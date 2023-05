Formula 1 Racing 2023: comment regarder et diffuser en direct le GP de Miami aujourd’hui

10 $ à la Formule 1 F1 TV Pro Diffusion en direct de toutes les courses de F1, F2, F3 et Porsche Supercup Afficher plus (3 articles)



Les courses de F1 sont de retour aux États-Unis cette semaine pour le deuxième GP annuel de Miami. La superstar de Red Bull, Max Verstappen, a remporté l’événement de l’année dernière et espère une nouvelle performance. Verstappen et son coéquipier Sergio Perez ont alterné les victoires lors des quatre premières courses de la saison, Verstappen s’imposant à Bahreïn et en Australie. Pendant ce temps, Perez a pris le drapeau à damier en Arabie saoudite et une fois de plus en Azerbaïdjan. Verstappen détient actuellement une avance de six points sur Perez dans le Classement du championnat des pilotesavec Fernando Alonso d’Aston Martin en troisième et la star de Mercedes Lewis Hamilton en quatrième.

L’extinction des feux du Grand Prix de Miami est prévue pour cet après-midi à 15h30 HE (12h30 PT) sur ABC, avec une couverture le jour de la course commençant sur le réseau à 14 h HE (11 h HP).

L’ensemble du week-end de course, y compris les séances d’entraînement et les qualifications, sera diffusé aux États-Unis sur la famille de réseaux de télévision ESPN. Ceux qui cherchent à suivre tout le drame auront besoin d’accéder à ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNews pour capter chaque seconde de l’action.

Aucun fournisseur n’a de droits exclusifs sur le réseau, il existe donc de nombreuses façons d’obtenir ESPN et de regarder les courses sans câble. Nous avons décomposé tout ce que vous devez savoir pour diffuser la course d’aujourd’hui et toutes les autres courses de F1 cette saison.

Max Verstappen et Sergio Perez se sont combinés pour remporter toutes les courses jusqu’à présent en 2023. Mark Thompson/Getty Images

Qu’est-ce que la F1 et en quoi est-elle différente de l’IndyCar ? IndyCar et F1 sont des formats de course monoplaces à roues ouvertes. Cela signifie que les voitures ne peuvent accueillir qu’une seule personne et ont des roues non couvertes qui dépassent de la carrosserie du véhicule. Malgré leurs similitudes fondamentales, la F1 et l’IndyCar offrent des expériences très différentes. En F1, il n’y a que 10 équipes, avec deux pilotes chacun pour un total de 20 pilotes. La plupart des courses doivent parcourir 305 km, soit environ 190 milles. Chaque pilote doit utiliser deux pneus différents dans la course, donc un arrêt au stand est obligatoire, bien que les voitures ne soient pas autorisées à faire le plein. Les courses durent en moyenne environ deux heures et se déroulent sur des sites du monde entier. Les équipes dépensent des centaines de millions de dollars chaque année pour développer leurs voitures. Toutes les voitures doivent avoir certains éléments – par exemple, les boîtes de vitesses doivent avoir huit vitesses plus une marche arrière et durer six courses consécutives – mais les équipes ont une marge de manœuvre pour modifier et modifier certaines parties de leur voiture, y compris leurs moteurs, dans la poursuite de la vitesse . En revanche, les voitures présentées dans IndyCar sont plus standardisées. Ils ont tous le même kit aérodynamique et le même châssis et ne peuvent être propulsés que par l’un des deux moteurs – une Honda ou une Chevrolet. Cela dit, les équipes sont autorisées à développer certaines de leurs propres pièces, comme les amortisseurs et certaines de leurs suspensions. Les courses IndyCar se déroulent sur un large éventail de pistes, des ovales rapides aux parcours routiers et urbains. La durée des courses varie également, certaines, comme l’Indianapolis 500, d’une durée de 500 tours et prenant plus de trois heures. Sans surprise, le ravitaillement en carburant lors des arrêts aux stands est une grande partie de la stratégie lors des courses IndyCar. Les équipes peuvent aligner plus de deux voitures, ce qui signifie que le nombre de pilotes sur la grille fluctue d’une course à l’autre. IndyCar est principalement considéré comme un sport américain et n’a pas le même niveau d’argent et de glamour qui lui est associé par rapport au circuit de F1 qui fait le tour du monde.

Pourquoi devrais-je m’intéresser à la F1 ? Les courses de F1 pourraient être décrites comme une sorte de match d’échecs bourré d’action qui se déroule pendant que les pilotes tournent autour d’une piste à près de 200 mph. Les équipes ont besoin à la fois de stratégie et de compétences pour affronter certains des meilleurs cerveaux du sport automobile. La F1 est aussi pleine de personnalités fortes. La série documentaire Netflix F1: Drive to Survive suit de nombreuses équipes et pilotes au cours d’une année et a a contribué à rehausser le profil du sport aux États-Unis. Sortie en février, la saison 5 de la série raconte l’ascension de Red Bull et Verstappen l’an dernier et son effet sur les autres pilotes. Il se concentre également sur les batailles internes entre les pilotes de la même équipe, tout en donnant aux téléspectateurs un aperçu du monde tendu et sous pression des courses d’élite.

La F1 diffuse-t-elle sur ESPN Plus ? ESPN ne diffuse aucune couverture F1 sur son service de streaming ESPN Plus. Si vous souhaitez regarder les entraînements ou les courses, vous aurez besoin d’un fournisseur de télévision quelconque ou de payer l’abonnement TV Pro de 80 $ par saison de F1.

