les dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de des mots tels que « peut », « fera », « prévoit », « estime », « projet », « a l’intention de », « planifie », « s’attend à », « devrait », « croit » et d’autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou des tendances futurs ou qui ne constituent pas des déclarations sur des questions historiques. Ces déclarations prospectives sont basées uniquement sur nos convictions, attentes et hypothèses actuelles concernant l’avenir de notre entreprise, les plans et stratégies futurs, les projections, les événements et tendances anticipés, l’économie et d’autres conditions futures et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Des exemples de déclarations prospectives incluent les déclarations que nous faisons concernant l’utilisation prévue des produits du programme « au marché » de la Société. Ces déclarations prospectives impliquent des risques, des incertitudes, des hypothèses et d’autres facteurs connus et inconnus, et sont basées sur les informations disponibles au moment où les déclarations sont faites et/ou sur la conviction de bonne foi de la direction à ce moment-là concernant des événements futurs, et sont soumis à des risques, des tendances, des incertitudes et d’autres faits qui pourraient faire en sorte que les performances ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives. Par conséquent, vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. Les déclarations prospectives ne doivent pas être interprétées comme une garantie de performances ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement des indications précises du moment ou de la date à laquelle ces performances ou ces résultats seront atteints. Pour une discussion détaillée des risques, des tendances et des incertitudes auxquels AMC est confronté, voir la section intitulée « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, tel que modifié par la suite, et le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 30 septembre 2023, chacun tel que déposé auprès de la SEC, ainsi que les risques, tendances et incertitudes identifiés dans les autres documents publics de la Société. La Société n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de mettre à jour les informations contenues dans le présent document pour refléter des événements ou des circonstances futurs, sauf si la loi applicable l’exige.