Quand, où et à quelle heure ont lieu les courses ?



Les courses ont lieu le dimanche et sont généralement espacées de deux semaines. Voici l’horaire complet, toutes les heures ET.

Calendrier F1 2023 Date Course Temps 5 Mars GP de Bahreïn 10 h HE 19 mars GP d’Arabie Saoudite 13 h HE 2 Avril GP d’Australie 1 h HE 30 avril GP d’Azerbaïdjan 7 h HE 7 mai GP de Miami 15 h 30 HE Le 21 mai GP de Romagne 9 h HE 28 mai GP de Monaco 9 h HE 4 juin GP d’Espagne 9 h HE 18 juin GP du Canada 14 h HE 2 juillet GP d’Autriche 9 h HE 9 juillet GP de Grande-Bretagne 10 h HE 23 juillet GP de Hongrie 9 h HE 30 juillet GP de Belgique 9 h HE 27 août GP des Pays-Bas 9 h HE 3 septembre GP d’Italie 9 h HE 17 septembre GP de Singapour 8 h HE 24 septembre GP du Japon 1 h HE 8 octobre GP du Qatar 13 h HE 22 octobre GP des États-Unis 15 h HE 29 octobre GP du Mexique 16 h HE 5 novembre GP du Brésil 12 h HE 19 novembre GP de Las Vegas 1 h HE 26 novembre GP d’Abou Dabi 8 h HE

Comment regarder la F1 en ligne de n’importe où en utilisant un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder le jeu – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre choix des éditeurs, ExpressVPN, rendent cela très facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Courses de F1 en direct au Royaume-Uni

La F1 au Royaume-Uni est diffusée sur Sky Sports et Channel 4 – Sky Sports diffuse les courses, tandis que Channel 4 organise des tours d’entraînement et des qualifications. Si vous avez déjà Sky Sports dans le cadre de votre forfait TV, vous pouvez diffuser le jeu via son application, mais les coupe-câbles devront obtenir le forfait Sky Entertainment et Netflix à partir de 26 £ par mois, plus 20 £ supplémentaires par mois. pour inclure Sky Sports.

Sports du ciel Ceux au Royaume-Uni auront besoin de Sky Sports pour regarder les courses de F1 en 2023. Ceux qui s’abonnent à Sky auront besoin du forfait Complete Sports ou du forfait Sky Sports F1 de 18 £ par mois pour obtenir les jeux. Les coupe-câbles devront dépenser 46 £ par mois pour obtenir le forfait Sky Entertainment et Netflix, ainsi que le forfait Sky Sports.

Les week-ends de course commencent normalement le vendredi avec plusieurs essais et se poursuivent le samedi avec les qualifications. Les courses elles-mêmes ont lieu le dimanche. ESPN diffuse généralement les entraînements et les qualifications sur un mélange d’ESPN 2 et ESPNews, tandis que les courses ont tendance à être diffusées sur ESPN. Les événements de F1 en Amérique du Nord atterrissent souvent sur ABC.

Voici quelques-unes des meilleures façons d’attraper tout le week-end de course sans câble.

Hulu Plus Live TV est désormais moins cher que YouTube TV et offre toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque seconde du week-end de course. En prime, Hulu Plus Live TV est livré avec le reste du pack Disney, qui comprend un abonnement à Disney Plus, ainsi qu’à ESPN Plus. Les courses de F1 ne sont pas diffusées sur ESPN Plus, mais le service propose une tonne d’autres contenus pour les fans de sport purs et durs. Lisez notre revue Hulu Plus Live TV.

Vous pouvez regarder tout le week-end de course avec un abonnement à YouTube TV, mais son prix est passé à 73 $ plus tôt cette année. ABC, ESPN, ESPN 2 et ESPNews sont tous inclus dans le forfait, ce qui signifie que vous aurez toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder chaque seconde de l’action. Lisez notre revue YouTube TV.

Le forfait Orange à 40 $ de Sling TV pourrait être un bon choix pour les fans de F1 qui cherchent principalement à regarder les courses le dimanche. Ce plan est l’un des moyens les moins chers d’accéder à ESPN et ESPN 2. Ceux qui recherchent ESPNews devront opter pour l’ad-on Sports Extra à 11 $. Sling TV manque d’ABC, ce qui pourrait être un problème pour les fans qui espèrent assister aux courses de F1 en Amérique du Nord. Lisez notre critique de Sling TV.

FuboTV coûte 75 $ par mois et comprend ABC, ESPN et ESPN 2. Le forfait de base manque d’ESPNews, mais vous pouvez l’ajouter pour 8 $ de plus par mois avec le forfait Fubo Extra ou payer pour le niveau de streaming Elite de 85 $ par mois qui comprend Fubo Extra. Découvrez quel réseaux locaux que FuboTV propose ici. Lisez notre revue FuboTV.

DirecTV Stream est le service de streaming TV en direct le plus cher. Son forfait Plus le moins cher de 75 $ par mois comprend ESPN, ESPN 2 et ABC, mais vous devrez passer au plan Choice de 100 $ par mois pour obtenir ESPNews. Vous pouvez utiliser son outil de recherche de chaîne pour voir quelles chaînes locales sont disponibles dans votre région. Lisez notre revue DirecTV Stream.